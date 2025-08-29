El Procurador insta a acometer desbroces y limpiar solares para defender a las poblaciones de los incendios

Con los fuegos forestales aún ardiendo en Castilla y León, un garbeo estival por muchos pueblos de la comunidad permite traer a la cabeza del ... paseante lo que puede ocurrir allí si se declara un incendio, con solares o parcelas en pronunciado estado de abandono y cuajados de maleza seca. El Procurador del Común de Castilla y León, Tomás Quintana, ha agilizado la investigación de numerosas quejas que ciudadanos han presentado ante su departamento por la proliferación de espacios urbanos que acumulan 'combustible' en los cascos urbanos y también en los alrededores de estos núcleos, conminando a los ayuntamientos a acometer desbroces ante el riesgo de incendios.

Quintana urge a eliminar maleza, incluso con medios municipales y pasar luego la factura a los propietarios

El pleno apogeo de fuegos forestales, con la llamas alcanzando viviendas en poblaciones, el Procurador del Común ha publicado una veintena de resoluciones sobre quejas de vecinos que alertaban de espacios atestados de maleza y escombros (vigas de madera o elementos similares) que podían propagar con virulencia un fuego. Son casos ubicados en localidades concretas, pero que dibujan una situación que puede ser extensible, mucho más general. Tomás Quintana conmina a los responsables municipales a «fomentar y exigir el cumplimiento del deber de conservación» entre los propietarios de estos solares y parcelas. Con urgencia y aplicando sanciones, si fuera necesario, para garantizar la salubridad y las condiciones mínimas de seguridad. En este momento, a cualquier posible accidente o la acumulación de residuos se suma el riesgo de incendios.

El Procurador recuerda a los ayuntamientos, es el caso del salmantino de San Bartolomé de Béjar (zona catalogada en el Plan de Incendios Forestales de Castilla y León (INFOCAL) como de riesgo elevado), que la ley otorga a ese Consistorio la herramienta de la «ejecución subsidiaria» del desbroce y limpieza de solares, además de imponer a los propietarios poco diligentes con esa obligación «multas coercitivas, hasta un máximo de siez sucesivas con periodicidad mensual». Esa ejecución subsidiaria implica que el Ayuntamiento acomete las tareas de limpieza y pasa la factura a los titulares.

Las resoluciones que con urgencia ha remitido el Procurador del Común a los ayuntamientos señalados incluyen fotografías de los espacios que requieren un desbroce. Entre esos municipios se encuentra Soria o Dueñas. En este último caso la queja denunciaba en la localidad palentina la falta de desbroce en las zonas de acceso a una avenida y una calle de la localidad, «lo que había favorecido la proliferación de maleza y vegetación en un talud próximo a una carretera autonómica, con riesgo de insalubridad, presencia de insectos y roedores, incremento del peligro de incendio y dificultades en el tránsito peatonal al estar parcialmente invadidas las escaleras que constituyen el único acceso peatonal desde esa zona», recoge el documento del Defensor autonómico.

El Ayuntamiento facilitó imágenes de que la parte que era de su competencia estaba en orden y situó el problema en el espacio que dependía de la Junta, aledaño a la carretera. Requerida la información a la Consejería de Movilidad por parte del equipo de Tomás Quintana, se informó a la institución que investiga las demandas ciudadanas de que «se realizan periódicamente labores de conservación en los márgenes de las carreteras autonómicas, señalando que en los taludes referidos en la queja se habían efectuado tareas de desbroce y de aplicación de herbicida».

Escenas que se repiten

Los casos abordados son gemelos entre unos lugares y otros. Como el que recoge el «deficiente estado de conservación de los solares urbanos situados en las inmediaciones de una vivienda ubicada en una pequeña localidad de la provincia de Ávila que podría generar un importante riesgo en caso de incendio, con graves consecuencias para el mencionado inmueble y para la seguridad del resto de personas y bienes», se lee en una de las resoluciones más recientes, de días atrás.

En todas ellas el Procurador se ha dirigido con urgencia a los ayuntamientos para recordarles «su obligación de velar por el cumplimiento del deber urbanístico de los propietarios de terrenos y demás bienes inmuebles de conservar los mismos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público, accesibilidad y habitabilidad, extremando las medidas de vigilancia e inspección en base a la gravedad de la situación que estamos atravesando».

En la retina de todos permanecen las recientes imágenes de viviendas arrasadas por el fuego este mes de agosto y en la mente, el relato del impacto económico y emocional de esas pérdidas entre quienes habitaban en ellas.