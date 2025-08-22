El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Junta de Castilla y León.

Castilla y León

Mañueco dará explicaciones en las Cortes por la gestión de los incendios: «Es responsable de lo que está pasando»

Todos los partidos (excepto el PP, que se ha abstenido) han votado a favor de la comparecencia del presidente en el Parlamento autonómico la próxima semana.

Óscar F. Civieta

Óscar F. Civieta

Zamora

Viernes, 22 de agosto 2025, 15:08

La Diputación Permanente de las Cortes de Castilla y León, celebrada este viernes, ha aprobado (con los votos a favor de todos los partidos, excepto ... del PP, que se ha abstenido) que el presidente de la Comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, comparezca en el Parlamento autonómico (probablemente el miércoles o el jueves de la próxima semana) para dar explicaciones por la gestión de los incendios.

