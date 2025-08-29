Mañueco sobre los incendios que arrasan Castilla y León: «Ningún error se cometió por arañar un voto» El presidente defiende en las Cortes la gestión contra el fuego de su Gobierno frente a una oposición que le acusa en bloque de actuar con dejadez y soberbia

Tuvo que pasar toda una larga intervención inicial y las réplicas posteriores de todos los portavoces de la oposición para que Alfonso Fernández Mañueco incorporara algo de autocrítica (y bajo el prisma electoral de un calendario con urnas en la comunidad en marzo) ante la gestión con la que ha afrontado la Junta los incendios que han quemado este mes de agosto 140.000 hectáreas en Castilla y León, según cifra provisional, y se han cobrado tres víctimas mortales oficiales que la oposición sube a cuatro fallecidos. «Ningún error se cometió por arañar un voto», expresó el presidente de la Junta en respuesta a las duras críticas que le lanzaron desde la bancada de la oposición, acusándole de dejadez y de soberbia. Eso dijo, el popular, tras admitir, por primera vez y después alrededor de dos horas de debate, un «pudimos hacer cosas mejor». En genérico.

Alfonso Fernández Mañueco acudía este viernes a las Cortes a dar cuenta de la gestión de sus políticas de prevención y lucha contra los fuegos forestales, competencia de la Junta de Castilla y León. Lo hacía por una petición del PSOE apoyada por todos los grupos de la oposición, que dejaron solo al PP en minoría, y con una concentración de protesta de ciudadanos y miembros del operativo de extinción en la puerta del parlamento. Como contrapeso a todo ese ambiente en contra, el presidente del PP estuvo respaldado por el grueso de senadores y diputados del PP y numerosos cargos públicos que aparcaron su agenda de trabajo en ayuntamientos y diputaciones, en una sesión que contó también con la asistencia de parlamentarios nacionales del PSOE y que Carlos Martínez, líder autonómico socialista, siguió desde al tribuna de invitados al no ser procurador.

Frente a las críticas de falta de medios, de deficiente ejecución de programas preventivos y de descoordinación en el combate de los incendios de este verano, el presidente defendió las decisiones tomadas desde el operativo autonómico en una situación harto complicada. «Yo respaldo todas las decisiones del operativo de Castilla y León, de arriba a abajo, del primero al último», precisó. Esa alusión a 'arriba' y al 'primero' apuntaba directamente al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que llevaba semanas sin apariciones públicas pese a la oleada de incendios y cuya dimisión se exigía en la concentración protesta en el exterior de la sede de las Cortes, hasta que entró discretamente en el hemiciclo, separado del presidente.

«Quien piense que esto es un problema local o autonómico está equivocado y camina en dirección contraria a la solución» Alfonso Fernández Mañueco Presidente de Castilla y León

Mañueco moderó los argumentos de su intervención, sin críticas directas al Gobierno de la nación, asegurando que «el fuego no entiende de fronteras ni de colores políticos», achacando «culpas» a las condiciones meteorológicas que convirtieron los incendios en un «verdadero infierno de llamas» y a la mano de los incendiarios, y reiterando repetidamente que le dolía «en el alma» el sufrimiento de las familias de los fallecidos y de las personas que se han visto afectadas por los fuegos. «Les aseguro que vamos a compensarles por todo el dolor y el daño sufrido», prometió. «Ya llevamos días trabajando para que todos recuperen la normalidad cuanto antes y que la pesadilla vivida sea pronto un mal recuerdo», añadió, en referencia a las ayudas que la Junta ha puesto en marcha ya, desde el 20 de agosto, y que enumeró desde el estrado: desescombros, compensaciones económicas para desalojados, propietarios de viviendas quemadas, ganaderos y negocios de las zonas... Valoró el paquete de 45 medidas en 114 millones de euros.

El resumen en cifras de esos incendios deja un balance en Castilla y León de tres fallecidos oficialmente y seis heridos graves, 348 fuegos en 23 días, con 141.000 hectáreas quemadas provisionalmente, más de 20.000 evacuados en 203 poblaciones, entre los que había siete residencias de mayores y 42 viviendas quemadas, a las que se suman 155 edificios de otro tipo y 18 naves agropecuarias en 23 localidades.

Alfonso Fernández Mañueco esgrimió que Castilla y León afronta los incendios forestales con «un buen operativo» que es «el mayor de su historia», del que resaltó la «mejora» en presupuesto, medios técnicos y condiciones laborales tras el pacto alcanzado con los sindicatos UGT y CC OO y la patronal CEOE en 2022, después de que las llamas arrasasen la sierra zamorana de La Culebra. Achacó las críticas a ese operativo autonómico que tiene una parte subcontratada a alrededor de 30 empresas y que han arreciado estos días a la «demagogia» de quienes las plantean. La misma planificación, rememoró, 'salvó' las campañas de 2023 y 2023. Solo un operativo eficaz, defendió el dirigente autonómico, es capaz de «apagar casi 350 incendios en tres semanas, muchos de ellos simultáneos» y en el marco de «una ola de calor inusitada» que provocó un «cóctel perverso» de temperaturas extremas, vientos huracanados, tormentas secas con rayos que prendían el monte y bolas de fuego que arrasaban kilómetros de terreno visto y no visto.

Bomberos forestales que no lo son en Castilla y León

El dirigente autonómico agradeció el trabajo de los «bomberos forestales» para referirse a los miembros de las brigadas de lucha contra el fuego. Una categoría profesional que implica derechos laborales y de formación que no se puede aplicar en Castilla y León y que de hecho se le reclamaba desde la concentración que había fuera de la sede de las Cortes, recordando que el PP se ha opuesto a tramitar la ley que articularía ese reconocimiento.

«Ante estos nuevos incendios, necesitamos un nuevo modelo de actuación... Quien piense que esto es un problema local o autonómico está equivocado y camina en dirección contraria a la solución», argumentó el presidente de la Junta. Mañueco apuntó a la necesidad de articular medidas estatales, pero también dejó abierta la puerta a cambios en el ámbito de la comunidad autonómica. Echó mano de una oferta de diálogo para los grupos políticos y volvió a reiterar la necesidad de que se aborden los incendios en una conferencia de presidentes.

Mañueco intentó aplicar una barrera frente a las críticas por su política forestal y de lucha contra el fuego con esa oferta de diálogo y el parapeto político que ofrecía el haber sido la primera comunidad autónoma de las afectadas por los incendios de este verano en articular medidas de ayuda, a las que seguirá un Plan de Restauración Forestal. Su resumen de estas semanas de llamas y cenizas en Castilla y León fue que su Gobierno ha estado trabajando «para vencer el fuego, proteger a las personas y articular la recuperación». Una visión rebatida desde las bancadas de la oposición, que le acusó de falta de trabajo, de labor preventiva y de protección.

Mañueco apuntó que no habría habido operativo suficiente en los momentos de mayor peligrosidad y de concentración de fuegos. «El concepto de suficiencia no existe ante un megaincendio», se justificó el presidente de Castilla y León, para defender en la recta final que ha estado «desde el primer momento» ocupado en los incendios y rebatir así las críticas a que tardó en volver de vacaciones. Y si ese argumento de la oposición fuera válido, algo que dijo no compartir, resaltó que más se demoró en las playas de Lanzarote el presidente Pedro Sánchez.

«En Castilla y León no somos un ente en medio de la nada. Somos España. Y es España la que está ardiendo», zanjó Fernández Mañueco, que insistió a lo largo de sus intervenciones en trasladar «un mensaje de apoyo, de tranquilidad y de esperanza a todos los afectados».

