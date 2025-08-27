El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Santiago Mena, Fiscal superior de Castilla y León, durante la presentación de la memoria del Ministerio Público en las Cortes, en 2022. El Norte
Santiago Mena, Fiscal superior de Castilla y León

«Los pirómanos no son los causantes de la mayor catástrofe de incendios hasta la fecha»

El máximo representante del Ministerio Público en Castilla y León apunta a que relacionar la causalidad de los incendios con la ausencia de planes de prevención es «presumir más de la cuenta»

Jenifer Santarén

Jenifer Santarén

Valladolid

Miércoles, 27 de agosto 2025, 07:20

A Santiago Mena Cerdá (1960, Atapuerca, Burgos), Fiscal superior de Castilla y León, los incendios lo han cogido, como quien dice, de regreso al despacho ... tras el parón veraniego. Sobre su mesa se acumularán en los próximos meses informes de las distintas investigaciones que liderarán sus homólogos al frente de León, Zamora, Palencia o Ávila, las provincias afectadas por la ola de incendios que asola Castilla y León desde principios de agosto y con especial fiereza desde mediados. Con la llama viva aún en los montes, se considera un «mero espectador», aunque el foco va virando a los juzgados.

