El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Felipe VI estrecha la mano del agente forestal antes de que llegue Mañueco. Efe

El bombero que negó el saludo a Mañueco: «Le dije cuatro verdades, pero con respeto»

El agente forestal cree que el presidente de la Junta «no valora el trabajo de los operativos»

Ángel Blanco Escalona

Ángel Blanco Escalona

Valladolid

Viernes, 29 de agosto 2025, 07:14

Fue algo «espontáneo» que le «salió del alma». No lo tenía planeado y, de hecho, hasta unos minutos antes no sabía que ocuparía un lugar ... en la fila de trabajadores que saludarían a las autoridades durante la visita de los Reyes a la zona incendiada de Sanabria. El conductor de autobomba que negó el saludo al presidente de la Junta lo hizo «porque nos valora poco o nada» y «solo viene a hacerse la foto». «En el mismo momento pensé, no le voy a dar la mano a una persona que no da importancia a nuestro trabajo», comenta por teléfono.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Crimen en Parquesol: una carta en un hotel de Benidorm, un vídeo y un «pacto» entre madre e hijo
  2. 2 Cómo pedir la tarjeta de Buscyl para viajar gratis en Castilla y León
  3. 3

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Güeñes, Vizcaya
  4. 4

    Adiós a la zapatería más antigua de Valladolid: «Da rabia que el negocio no continúe»
  5. 5 Matan a tiros a un hombre en Valencia delante de su hijo menor en una venganza pasional
  6. 6

    Acaba empotrado contra el apeadero de la Universidad tras una peligrosa huida ebrio y drogado
  7. 7 Un joven atrincherado en Alicante se suicida tras 35 horas de infructuosa negociación
  8. 8

    Los rescoldos vandálicos de El Cuadro se reactivan con las últimas agresiones
  9. 9 Nuevo intento de robo en un súper de Valladolid: trata de huir en patinete y agrede al vigilante
  10. 10

    La tensión por la fecha de celebración de las fiestas patronales de Laguna escala con una intervención policial

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El bombero que negó el saludo a Mañueco: «Le dije cuatro verdades, pero con respeto»

El bombero que negó el saludo a Mañueco: «Le dije cuatro verdades, pero con respeto»