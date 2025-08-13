El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Juega con El Norte

Recomendaciones ante incendios forestales:¿Sabes cómo actuar?

Te proponemos diez preguntas para comprobar si sabes cómo actuar en caso de encontrarte ante un incendio de estas características

Ángela Zangróniz

Valladolid

Miércoles, 13 de agosto 2025, 07:17

Desde hace varios días diferentes municipios de Castilla y León se encuentran en alerta ante el la peligrosidad de las llamas que afectan a sus poblaciones. Las Médulas en León o Molezuelas en Zamora son algunos de los pueblos azotados por las inclemencias del fuego y, debido a la importancia de los hechos, te proponemos diez preguntas para comprobar si sabes cómo actuar si te encuentras con un incendio forestal.

1 de 10

¿Qué debemos hacer si nos encontramos con una fogata en el monte?

¿Qué debemos hacer si nos encontramos con una fogata en el monte?

2 de 10

¿Se puede fumar en el monte?

¿Se puede fumar en el monte?

3 de 10

¿Cuándo se producen el mayor número de incendios forestales?

¿Cuándo se producen el mayor número de incendios forestales?

4 de 10

Si va conduciendo su vehículo y se encuentra con llamas, ¿qué debe hacer?

Si va conduciendo su vehículo y se encuentra con llamas, ¿qué debe hacer?

5 de 10

¿Qué debe hacer si observa un incendio forestal o una columna de humo?

¿Qué debe hacer si observa un incendio forestal o una columna de humo?

6 de 10

Si las llamas se encuentran rodeando su casa y no tiene posibilidad de salir, ¿qué deberá hacer?

Si las llamas se encuentran rodeando su casa y no tiene posibilidad de salir, ¿qué deberá hacer?

7 de 10

¿Qué deberás hacer si se incendia la ropa que llevas puesta?

¿Qué deberás hacer si se incendia la ropa que llevas puesta?

8 de 10

Si su casa se encuentra rodeada por llamas, ¿deberá subir a los pisos superiores para pedir auxilio y/o esperar a la ayuda?

Si su casa se encuentra rodeada por llamas, ¿deberá subir a los pisos superiores para pedir auxilio y/o esperar a la ayuda?

9 de 10

Si se encuentra rodeado por llamas, ¿cuál es la principal recomendación?

Si se encuentra rodeado por llamas, ¿cuál es la principal recomendación?

10 de 10

¿Cuántos años tarda de media en recuperarse la vegetación de una zona afectada por un incendio forestal?

¿Cuántos años tarda de media en recuperarse la vegetación de una zona afectada por un incendio forestal?

elnortedecastilla Recomendaciones ante incendios forestales:¿Sabes cómo actuar?

Publicidad

Historias visuales
Ver más historias

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Recomendaciones ante incendios forestales:¿Sabes cómo actuar?

Recomendaciones ante incendios forestales:¿Sabes cómo actuar?