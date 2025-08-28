El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alfonso Fernández Mañueco (izquierda) charla con Miguel Tellado durante la clausura del Comité Ejecutivo y la Junta Directiva Autonómica del PP regional el pasado mes de julio. Eduardo Margareto/Ical

Castilla y León

El PP nacional cierra filas con Mañueco: «Ha estado a la altura» de los incendios

Miguel Tellado se hace cargo de «la indignación ciudadana», pero rechaza hablar de una hipotética dimisión de Mañueco o Suárez-Quiñones

E. N.

Jueves, 28 de agosto 2025, 15:13

El secretario general del PP, Miguel Tellado, defendió este jueves que el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha estado «a la altura» ... en la gestión de la ola de incendios y acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de orquestar «cazas de brujas» para intentar forzar la dimisión de su barón y su consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y sacar rédito político de la catástrofe.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La autopsia confirma que el joven marroquí hallado en la carretera de San Román murió atropellado
  2. 2

    Crimen en Parquesol: una carta en un hotel de Benidorm, un vídeo y un «pacto» entre madre e hijo
  3. 3 Los agentes forestales niegan el saludo a Mañueco durante la visita de los Reyes a Sanabria
  4. 4

    El camionero implicado en el accidente con dos militares heridos es de Valladolid
  5. 5

    Llega a la Feria de Valladolid un novedoso carrusel que solo ha estado dos veces en España
  6. 6

    Transportes aprueba el tercer carril de la A-62 entre Simancas y Tordesillas
  7. 7

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Güeñes, Vizcaya
  8. 8

    La tensión por la fecha de celebración de las fiestas patronales de Laguna escala con una intervención policial
  9. 9 Matan a tiros a un hombre en Valencia delante de su hijo menor en una venganza pasional
  10. 10

    Abre Mala Fama, un concepto más «canalla» para el antiguo Jimmy Jazz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El PP nacional cierra filas con Mañueco: «Ha estado a la altura» de los incendios

El PP nacional cierra filas con Mañueco: «Ha estado a la altura» de los incendios