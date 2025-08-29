Incompetencia, desbarajuste, soberbia... la oposición carga contra Mañueco por los fuegos forestales

Incompetencia, soberbia, desbarajuste, desprecio, recortes, descoordinación... Fueron términos que Alfonso Fernández Mañueco ha tenido que escuchar en la mañana de este viernes en referencia a ... su política de prevención y extinción de incendios y de dotación y estructura del operativo autónomico que lucha sin cuartel por vigésimo tercer día consecutivo en Castilla y León contra fuegos que han arrasado 141.000 hectáreas (cifra provisional) y que dejan tres fallecidos oficialmente, que la oposición eleva a cuatro. Todo eso se pudo oír en el debate que se vio obligado a afrontar el presidente de la Junta en las Cortes por la situación en minoría del PP. Mañueco prefería esperar al final de la campaña de riesgo máximo que dura hasta octubre.

«Son un Gobierno de incompetentes y un partido de sinvergüenzas» Francisco Igea Procurador del Grupo Mixto, a los populares

«Ha sido una operación de cinismo total y absoluto y una falta de reconocimiento de errores», valoró Carlos Martínez, secretario autonómico del PSOE en Castilla y León tras escuchar a Mañueco. El líder socialista siguió el pleno como invitado, en la tribuna de público, al no ser procurador y no poder intervenir en un debate en el que aseguró haber visto al dirigente del PP »distanciado y alejado de lo que es la realidad de esta comunidad». En localidad preferente de esa platea que se eleva sobre es hemiciclo, además de Martínez pudo verse a Silvia Clemente. La expopular anunció hace unas semanas su retorno a la política activa y siguió el pleno en calidad de expresidenta de las Cortes. También al alcaldes populares como Jesús Julio Carnero, Carlos García Carbayo o Cristina Ayala, regidores que aparcaron su agenda en los consistorios de Valladolid, Salamanca y Burgos para mostrar su respaldo a Mañueco en esta crisis de los incendios.

Carlos Martínez, durante el Pleno de las Cortes para informar sobre los incendios forestales en la Comunidad. Claudia Alba-EP

Desde el atril de oradores se pidió la dimisión del presidente de la Junta, la de su consejero de Medio Ambiente y también el adelanto de las elecciones, pese a que en Castilla y León están fijadas para marzo. Patricia Gómez Urbán, portavoz del PSOE, afeó a Mañueco y al PP haber dejado de invertir el 71% del presupuesto consignado para prevención de incendios forestales, además de acusarles de optar por un modelo de operativo en el que «38 empresas privadas hacen negocio». La socialista habló de demoras en el abono de las guardias a los agentes mediambientales, achacó a Mañueco haber frenado el trabajo de un buldócer en la visita de Núñez Feijóo para hacerse la foto (el popular lo negó posteriormente) y añadió que el presidente había seguido los incendios lejos de la gente y «al fresquito del aire acondicionado del coche oficial».

Pablo Fernández y Francisco Igea en sus escaño, En otra imagen, Silvia Clemente entre sus excompañeros del PP Ángeles Armisén y Jesús Julio Carnero. Cierra la terna de fotos David Hierro, portavoz de Vox, apuntando a Mañueco. José C.Castillo

Gómez Urbán fue la primera en recordar a Mañueco el resbalón que tuvo el popular al hablar de bomberos forestales, categoría que no existe en Castilla y León al haberse opuesto el PP a regularla. «Ni siquiera existe esa categoría por su decisión política», abundó después Pablo Fernández, de Unidad Podemos. El procurador morado, enfundado en una camiseta con la cara de Mañueco y la palabra 'dimisión', avanzó que iba a llevar a los dirigentes de la Junta «ante la fiscalía» por los fallecimientos y los daños de los fuegos. «Llevan 10 años recortando en la prevención», sostuvo, antes de añadir que los ciudadanos que voten al PP en las próximas elecciones serán también responsables de estas políticas «criminales» frente a los incendios.

Francisco Igea, compañero de Fernández en el Grupo Mixto, tildó de bochornoso que Mañueco achacase los incendios a situaciones inesperadas. El procurado vallisoletano lamentó que Suárez-Quiñones, que fue compañero suyo de gobierno entre 2019 y 2021, no hubiera sido cesado o hubiera dimitido, deslizando que el consejero sigue en el puesto «por lo que calla». Igea criticó con dureza el desembarco de senadores, diputados y cargos del PP para arropar a Mañueco, con un despliegue que superó el de los plenos institucionales del Estatuto de Autonomía o las investiduras. «Son un Gobierno de incompetentes y un partido de sinvergüenza», concluyó el exdirigente de Ciudadanos.

Francisco Igea durante su intervención en las Cortes. Claudia-EP

Vox fue el último grupo de la oposición en intervenir. Los otrora socios del PP en el Gobierno autonómico achacaron al bipartidismo falta de respuesta ante las emergencias. «Cuando desaparece el Estado, el pueblo salva al pueblo», enarboló David Hierro, portavoz de los ultraconservadores, que avanzó que si Mañueco trabajara en una empresa privada y presentara los resultados de este verano en la lucha contra el fuego estaría ya «en la puñetera calle». Mañueco replicó a la bancada de Vox que lo que ahora critican lo apoyaban desde el Gobierno de coalición.

Comisión de investigación

Completan el arco parlamentario UPL, Soria ¡YA! y Por Ávila. Los grupos que aglutinan a estas formaciones (también a Fernández e Igea) registraron una solicitud formal para que abrir una comisión de investigación en las Cortes por los incendios. El leonesista Luis Mariano Santos criticó el diseño de un operativo diseñado por la Junta en el que una empresa privada pide «gente sin experiencia para enfrentarse a incendios de sexta generación». Y Ángel Ceña, de Soria ¡Ya!, recordó a los parlamentarios que el mantra que se escucha entre los profesionales medioambientales de Castilla y León es «poco nos pasa». El abulense Pedro Pascual reclamó profesionales todo el año, adiestrados y conocedores del terreno, con garantia para atacar con rapidez los conatos.

Ampliar Ricardo Gavilanes se queja ante Pollán durante la ronda de preguntas que cerró la sesión. José C. Castillo

Respuesta del PP

«El enemigo es el fuego y quien los prende», arremetió a modo de réplica Ricardo Gavilanes, portavoz del PP, que afirmó encontrarse ante la «oposición más desleal de todo el territorio nacional».

El pleno concluyó con un carrusel inédito de preguntas sueltas de procuradores a Fernández Mañueco en el que Carlos Pollán, presidente de las Cortes, cortó en varias ocasiones a los parlamentarios para que no se fueran por las ramas. Hubo llamadas al orden, apercibimiento a diputados del PP que seguían el pleno como invitados y una queja del popular Gavilanes que pedía un receso para que el presidente de la Junta preparara las repuestas. No fue aceptada por Pollán y eso abrevió el final de una mañana parlamentaria en la que fueron invitados a abandonar la tribuna superior del hemiciclo tres trabajadores del operativo de extinción que exhibieron letreros con la leyenda 'Quiñones, dimisión'.