141.000 hectáreas han ardido ya en los incendios que devastan Castilla y León Los fuegos de Fasgar y Anllares, en León, siguen en riesgo alto tras mantenerse activos sin interrupción durante 20 días

Los grandes incendios forestales, denominados con la nomenclatura #GIF y que hacen referencia a aquellos que superan las 500 hectáreas, quemaron un total de 141.131 hectáreas entre el 18 de julio y el 26 de agosto, según la información facilitada por la Junta y recogida por Ical. Del total de la superficie quemada, la mayor parte se enmarcó en zonas de matorral (60.739 hectáreas), seguida por las arboladas (43.433 hectáreas), y la de arbolado ralo, es decir, áreas con pocos árboles, donde la masa forestal es poco densa (15.674 hectáreas).

Tras ellas, se encuentran las 11.187 hectáreas agrícolas, las 9.446 hectáreas de pastizal y las 652 de áreas artificiales (urbano o infraestructuras).

Estos datos están obtenidos a partir de la información satelital del sistema Copernicus de la UE, el sistema de Información Geográfico del Medio Natural de Castilla y León y el Mapa Forestal Español. Aun así, apuntaron desde la Junta que el cálculo será definitivo cuando se pueda recorrer a pie los incendios y comprobar sobre el terreno todo el perímetro y las zonas no quemadas dentro del mismo.

La comunidad contabilizaba a última hora de la tarde de este miércoles cuatro incendios en nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (seis si se divide el zamorano de Porto de su foco leonés en La Baña y si se disgregan los de Fasgar y Colinas del Campo de Martín Moro Toledano), todos ellos en las provincias de León y Zamora, así como dos más de nivel 1 y otros siete más activos. La jornada de ayer estuvo marcada por la visita de los reyes de España al Parque del Monumento Natural de las Médulas, en León, así como a la zona del Lago de Sanabria (Zamora), para conocer de primera mano la destrucción de los fuegos.

Los datos consultados por la Agencia Ical y facilitados por el Servicio de Medio Ambiente de la Junta y la herramienta Inforcyl recuerdan que dos de los incendios se originaron ya hace 20 días. Son el de Fasgar, que se complicó en los últimos días con un nuevo foco en Igüeña-Colinas del Campo de Martín Moro Toledano, en León, y en el que las tareas de extinción se centran en cerrar el perímetro en aquellas partes donde es posible y contener el incendio en los lugares más desfavorables, a la espera de una ventana de oportunidad.

Confinamientos

En este sentido, la evolución «positiva» de este incendio permitió ayer el realojo de un total de 150 personas de cinco localidades: Fasgar, Vegapujín, Posada de Omaña, Torrecillo y Barrio de la Puente, aunque lo hicieron con confinamiento urbano, el cual se ha levantado para los habitantes de Peñalba de Santiago, Espinoso de Compludo, Carracedo de Compludo, Palacios de Compludo y Compludo, afectados por el incendio de Llamas de Cabrera, de nivel 1 del IGR. También regresaron a sus domicilios los habitantes de San Ciprián, Barrio de Rábano, Rábano de Sanabria, Coso y Escuredo, ante la evolución del incendio de Porto, aunque se estableció un confinamiento en cada localidad, con la consigna de evitar desplazamientos innecesarios.

El de Anllares del Sil es el otro que se encuentra en nivel 2 y que también data del 8 de agosto. Había bajado a nivel 1 el pasado lunes, pero registró en las últimas horas una reactivación en la proximidad de Anllarinos, por lo que se movilizaron medios terrestres y aéreos para darle prioridad y sobre todo defender el pueblo, que no ha corrido peligro. Ello obligó de nuevo a elevar su peligrosidad.

Respecto al incendio de Garaño, también en León y nivel 2 de IGR, los trabajos nocturnos de cierre con maquinaria y uso de fuego técnico fueron positivos, cuya intención se centró en cerrar el perímetro a lo largo del día.

En el incendio de Porto-La Baña, de carácter autonómico al extenderse entre León y Zamora y en nivel 2 del IGR, se trabajó de manera positiva durante la noche, ya que la zona se mantuvo bastante fría, afirmaron desde el operativo, lo que permitió «una evolución favorable en una zona muy complicada y compleja», en la que «se sigue trabajando para intentar cerrar el incendio y poder atacarlo de forma definitiva».

Según Inforcyl, en nivel 1 de IGR se localizan los fuegos de Barniedo de la Reina - Cardaño de Arriba, que afecta a las provincias de Palencia y León; y el de Llamas de la Cabrera (León), donde todo el perímetro está frío. Además, se suman otros siete incendios activos en estos momentos, aunque en nivel cero.

Convocan una protesta frente a las Cortes durante la comparecencia de Mañueco para exigir el cese de Suárez-Quiñones

Por otro lado, varios partidos políticos, sindicatos y organizaciones ciudadanas y vecinales han convocado para mañana frente a las Cortes de Castilla y León una manifestación para exigir el «cese inmediato» del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y del director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz, por la gestión de unos incendios que en las dos últimas semanas han arrasado «miles de hectáreas de nuestro paisaje y entorno natural».

Por ello, y aprovechando la comparecencia del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en un pleno extraordinario que tendrá lugar este viernes a partir de las 11:00 horas en las Cortes autonómicas, una veintena de partidos, sindicatos y organizaciones se concentrarán en el exterior del Parlamento de Castilla y León para exigir a Mañueco que cese a Suárez-Quiñones y a José Ángel Arranz.