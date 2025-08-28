La Junta de Castilla y León respalda a Suárez-Quiñones: «Está realizando un trabajo intenso» El portavoz del Gobierno regional defiende que el consejero de Medio Ambiente «está en primera línea, como le corresponde por sus obligaciones»

E. N. Jueves, 28 de agosto 2025, 14:24 Comenta Compartir

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, subrayó este jueves tras la reunión del Consejo de Gobierno que el consejero de Medio ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones, «está realizando un trabajo intenso y tiene el respaldo del presidente de la Junta de Castilla y León».

Ante las preguntas de los medios, Carriedo confirmó que el consejero asistió este jueves al Consejo de Gobierno, si bien tuvo que ausentarse una hora después de su inicio para copresidir a partir de las diez, junto al delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, el Centro de Coordinación Operativa Integrado Autonómico. «Luego se reincorporó y está en primera línea, como le corresponde a sus obligaciones», afirmó en declaraciones recogidas por Ical.

«Hay que juzgar por los hechos, y desde 2022 la Junta ha triplicado los fondos destinados a prevención de incendios, ha extendido los contratos de los trabajadores y ha mejorado sus condiciones laborales», incidió el portavoz, antes de recalcar que la Junta está «orgullosa de la profesionalidad de su equipo, de su formación y cualificación». «Siempre puede haber críticas, pero tenemos los mejores profesionales de toda España, muy formados y cualificados», valoró.