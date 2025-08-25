El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el pasado día 12 en una rueda de prensa posterior a la reunión del Cecopi en León. Peio García/Ical

Castilla y León

Mañueco comparecerá el viernes en las Cortes para explicar la gestión de los incendios

La sesión, solicitada en bloque por la oposición, arrancará a las once de la mañana en el hemiciclo

E. N.

Lunes, 25 de agosto 2025, 13:35

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, comparecerá el viernes en las Cortes para explicar el «operativo de vigilancia, prevención y extinción de incendios forestales puesto en marcha desde la Junta de Castilla y León ante la grave situación que está viviendo nuestra comunidad durante la presente campaña», según decidió este lunes el Parlamento autonómico y conoció Ical. La sesión arrancará a las 11:00 horas en el hemiciclo.

La Diputación Permanente, reunida el pasado viernes, aprobó, con los once votos a favor de los grupos de la oposición y la abstención de los siete del Grupo Popular, la comparecencia del jefe del Ejecutivo autonómico ara explicar la gestión de los incendios forestales en la comunidad durante este verano.

Este órgano acordó esta comparecencia gracias a los seis votos a favor del Grupo Socialista, solicitante de la misma, los tres de Vox y uno del Grupo UPL-Soria Ya y otro del Grupo Mixto. El PP decidió abstenerse, en una sesión en el que toda la oposición en bloque criticó la gestión de la Junta sobre los incendios y el operativo, que calificaron de «insuficiente» y que ha terminado con una actuación «negligente por parte de su máximo responsable», el presidente de la Junta.

