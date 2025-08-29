El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carlos Martínez, secretario del PSOE de Castilla y León, con las procuradoras Patricia Gómez Urbán y Nuria Rubio, antes del pleno. Rubén Cacho-Ical

Incompetencia, desbarajuste, soberbia... la oposición carga contra Mañueco por los fuegos forestales

UPL, Soria ¡Ya! y el Grupo Mixto piden una comisión de investigación en las Cortes, mientras Vox arremete contra el «bipartisimo» y el PSOE acusa al presidente de vivir los incendios «al fresquito del coche oficial»

Susana Escribano

Susana Escribano

Valladolid

Viernes, 29 de agosto 2025, 17:14

Incompetencia, soberbia, desbarajuste, desprecio, recortes, descoordinación... Fueron términos que Alfonso Fernández Mañueco ha tenido que escuchar en la mañana de este viernes en referencia a ... su política de prevención y extinción de incendios y de dotación y estructura del operativo autónomico que lucha sin cuartel por vigésimo tercer día consecutivo en Castilla y León contra fuegos que han arrasado 141.000 hectáreas (cifra provisional) y que dejan tres fallecidos oficialmente, que la oposición eleva a cuatro. Todo eso se pudo oír en el debate que se vio obligado a afrontar el presidente de la Junta en las Cortes por la situación en minoría del PP. Mañueco prefería esperar al final de la campaña de riesgo máximo que dura hasta octubre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cómo pedir la tarjeta de Buscyl para viajar gratis en Castilla y León
  2. 2

    Adiós a la zapatería más antigua de Valladolid: «Da rabia que el negocio no continúe»
  3. 3 El humo de los incendios vuelve a cubrir Valladolid
  4. 4

    Acaba empotrado contra el apeadero de la Universidad tras una peligrosa huida ebrio y drogado
  5. 5 Tres heridos al volcar su vehículo de madrugada en el aparcamiento de Carrefour
  6. 6

    El bombero que negó el saludo a Mañueco: «Le dije cuatro verdades, pero con respeto»
  7. 7

    Muere una joven al precipitarse de un puente en la autovía y ser arrollada por un coche
  8. 8

    Los rescoldos vandálicos de El Cuadro se reactivan con las últimas agresiones
  9. 9

    San Nicolás, la zona donde se mudan cada vez más jóvenes: «Es tranquilo y está cerca del centro»
  10. 10

    Crimen en Parquesol: una carta en un hotel de Benidorm, un vídeo y un «pacto» entre madre e hijo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Incompetencia, desbarajuste, soberbia... la oposición carga contra Mañueco por los fuegos forestales

Incompetencia, desbarajuste, soberbia... la oposición carga contra Mañueco por los fuegos forestales