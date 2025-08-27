¿Quién ha provocado los incendios en Castilla y León? Estos son los perfiles de los presuntos autores

Se calcula que, hasta el momento, los incendios que están arrasando Castilla y León desde hace tres semanas han calcinado ya unas 150.000 hectáreas. ... La gestión de los fuegos ha provocado encarnizadas críticas a la Junta de Castilla y León y también reproches cruzados entre el PP (que está al frente de la mayoría de las Comunidades Autónomas afectadas) y el PSOE (Gobierno estatal).

En medio de esta contienda, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, presentó un plan de 50 medidas contra los incendios, entre las que destaca la de «crear un Registro Nacional de Pirómanos para identificar a los condenados por incendios, e imponer pulseras telemáticas, especialmente durante los meses de mayor peligro de incendios forestales».

Pero, ¿son realmente pirómanos los que mayoritariamente incendian los montes de Castilla y León y del resto de España? Según el Anuario Estadístico del Ministerio del Interior, en 2023 la Guardia Civil tuvo conocimiento de 2.944 incendios forestales. 1.977 (67%) fueron por causa desconocida, 281 (10%) por una negligencia, 241 (8%) por causa natural fortuita, 220 (7%) por causa accidental fortuita y 225 (8%) fueron intencionados, lo que no siempre quiere decir que sean pirómanos.

Hasta el momento, en esta oleada de incendios de 2025, la Guardia Civil ha detenido a tres presuntos autores y ha investigado a otros tantos. ¿Cumplirán con la estadística?

Cuevas del Valle, Mombeltrán y El Arenal: intencionado para conseguir trabajo

El 12 de agosto, la Guardia Civil detuvo a un hombre como presunto autor de un delito de incendio forestal (originado a finales de julio) que arrasó cerca de 2.200 hectáreas en los términos municipales de Cuevas del Valle, Mombeltrán y El Arenal (Ávila).

La inspección técnico-ocular del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, realizada junto a la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) de la Junta de Castilla y León, reveló indicios claros de intencionalidad.

Las investigaciones policiales se centraron en un hombre que la Guardia Civil identificó el pasado 31 de julio, cuando se dirigía a Cuevas del Valle, el cual realizó maniobras evasivas al percatarse de la presencia policial. Posteriormente, tras recabar indicios y pruebas periciales suficientes, en sede policial se llevó a cabo la correspondiente toma de manifestación a dicha persona, hasta que finalmente confesó haber provocado el fuego.

Las pesquisas apuntaron a que la motivación podría estar vinculada a intereses laborales, dado que el detenido trabajó anteriormente en labores de extinción y obtuvo trabajo diez días después de haberse originado el incendio.

Filiel-Lucillo: imprudencia

El equipo ROCA de la Comandancia de la Guardia Civil de León informó, el 13 de agosto, de que se estaba investigando a un varón como presunto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia, relativo al fuego que comenzó en la localidad de Filiel-Lucillo (León) y que afectó a 2 hectáreas.

Puercas: imprudencia

El incendio de Puercas se inició el 11 de agosto y provocó el desalojo de las localidades de Puercas, Ferreruela de Tábara, Losacio, Abejera, Riofrío de Aliste, Bercianos, Sesnández y Sarracín de Aliste. Cinco personas resultaron heridas, todas en Abejera.

Las investigaciones, informaron desde la Guardia Civil el 14 de agosto, establecieron, después de estudiar el terreno y aplicar el método de evidencias físicas, que se trataba de un incendio iniciado en una parcela particular utilizada como depósito irregular de residuos.

El motivo fue por combustión debido al «efecto lupa» producido por las condiciones meteorológicas existentes en los días anteriores al incendio, produciéndose rápidamente la propagación. El detenido fue un vecino de una localidad próxima a las afectadas por el incendio.

Castropodame: imprudencia

El Equipo del SEPRONA de León y la PACPRONA de la Comandancia de la Guardia Civil de León anunciaron el 18 de agosto que se había investigado a un varón de 69 años de edad, vecino de Ponferrada (León), como presunto autor de un incendio forestal producido el pasado 10 de agosto en las proximidades de las localidades de Almázcara y Villaverde de los Cestos, del término municipal de Castropodame (León), por hacer uso de fuego para realizar labores de limpieza de herbáceos de manera imprudente y grave.

Quintanilla de Justel: imprudencia

El pasado 7 de agosto, la Guardia Civil recibió aviso de un posible incendio en el municipio de Justel (Zamora), con la sospecha de que existían varios puntos de inicio.

La investigación del SEPRONA determinó que un vecino de la localidad de Quintanilla de Justel, que se encontraba circulando con dirección a la localidad de Justel, estaba emitiendo residuos incandescentes a través del dispositivo de expulsión de gases del motor de combustión del vehículo agrícola que utilizaba en el desplazamiento.

Como consecuencia del incendio, resultaron afectadas un total de 0,03 hectáreas de terreno forestal. De la investigación se concluyó que podría tratarse de un tractor en marcha que, en algún momento, abandonó el lugar sin notificar tal hecho a los servicios de extinción, cuerpo policial o servicios emergencias. Esto provocó que se investigara a un vecino de la comarca de La Carballeda, como supuesto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia.

Molinaseca: imprudencia

Hasta ahora, el último detenido ha sido el presunto autor del incendio declarado el 24 de agosto en Molinaseca (León). Su arresto se produjo solo un día después, el 25.

Una vez trasladados los investigadores al lugar del inicio del fuego, apuntaron desde la Guardia Civil, se comprobó, tras realizarse la correspondiente inspección técnico ocular, que el origen del incendio podría ser una hoguera efectuada para cocinar por la persona detenida, un varón de 75 años de edad.