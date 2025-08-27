El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de un vehículo de la Policía Local de Valladolid en la calle Miguel Íscar. C. Espeso

Valladolid

Un control 'caza' en una hora a nueve coches con la ITV caducada y cuatro ocupantes sin cinturón

La Policía Municipal formuló, durante un dispositivo el martes por la mañana en Miguel Íscar, 17 denuncias a conductores por diversos motivos

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:08

Era, en principio, un control rutinario más de los que habitualmente despliega la Policía Local por diferentes puntos de Valladolid, pero en apenas una hora se saldó con hasta 17 denuncias a conductores por diversos motivos, principalmente por no tener la Inspección Técnica del Vehículo (ITV) en vigor.

Este martes, entre aproximadamente las 12:30 y las 13:30 horas, agentes municipales llevaron a cabo un dispositivo en pleno corazón de Valladolid, en la calle Miguel Íscar, para controlar el correcto uso y la adecuada circulación de los vehículos que circulaban por la zona en ese momento.

Noticias relacionadas

Un aparatoso incendio calcina la galería de una vivienda de La Farola

Un aparatoso incendio calcina la galería de una vivienda de La Farola

Arrestado por estafar 15.610 euros a una vecina de Valladolid con el método del 'hijo en apuros'

Arrestado por estafar 15.610 euros a una vecina de Valladolid con el método del 'hijo en apuros'

Para sorpresa de los policías, se encontraron con hasta cuatro ocupantes de turismos que no llevaban puesto el cinturón de seguridad, por lo que se les interpuso la correspondiente sanción.

La mayoría de las denuncias formuladas en esos aproximadamente sesenta minutos que los agentes estuvieron movilizados en Miguel Íscar estuvieron relacionadas por la ITV. Hasta nueve vehículos no la tenían en vigor, mientras que también se levantó un acta por carecer de seguro.

Asimismo, pusieron una denuncia por mala estiba de la carga, otra por uso incorrecto del casco y otra más por sustancias estupefacientes.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La tarjeta Buscyl llegará a 130.000 usuarios este lunes a través de un código QR
  2. 2

    Destrozan y roban material valorado en 12.000 euros de una peluquería de Delicias
  3. 3

    El único detenido por el tiroteo mortal de Ávila pidió el alta voluntaria en el Río Hortega
  4. 4

    La autopsia confirma que el joven marroquí hallado en la carretera de San Román murió atropellado
  5. 5 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  6. 6 Adelanta a más de 170 kilómetros por hora a la Policía y acaba detenido por no tener carné
  7. 7 El Gadis que revitalizará las Galerías Avenida del Paseo de Zorrilla abre este jueves
  8. 8

    Llega a la Feria de Valladolid un novedoso carrusel que solo ha estado dos veces en España
  9. 9 «Ronaldo estaba muy triste el día de la venta... No se quería ir así»
  10. 10 Baja las verjas para evitar que un hombre robe en su súper de Farnesio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Un control 'caza' en una hora a nueve coches con la ITV caducada y cuatro ocupantes sin cinturón

Un control &#039;caza&#039; en una hora a nueve coches con la ITV caducada y cuatro ocupantes sin cinturón