Suárez-Quiñones entra al hemiciclo en el Pleno extraordinario sobre los incendios. Nacho Gallego-EFE

Castilla y León

Ofensiva contra Quiñones: doce preguntas en el Pleno y petición de destitución

El consejero de Medio Ambiente vivirá una sesión de control casi monográfica, en la que Mañueco también tendrá que responder por la gestión de los incendios

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Domingo, 7 de septiembre 2025, 08:27

Alguno recuerda una sesión plenaria con seis preguntas para la consejera de Educación, Rocío Lucas. Y en el Diario de Sesiones hay un Pleno de ... la pasada legislatura con ocho preguntas de la sesión de control al Gobierno para Verónica Casado, entonces consejera de Sanidad por parte de Ciudadanos. Y ha habido sesiones con peticiones de reprobación para Juan García-Gallardo o Mariano Veganzones, ex gobernantes por parte de Vox. La de la próxima semana situará al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, como el plusmarquista absoluto sin discusión. Además de una proposición no de ley para reprobarle y pedir a Mañueco que lo destituya, doce de las 19 preguntas tendrán que ver con él y con los incendios forestales y sus consecuencias. Desde algunas más pragmáticas, como qué se va a hacer para que no se contaminen las aguas con las cenizas (José Ramón García, UPL), hasta otras mucho más directas, como la de Pablo Fernández (Unidas Podemos), que le preguntará si piensa dimitir 'motu proprio'.

