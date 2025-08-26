El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
AFP

Dos militares de la UME heridos en Ourense tras chocar su vehículo con un camión de ganado

Tras la colisión, el vehículo militar cayó por un terraplén

EP

Martes, 26 de agosto 2025, 15:06

Dos militares han resultado heridos este martes en el municipio ourensano de Trasmiras tras chocar el vehículo militar en el que viajaban con un camión de ganado.

Los heridos son especialistas y pertenecen al grupo de Artillería de León, desplazados desde este lunes con la UME.

Según ha informado el 112, el accidente tuvo lugar alrededor de las 11.20 horas, en el kilómetro 183 de la A-52. Tras la colisión, el vehículo militar cayó por un terraplén. La autovía está cortada en ese tramo.

Con estos datos, los gestores del 112 movilizaron al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Xinzo de Limia y a la Guardia Civil de Tráfico.

Los medios desplazados confirmaron que no había atrapados. Con todo, uno de ellos fue evacuado en el helicóptero medicalizado con base en Ourense. Está estabilizado e ingresado en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO).

Así lo ha confirmado el delegado de Defensa en Ourense, el Coronel Peñas, en un acto esta mañana en el Centro de Coordinación Provincial de lucha contra incendios de Ourense, que ha visitado junto al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

El otro herido fue trasladado en ambulancia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cancelado el concierto de Camela en Laguna de Duero
  2. 2 La alerta de un vecino frustra la okupación de una casa en un pueblo de Valladolid
  3. 3

    «Te voy a matar»: un vecino amenaza a la familia del alcalde de un pueblo de Segovia
  4. 4 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  5. 5 Baja las verjas para evitar que un hombre robe en su súper de Farnesio
  6. 6

    Un fin de semana marcado por la violencia de género en Valladolid
  7. 7

    Desvalijan el bar de las piscinas de Fombellida y se llevan todos los dispositivos electrónicos
  8. 8

    Tres espacios de oficinas en Parquesol cambian a pisos y alojamiento en un año
  9. 9

    Dos actrices de la serie La Moderna hacen parada en la provincia de Valladolid
  10. 10 Un policía reclama una medalla por salvar la vida a una joven en Gijón y acaba pagando 500 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Dos militares de la UME heridos en Ourense tras chocar su vehículo con un camión de ganado

Dos militares de la UME heridos en Ourense tras chocar su vehículo con un camión de ganado