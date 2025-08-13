Recomendaciones ante incendios forestales:¿Sabes cómo actuar?

Si las llamas están bloqueando las salidas de su casa y no puede salir de ella deberá encerrarse en la habitación con ventana que esté más alejada del fuego. Además, deberá cerrar todas las puertas y tendrá que cubrir las rendijas de estas con ropa mojada para evitar que entre el humo en la habitación. Deberá cubrirse la boca con trapos mojados hasta que lleguen los servicios de emergencias.