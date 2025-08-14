Los heridos de Abejera huían del fuego y su coche cayó a una cuneta
El alcalde de la localidad asegura que había bolas negras de fuego más altas que los árboles. También resultó herida otra persona, que cayó a la cuneta con el tractor, y se refugió en una tubería.
Zamora
Jueves, 14 de agosto 2025, 20:42
Las cuatro personas heridas en Abejera (Zamora) por el incendio que comenzó en Puercas, y que actualmente están ingresadas en el Hospital Río Hortega de ... Valladolid, intentaban escapar de las llamas, tal y como ha relatado a este diario Gregorio Mezquita (tío de uno de los heridos) y posteriormente ha confirmado el alcalde de la localidad, Ángel Andrés Ferreras.
Los cuatro iban en un coche –tras indicarles la Guardia Civil que debían abandonar la zona– en dirección a Tábara. Poco antes de tomar un camino de tierra a la salida del pueblo, el vehículo cayó a la cuneta. Consiguieron salir del mismo, pero con importantes quemaduras en su cuerpo.
El conductor es el sobrino de Mezquita, y se encuentra en estado crítico con un 35% de superficie quemada en su cuerpo. Los otros tres ocupantes eran un matrimonio (un hombre de 80 años con el 15% de su cuerpo quemado y también en estado crítico, y su mujer, de 77 años, que está grave con un 10% de quemaduras). Por último, la hija de ambos, de 56 años, con el 48% de su cuerpo quemado y con pronóstico de carácter crítico.
Se refugió en una tubería
Ya dada de alta está otra persona que resultó herida el mismo día en Abejera. En este caso, estaba con el tractor en su huerta y, según explica el alcalde, trató de huir del humo y las llamas, pero, al igual que sucedió con el coche, el tractor terminó en la cuneta.
Entonces, esta persona –«que iba descalza, porque casi siempre iba así», destaca el Ferreras– salió del tractor y se refugió en una tubería. Eso le salvó.
El alcalde, que asegura llevar tres noches sin dormir, recuerda el día en el que estas personas resultaron heridas y trata de explicar el horror que vivieron: «Había bolas negras de humo y fuego. Eran más altas que los árboles e iban a toda velocidad. No pasaban ni dos minutos desde que las veías venir de lejos hasta que las tenías encima».
Aunque no se puede afirmar de manera fehaciente, tanto el edil como Mezquita elucubran con que fue una de esas oleadas de humo y fuego lo que nubló a los dos conductores (del coche y del tractor) haciéndoles perder el control.
Detenido un hombre por el incendio de Puercas
Agentes de la Guardia Civil de Castilla y León han detenido esta mañana a un hombre como presunto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia al provocar el incendio iniciado en Puercas de Aliste y que, según los cálculos preliminares, ha afectado a unas 4.000 hectáreas y obligado al desalojo de las localidades de Puercas, Ferreruela de Tábara, Losacio, Abejera, Riofrío de Aliste, Bercianos, Sesnández y Sarracín de Aliste.
Las investigaciones se iniciaron de forma inmediata, asumiendo el SEPRONA las mismas. Tras el estudio del terreno y aplicando el método de evidencias físicas, detallan desde la Comandancia de Zamora de la Guardia Civil, la conclusión es que se trata de un incendio que comenzó en una parcela particular utilizada como depósito irregular de residuos, y que se inició por combustión, «debido al efecto lupa producido por las condiciones meteorológicas existentes en los días anteriores al incendio», lo que hizo que se propagara rápidamente.
Por ello, un vecino de una localidad próxima a las afectadas por el incendio ha sido detenido como presunto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia grave catalogado en el art. 358 del Código Penal.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.