Silvia Clemente se presenta como alternativa antisistema tras 20 años en el Gobierno

Es época de becarios en las redacciones de los medios. Los chavales que ahora cursan tercero de Periodismo y hacen prácticas, algunos con el micrófono ... presto para la comparecencia del día, no habían nacido cuando Silvia Clemente fue nombrada directora general de Calidad Ambiental de la Junta de Castilla y León, en diciembre de 1999. Luego fue consejera de Medio Ambiente, de Cultura y de Agricultura, desde 2001 hasta 2015. Y acabó como presidenta de las Cortes, en 2019, antes de saltar a Ciudadanos y del fraude de las primarias que le hizo abandonar la política. Veinte años de carrera política interrumpidos por seis años de trabajo en el sector privado y, desde hace unos meses, en la Consejería de Medio Ambiente, en la que tiene puesto de funcionaria. Una tregua que se rompe hoy, 24 de julio de 2025, con un anuncio peculiar: la presentación de un nuevo partido, NueveCyL, con un logo que recuerda al de su 'Tierra de sabor' y con un propósito, «ganar» las elecciones de marzo de 2026.

¿Con qué votos? Pues con todos. Después de una trayectoria en el PP y un efímero paso por Ciudadanos, Silvia Clemente asegura que ha «evolucionado» y ahora busca captar el voto del cabreado. Del disgustado con Alfonso Fernández Mañueco, su némesis, al que atizó sin piedad el día que se despidió del Partido Popular. Del que no se fía de Vox. Y del que no compra la alianza catalanista del sanchismo. Un voto antisistema, podría decirse. «Nos situamos justo en el servicio a los ciudadanos, no me sitúo en ninguna ideología, porque no creo en los partidos tradicionales, los he conocido, sé lo que pasa y no creo en ellos. ¿Cuáles son nuestros votantes? Todos los que crean en nosotros, todos los que crean en lo que yo voy a ofrecer, todos los que se ilusionen con lo que yo voy a ofrecer».

CURRÍCULO POLÍTICO DE SILVIA CLEMENTE 8 diciembre 1999: Es nombrada directora general de Calidad Ambiental de la Junta de Castilla y León.

19 marzo 2001: Toma posesión como consejera de Medio Ambiente.

4 julio 2003 Toma posesión como consejera de Cultura y Turismo.

3 de julio de 2007 Toma posesión como consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta. Repite en el cargo el 26 de junio de 2011.

16 junio 2015: Jura el cargo de presidenta de las Cortes de Castilla y León.

25 febrero 2019: Silvia Clemente se presenta como futurible candidata de Ciudadanos. En el proceso de primarias ante Francisco Igea se descubre un intento de amaño de las elecciones. Tras no formar parte de las listas, abandona la política.

Cuando dice «nos» es porque hay un plural. Aunque en su presentación apenas se vio a un puñado de voluntarios que le ayudaron a preparar unas sandías marcadas con el logo que luego repartió entre los ciudadanos que se acercaron a mirar –«señor, que le regalo una sandía», literalmente-, insiste Silvia Clemente que hay más gente detrás. Que habrá sorpresas, cada una a su tiempo, y que su intención es presentarse en marzo con listas en todas las provincias de Castilla y León. Y ya hay quien la conoce bien y advierte: «Yo no la subestimaría».

Ampliar Silvia Clemente regala una sandía con el logo de su formación a una ciudadana. Rodrigo Jiménez

«Llevo seis años fuera de la política y he estado trabajando en el sector privado y me he acercado al mundo de la empresa. Eso me permite tener una formación más completa en este momento. A mi conocimiento del sector público se suma ahora el conocimiento del sector privado. Y he decidido abrir esta posibilidad, he decidido que naciera Nueve Castilla y León como un partido, como una opción política, porque realmente no podía seguir asistiendo al declive de Castilla y León, a la paralización de esta comunidad autónoma y a la pérdida de oportunidades», explicó en una primera declaración de intenciones.

«Aquí vamos a trabajar sin órdenes, nadie nos va dar órdenes desde Madrid» Silvia Clemente Nueve CyL

¿Por qué no ejecutó algunas de las ideas que ahora presenta cuando era parte del Gobierno autonómico? Eso le preguntaron. «No las pude implantar porque, entre otras cosas, sí que tuve propuestas y sí que tuve en algún momento el objetivo de desarrollar mejor el sector agroalimentario, pero yo no tomaba las decisiones sola, ni tenía un equipo en el Consejo de Gobierno que me permitiera tomar las decisiones. Ahora sé qué decisiones hay que tomar, sé cómo son, sé qué hay que hacer y sé cómo se puede crecer», asestó.

Otra baza fuerte en su argumentario es la independencia de Madrid. Algo que no pueden esgrimir Vox, PSOE o PP. Un partido territorial pero, a diferencia de Por Ávila, Zamora Sí, Soria ¡Ya! o UPL, con implantación autonómica. «Aquí vamos a trabajar sin órdenes, nadie nos va a dar órdenes desde Madrid. Los partidos aquí trabajan con órdenes desde Madrid y las órdenes de Madrid están muy alejadas de la realidad de Castilla y León. Nosotros no vamos a recibir órdenes, las órdenes nos las dan los ciudadanos».

Queda para después del verano la presentación en sociedad de cada cabeza de cartel en los territorios. Y la incógnita de saber si Silvia Clemente ocupará el número 1 de la lista por Segovia o por Valladolid. En Segovia el último reparto fue de 3 escaños para el PP, 2 para el PSOE y uno para Vox. El de Vox lo ocupa Susana Suárez, que ejerció como paracaidista porque había sido alcaldesa de Zaratán (Valladolid) con el PP. 14.000 votos allí sirven para ganar un procurador. Y Silvia Clemente, segoviana, tiene un tirón ciudadano importante. En Valladolid, aunque hay más puestos en liza, el escaño se cotiza muy caro porque las formaciones con posibilidades se la juegan a colocar aquí a sus números 1. Pasó con Pablo Fernández (Unidas Podemos) en 2022, cuando antes siempre se había presentado por León. «Hay un grupo de profesionales de todos los ámbitos, del mundo universitario, del mundo privado, de diferentes lugares. La página web también lo recoge y los van a ir conociendo en las próximas semanas. Este es un proyecto en construcción», explicó Clemente.

De momento, en su web (nuevecyl.com) se pueden ver algunos rasgos de un argumentario que muestra, para empezar, una línea de oposición a las políticas del PP, su ex partido. Por ejemplo: «El pasado lunes 19 de mayo de 2025, el presidente de la Junta de Castilla y León presentaba un plan socioeconómico para La Raya. Un aviso a navegantes: este 'nuevo' plan no tiene nada de nuevo. Es prácticamente idéntico al que prometió durante la campaña electoral de 2022, un compromiso que, a día de hoy y tres años después, sigue sin haberse ejecutado». Y otro ejemplo, este relacionado con la televisión autonómica y la ley de publicidad institucional: «El viernes pasado nos desayunábamos con el acuerdo de la oculta y oscura Comisión de Evaluación y Seguimiento de la TDT, que lo único que hace sin darle ninguna publicidad es aprobar las subvenciones que se le conceden a la TVCYL, en esta ocasión 48 millones de euros para este año y el próximo. No creo que nadie pueda entender que se dilapide de esta manera el dinero público».

«Venimos a aportar un aire fresco, a abrir una ventana de aire fresco para Castilla y León», se presentó Silvia Clemente. Y esa frase, unida a sus 20 años como alto cargo autonómico, será la primera línea del argumentario de sus rivales políticos.