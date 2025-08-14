Los heridos de Abejera huían del fuego y su coche cayó a una cuneta

Las cuatro personas heridas en Abejera (Zamora) por el incendio que comenzó en Puercas, y que actualmente están ingresadas en el Hospital Río Hortega de ... Valladolid, intentaban escapar de las llamas, tal y como ha relatado a este diario Gregorio Mezquita (tío de uno de los heridos) y posteriormente ha confirmado el alcalde de la localidad, Ángel Andrés Ferreras.

Los cuatro iban en un coche –tras indicarles la Guardia Civil que debían abandonar la zona– en dirección a Tábara. Poco antes de tomar un camino de tierra a la salida del pueblo, el vehículo cayó a la cuneta. Consiguieron salir del mismo, pero con importantes quemaduras en su cuerpo.

El conductor es el sobrino de Mezquita, y se encuentra en estado crítico con un 35% de superficie quemada en su cuerpo. Los otros tres ocupantes eran un matrimonio (un hombre de 80 años con el 15% de su cuerpo quemado y también en estado crítico, y su mujer, de 77 años, que está grave con un 10% de quemaduras). Por último, la hija de ambos, de 56 años, con el 48% de su cuerpo quemado y con pronóstico de carácter crítico.

Se refugió en una tubería

Ya dada de alta está otra persona que resultó herida el mismo día en Abejera. En este caso, estaba con el tractor en su huerta y, según explica el alcalde, trató de huir del humo y las llamas, pero, al igual que sucedió con el coche, el tractor terminó en la cuneta.

Entonces, esta persona –«que iba descalza, porque casi siempre iba así», destaca el Ferreras– salió del tractor y se refugió en una tubería. Eso le salvó.

El tractor de la persona que huía del fuego y la tubería en la que se refugió. Óscar F. Civieta

El alcalde, que asegura llevar tres noches sin dormir, recuerda el día en el que estas personas resultaron heridas y trata de explicar el horror que vivieron: «Había bolas negras de humo y fuego. Eran más altas que los árboles e iban a toda velocidad. No pasaban ni dos minutos desde que las veías venir de lejos hasta que las tenías encima».

Aunque no se puede afirmar de manera fehaciente, tanto el edil como Mezquita elucubran con que fue una de esas oleadas de humo y fuego lo que nubló a los dos conductores (del coche y del tractor) haciéndoles perder el control.

Detenido un hombre por el incendio de Puercas

Agentes de la Guardia Civil de Castilla y León han detenido esta mañana a un hombre como presunto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia al provocar el incendio iniciado en Puercas de Aliste y que, según los cálculos preliminares, ha afectado a unas 4.000 hectáreas y obligado al desalojo de las localidades de Puercas, Ferreruela de Tábara, Losacio, Abejera, Riofrío de Aliste, Bercianos, Sesnández y Sarracín de Aliste.

Las investigaciones se iniciaron de forma inmediata, asumiendo el SEPRONA las mismas. Tras el estudio del terreno y aplicando el método de evidencias físicas, detallan desde la Comandancia de Zamora de la Guardia Civil, la conclusión es que se trata de un incendio que comenzó en una parcela particular utilizada como depósito irregular de residuos, y que se inició por combustión, «debido al efecto lupa producido por las condiciones meteorológicas existentes en los días anteriores al incendio», lo que hizo que se propagara rápidamente.

Por ello, un vecino de una localidad próxima a las afectadas por el incendio ha sido detenido como presunto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia grave catalogado en el art. 358 del Código Penal.