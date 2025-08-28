La Junta detecta 42 viviendas en uso y un total de 235 inmuebles afectados por los incendios Carriedo confirma que 69 familias han recibido ya la ayuda de 500 euros y defiende la rapidez en la gestión de las subvenciones, «que pueden llegar en el mismo mes en que se ha producido la emergencia»

Lucía San José Valladolid Jueves, 28 de agosto 2025, 15:34

Las primeras tres familias que van a recibir la subvención del Gobierno autonómico son las del incendio de Cubo de Benavente, en Zamora. La concesión directa para financiar la reparación de edificaciones y reposición de enseres, en este caso, tiene un valor de 252.000 euros, a los que durante las próximas semanas se sumarán los 235 inmuebles afectados, de los cuales 42 son viviendas habitadas, 20 en desuso, 155 edificios de otro tipo y 18 naves. Además, las ayudas de 500 euros a las familias evacuadas ya han llegado a 69 beneficiarias, lo que «demuestra que la solicitud tal y como está diseñada en ese formulario es muy sencilla de completar», ha defendido el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, este jueves tras el Consejo de Gobierno ante la rapidez de la gestión administrativa, «que puede llegar en el mismo mes en que se ha producido la emergencia».

La mayor parte de estas ayudas estarán exentas de la complejidad burocrática que suele acompañar a este tipo de subvenciones, ya que «en el IRPF y en sociedades existen disposiciones adicionales que eximen de tributación a ciertos apoyos relacionados con incendios», ha explicado el portavoz antes de subrayar la comunicación con el Gobierno central para pedir «la máxima flexibilidad en la interpretación» y los posibles cambios normativos.

En cuanto a las ayudas para el tejido productivo, Carriedo ha detallado que se aplicarán con dos criterios: universales en los municipios que hayan tenido que ser evacuados y más selectivas en aquellos que, sin llegar a ser desalojados, han sufrido los efectos de la emergencia. «Habrá una primera ayuda de 5.500 euros para las pymes y autónomos afectados», ha explicado, a la que se podrá sumar otra de 5.000 euros en los casos en los que se demuestren daños en instalaciones, equipamientos o mercancías.

A estas concesiones directas se añadirán subvenciones de hasta el 75% de la inversión para las empresas que amplíen su negocio en las zonas afectadas, así como apoyos de hasta el 35% para nuevas compañías que se instalen allí, siempre dentro de los márgenes de la normativa europea. Además, ha recordado que Iberaval ya ha activado una línea de financiación para pymes «a tipos de interés del 0 por ciento», tanto para capital circulante como para nuevas inversiones.

Durante estos días, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se ha trasladado a las zonas afectadas, donde en alguna ocasión le negaron el saludo, a lo que el portavoz ha respondido que «es una persona que da la cara, que está en el territorio y que escucha a la gente». Sobre la coordinación institucional, ha subrayado que «la directora general de Vivienda ha visitado ya bastantes localidades afectadas por los incendios para poner en marcha ya estas ayudas, el de Calidad Ambiental está visitando también el territorio para garantizar el abastecimiento de agua a estas localidades en las mejores condiciones posibles y los de Agricultura se están reuniendo en el territorio con agricultores y ganaderos» .

De cara al debate parlamentario de este viernes, el consejero ha anunciado que Mañueco acudirá a las Cortes a exponer «su visión de la situación que estamos atravesando» y a convocar a un esfuerzo colectivo de recuperación. «Todavía quedan muchas cosas por hacer, hay mucho riesgo todavía en el monte y, por tanto, tenemos que tener mucha precaución», ha advertido el portavoz.