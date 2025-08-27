Un control 'caza' en una hora a nueve coches con la ITV caducada y cuatro ocupantes sin cinturón

El Norte Valladolid Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:08

Era, en principio, un control rutinario más de los que habitualmente despliega la Policía Local por diferentes puntos de Valladolid, pero en apenas una hora se saldó con hasta 17 denuncias a conductores por diversos motivos, principalmente por no tener la Inspección Técnica del Vehículo (ITV) en vigor.

Este martes, entre aproximadamente las 12:30 y las 13:30 horas, agentes municipales llevaron a cabo un dispositivo en pleno corazón de Valladolid, en la calle Miguel Íscar, para controlar el correcto uso y la adecuada circulación de los vehículos que circulaban por la zona en ese momento.

Para sorpresa de los policías, se encontraron con hasta cuatro ocupantes de turismos que no llevaban puesto el cinturón de seguridad, por lo que se les interpuso la correspondiente sanción.

La mayoría de las denuncias formuladas en esos aproximadamente sesenta minutos que los agentes estuvieron movilizados en Miguel Íscar estuvieron relacionadas por la ITV. Hasta nueve vehículos no la tenían en vigor, mientras que también se levantó un acta por carecer de seguro.

Asimismo, pusieron una denuncia por mala estiba de la carga, otra por uso incorrecto del casco y otra más por sustancias estupefacientes.