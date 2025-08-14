El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Directo Se acerca el incendio de Ourense a Castilla y León: «El fuego está sin control en Zamora»
La cuneta donde cayó el coche en el que iban los heridos (y que fue retirado el pasado miércoles). Óscar F. Civieta.
Zamora

Los heridos de Abejera huían del fuego y su coche cayó a una cuneta

El alcalde de la localidad asegura que había bolas negras de fuego más altas que los árboles. También resultó herida otra persona, que cayó a la cuneta con el tractor, y se refugió en una tubería.

Óscar F. Civieta

Óscar F. Civieta

Zamora

Jueves, 14 de agosto 2025, 20:42

Las cuatro personas heridas en Abejera (Zamora) por el incendio que comenzó en Puercas, y que actualmente están ingresadas en el Hospital Río Hortega de ... Valladolid, intentaban escapar de las llamas, tal y como ha relatado a este diario Gregorio Mezquita (tío de uno de los heridos) y posteriormente ha confirmado el alcalde de la localidad, Ángel Andrés Ferreras.

