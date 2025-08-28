15 procuradores preguntarán a Mañueco por la gestión de los incendios en el pleno extraordinario de mañana

El Norte Valladolid Jueves, 28 de agosto 2025, 19:07 Comenta Compartir

La Mesa de las Cortes de Castilla y León aprobó la mañana de este jueves, tras escuchar a la Junta de Portavoces, la estructura de la sesión plenaria extraordinaria que tendrá lugar mañana para la comparecencia el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, con el objetivo de explicar el operativo de extinción de incendios. Como principal novedad, se permitirá que un total de 15 procuradores pregunten al presidente una vez concluido su turno de respuesta a los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios.

De esta manera, cinco procuradores del Grupo Parlamentario Popular, otros cinco del Socialista, dos de Vox, uno de UPL-Soria Ya y los dos no adscritos tendrán medio minuto a su disposición para formular preguntas o pedir aclaraciones a Mañueco sobre la información facilitada durante sus intervenciones previas. A ellos se podrán unir los procuradores del Grupo Mixto que no hayan intervenido previamente durante el turno asignado a este grupo.

El pleno extraordinario de mañana comenzará a las 11:00 horas con una intervención -sin límite de tiempo- del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a la que seguirán los portavoces de los grupos con diez minutos de intervención, que inaugurará el PSOE y, a continuación, será el turno del Grupo Mixto, UPL-Soria Ya, Vox y, finalmente, el Grupo Parlamentario Popular.

El presidente de la Junta tendrá entonces un turno de respuesta sin límite de tiempo y será entonces, tras la segunda intervención de Mañueco, cuando 15 procuradores que no hayan intervenido antes podrán preguntar, durante un máximo de medio minuto, al presidente de la Junta, que tomará la palabra para contestar a estas preguntas y dar con ello fin al pleno extraordinario.

Calendario del primer periodo de sesiones

Además de la estructura del pleno extraordinario, la Mesa de las Cortes de hoy también ordenó el calendario del periodo de sesiones que se prolonga desde septiembre a diciembre, y cuyo primer pleno ordinario se celebrará los días 9 y 10 de septiembre.

El resto de plenos de este primer periodo de sesiones del curso tendrá lugar los días 23 y 24 de septiembre, 7 y 8 y 21 y 22 de octubre, 11 y 12 y 25 y 26 de noviembre y 9 y 10 y 16 y 17 de diciembre.