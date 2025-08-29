El bombero que negó el saludo a Mañueco: «Le dije cuatro verdades, pero con respeto»

Fue algo «espontáneo» que le «salió del alma». No lo tenía planeado y, de hecho, hasta unos minutos antes no sabía que ocuparía un lugar ... en la fila de trabajadores que saludarían a las autoridades durante la visita de los Reyes a la zona incendiada de Sanabria. El conductor de autobomba que negó el saludo al presidente de la Junta lo hizo «porque nos valora poco o nada» y «solo viene a hacerse la foto». «En el mismo momento pensé, no le voy a dar la mano a una persona que no da importancia a nuestro trabajo», comenta por teléfono.

«Le dije cuatro verdades, pero siempre con respeto. Que nos valora muy poco o nada, ni nuestro trabajo ni al operativo; que se acordase de los compañeros y de los muertos que ha habido; y que si de verdad cree que somos un puto despilfarro (en alusión a las palabras del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones). El acto del miércoles me pareció un circo mediático en el que no se dio visibilidad al problema de los incendios y de nuestro trabajo, sino a otras cosas».

El agente forestal prefiere no dar su nombre porque no desea «ser protagonista de nada» ni «ser representante de ninguna protesta». «Hablas en un medio y si es de izquierdas, ya te identifican y si es de derechas, te utilizan igual. Yo soy un tío sencillo que solo quiere hacer su trabajo», explica, a la vez que reconoce que teme posibles represalias. «No sé qué me podría pasar. Yo querría vivir del trabajo forestal y tengo familia, no me sé mover en el mundo de las relaciones institucionales ni quiero abanderar ninguna reivindicación».

Eso sí, le duele no ya ver arder los bosques sino también el ninguneo que sufre su labor y su profesión. «Después de 18 campañas de lucha contra los incendios, con contratos de cuatro meses al año, recientemente me han hecho indefinido», relata, «pero yo aparte soy autónomo porque de esto no se puede vivir. Me encanta mi trabajo pero no lo hago ni por el dinero ni por las condiciones que tenemos que sufrir, está claro».