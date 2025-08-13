El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Directo Mañueco cifra en 8.200 los desalojados por los incendios en la región
Reunión del presidente de la Junta con su Ejecutiva por los incendios de la región. ICAL

Mañueco asegura que «nadie planteó la declaración de Nivel 3» por los incendios de León y Zamora

Esta situación obligaría al Gobierno a asumir el mando en la gestión de la extinción

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Miércoles, 13 de agosto 2025, 14:50

Ha inisistido Mañueco para dejar bien claro que «nadie ha planteado en ningún momento la necesidad de la declaración de Nivel 3» en alusión los incendios de León y Zamora que han obligado por el momento al desalojo de más 8.200 personas de cincuenta pueblos afectados, que se han cobrado ysu primera víctima mortal y dejan un balance de siete heridos ingresados (cuatro de ellas en estado crítico).

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, tras la reunión con su Ejecutiva y tras la participación en varios Cecopis en León y Zamora ha aclarado que «ni los representantes del Gobierno en las zonas afectadas, ni representantes de otras administraciones, ni desde las diputaciones provinciales, ni desde la Junta tras reiteradas reuniones se habló de ello«. Esta petición la de Nivel 3 llevaría automáticamente a que sea el Gobierno central el que asuma el mando y la gestión a través de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.

Lo que sí ha explicado es que «se han puesto a disposición todos los medios que nos han ido pidiendo los técnicos allí donde han sido necesarios», ha añadido, a la vez que ha querido dejar claro que «la especial orografía en el caso de León, con muchas zonas pedregosas y de roca, han hecho que sumado a complicaciones meteorológicas muy adversas no se pudiera trabajar en determinados momentos con medios aéreos y terrestres disponibles».

A las críticas del Colegio de Ingenieros de Montes de Castilla y Léon, que se han mostrado tajantes por el abandono rural y la insuficiente gestión tras los incendios de están quemando miles de hectáreas en León y Zamora (90 desde el sábado, 70 de ellos el sábado y domingo y 14 en León, en palabras de Mañueco) el propio presidente ha explicado que escuchará sus reivindicaciones en reuniones futuras.

«Pero no podemos obviar que estos incendios que los veían los técnicos una vez en toda su carrera profesional ahora los estamos viendo cada año y se escapan a la capacidad de extinción aunque haya medios suficientes. Nos vamos adaptando y después de 2022 (en alusión a los incendios de la Sierra de la Culebra) llegamos a la conclusión de que era necesario mantener una parte importante del operativo de incendios durante los 365 días del año», finaliza.

