Mañueco dará explicaciones en las Cortes por la gestión de los incendios: «Es responsable de lo que está pasando»

La Diputación Permanente de las Cortes de Castilla y León, celebrada este viernes, ha aprobado (con los votos a favor de todos los partidos, excepto ... del PP, que se ha abstenido) que el presidente de la Comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, comparezca en el Parlamento autonómico (probablemente el miércoles o el jueves de la próxima semana) para dar explicaciones por la gestión de los incendios.

El debate ha estado lleno de críticas feroces a la gerencia que de los fuegos se ha hecho desde el Gobierno autonómico; a los, según la oposición, vaivenes de Mañueco al albur de intereses políticos, y al trasiego del presidente de la Comunidad por radios y televisiones.

Gestión

La procuradora del PSOE Patricia Gómez ha sido muy clara: «Es imposible evitar los incendios, pero sí todo lo que ha venido después. La gestión ha sido un escándalo y los responsables, por su negligencia y su soberbia, son Mañueco y el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones».

La socialista ha calificado como una «vergüenza» que haya un «operativo privatizado, con 35 empresas subcontratadas y peones forestales a los que se contrata sin exigirles experiencia. Ahora Mañueco echa balones fuera, diciendo que es una subcontrata, pero el culpable de todo lo que está pasando es él», ha argumentado.

«El máximo responsable es Mañueco, y lo es por decisión propia, porque el consejero ha renunciado», así ha empezado su intervención Francisco Igea, del Grupo Mixto. Para él, el presidente debe explicar «cómo es posible que los equipos de extinción no hayan estado completamente movilizados, que haya bomberos que se hayan tenido que presentar voluntarios, que haya gente de vacaciones, ¿pero para qué están los niveles de alerta?», se ha preguntado iracundo.

Tacticismo político

Todos los procuradores se han referido a los, a su entender, vaivenes de Feijóo desde que se desataron los primeros fuegos. Luis Santos, de UPL Soria ¡YA!, lo ha relatado así: «Mañueco ha pasado por diferentes fases. De salir a decir que no tenía medios suficientes, a pedir ayuda al Gobierno central pocos días después. Algo falla en el relato, o había suficientes medios, o no».

Tanto Gómez como Igea se han referido a esa solicitud de recursos al Ejecutivo estatal y lo han relacionado con la visita del líder nacional del PP: «El día 15 por la noche, después de que Feijóo se lo ordenara, piden al Gobierno central una lista incomprensible», ha comentado el del Grupo Mixto. Y ha agregado: «Si había medios de sobra, por qué cambian las cosas en 48 horas, por qué ha habido cuadrillas que iban de un lado a otro sin trabajar».

La procuradora del PSOE ha señalado que se han enterado de que «la Junta dejó operativos propios sin usar, cuadrillas en base que no salieron. ¿A qué está jugando Mañueco? Lo prioritario es Castilla y León, no hacerle el juego a Feijóo para sacar rédito político de esta situación».

David Hierro (Vox) se ha cuestionado «a qué espera Mañueco para declarar el nivel 3, y a qué espera Pedro Sánchez para meter todos los efectivos. Juegan al tacticismo político continuamente, mientras se queman las casas y los montes».

Las entrevistas de Mañueco

También ha sido recurrente el hecho de que, desde el PP, en los días previos, se dijera que no era momento de comparecencias, porque Mañueco estaba ocupado en la gestión. «Dios nos asista si es él el que toma las decisiones», ha señalado Igea, antes de repasar las entrevistas que el presidente ha concedido en radios y televisiones tanto autonómicas como nacionales. «Acaso somos menos los ciudadanos de esta comunidad. Yo sé lo que hace Mañueco, lo sé bien porque lo he vivido, mirar las encuestas. Y este no es momento de encuestas para nadie», ha destacado.

Para el procurador de Vox, «sobran 10 minutos (de los 10 que disponía) para justificar por qué el presidente debe comparecer. Debería haber sido el primero en venir, pero, qué ha hecho: entrevistas. ¿Se ha pasado Mañueco al plasma como Rajoy?».

Y lo ha reiterado Santos: «Si tiene tiempo para hacer entrevistas, más debe tener para contestar a los representantes de la ciudadanía».

«La Junta ha dado una respuesta inmediata y extraordinaria»

A todos ellos ha contestado Ricardo Gavilanes (PP). Como ya hiciera Mañueco el pasado miércoles, al anunciar las ayudas para los afectados, el procurador popular ha señalado que «la situación ha sido extraordinaria y excepcional, con altas temperaturas, baja sequedad y vientos cambiantes». Y la Junta, ha subrayado, «ha actuado con diligencia, dando una respuesta inmediata y extraordinaria. Es la primera Comunidad en aprobar ayudas».

Se ha referido a las peticiones de parte de la oposición de declarar el nivel 3: «Se utiliza el mantra del nivel 3 como herramienta para confundir al pueblo, pero elevar la emergencia no hubiera mejorado los medios».

Antes de anunciar que su voto sería una abstención, Gavilanes ha señalado que «Mañueco no huye, como si hace el presidente del Gobierno, que lleva meses sin comparecer».

De igual forma, ha hablado de tacticismo. Al PSOE y a Vox les ha dicho: «Han decidido comenzar la campaña electoral con seis meses de antelación. Hay que estar volcados en los incendios y no en sacar rédito político. En política no todo vale», ha manifestado.