¿Dónde está Suárez-Quiñones? La oposición carga contra la «desaparición» del consejero de Medio Ambiente

Su última aparición pública fue tras presidir el Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) para analizar la situación de los incendios en Castilla y León, ... del pasado 11 de agosto. Tampoco se le ha visto por las redes sociales, más allá de continuos 'retuiteos' de las entrevistas y declaraciones realizadas por el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. La oposición se pregunta dónde está el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, mientras las llamas arrasan la comunidad.

Como ha recordado el procurador del Grupo Mixto Francisco Igea, en la Diputación Permanente que este viernes ha aprobado la comparecencia de Mañueco en el Parlamento autonómico, sí se sabe dónde estaba el consejero el día 10 de agosto (cuando se inició el incendio de Molezuelas de la Carballeda -Zamora-): comiendo en Gijón con motivo del Día de León.

Asimismo, se conoce la polémica respuesta dada por él mismo cuando se le criticó por este hecho: «Tengo la mala costumbre de comer a mediodía». Y la respuesta de algunos bomberos y vecinos, que no olvidan cuando el consejero, en 2018, dijo que mantener el operativo de incendios todo el año era «absurdo» y un «despilfarro».

En su perfil en X, anteriormente Twitter, deja constancia de su actividad en los días previos al 10 de agoston: en la Feria del Motor de La Bañeza, en la Vuelta a Burgos o en la Feria de Artesanía de Val de San Lorenzo. Hasta el día 10, prácticamente no hay día sin varias publicaciones en primera persona del consejero. Pero, a partir de ahí, solo referencias a Mañueco. Desde el pasado día 11 no ha tenido ningún acto. Su agenda se ha vaciado.

Al ser preguntado por esta cuestión, en su comparecencia para presentar el paquete de ayudas a los afectados por los incendios, Mañueco se limitó a decir: «Está donde tiene que estar: trabajando».

Todos preguntan por él

La desaparición de Suárez-Quiñones ha sido uno de los temas que la oposición ha sacado a colación en el debate de la Diputación Permanente. Patricia Gómez, del PSOE, ha criticado que, el día que comenzaron los incendios, «a Suárez-Quiñones le pareció buena idea irse a una feria en Gijón».

Igea ha comentado que «el consejero responsable ha desaparecido y ha renunciado a ejercer sus responsabilidades. Es incomprensible, ¿dónde ha estado desde el día 12 de agosto?«. Igualmente, David Hierro, de Vox, se ha preguntado «¿dónde está escondido el señor Quiñones y dónde están los 800 y pico millones de euros que la Junta ha recaudado de más?».

Además de censurar su ausencia en esta crisis, la procuradora socialista ha recordado que, en junio de 2023, en la última sesión de control de aquel curso político, le preguntaron a Quiñones si el operativo era el adecuado. Su respuesta, ha señalado Gómez Urban, «fueron risas, mofas e ironía». «Nos dijo que nos saliéramos de los eslóganes y que la Junta estaba preparada para proteger Castilla y León».

Gómez Urban, por añadidura, ha subrayado que, después de los incendios de la Sierra de la Culebra de 2022, el consejero se comprometió «a la estabilización de más de 800 bomberos, a actualizar la dotación al Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (Infocal) y a hacer un decreto de guardias digno«. »Ninguna de las tres cosas se ha cumplido», ha sentenciado.