Estado de uno de los solares que motivaron una queja ante el Procurador del Común.
Castilla y León

El Procurador insta a acometer desbroces y limpiar solares para defender a las poblaciones de los incendios

El Defensor autonómico recuerda a los alcaldes que están obligados por ley a garantizar la limpieza incluso en parcelas privadas pasando la factura a los propietarios

Susana Escribano

Susana Escribano

Valladolid

Viernes, 29 de agosto 2025, 10:28

Con los fuegos forestales aún ardiendo en Castilla y León, un garbeo estival por muchos pueblos de la comunidad permite traer a la cabeza del ... paseante lo que puede ocurrir allí si se declara un incendio, con solares o parcelas en pronunciado estado de abandono y cuajados de maleza seca. El Procurador del Común de Castilla y León, Tomás Quintana, ha agilizado la investigación de numerosas quejas que ciudadanos han presentado ante su departamento por la proliferación de espacios urbanos que acumulan 'combustible' en los cascos urbanos y también en los alrededores de estos núcleos, conminando a los ayuntamientos a acometer desbroces ante el riesgo de incendios.

