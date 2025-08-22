El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Juan Carlos Suárez-Quiñones presidiendo el CECOPI del pasado 11 de agosto. El Norte

¿Dónde está Suárez-Quiñones? La oposición carga contra la «desaparición» del consejero de Medio Ambiente

Los grupos denuncian que su agenda se ha vaciado desde que presidió el CECOPI el pasado 11 de agosto

Óscar F. Civieta

Óscar F. Civieta

Zamora

Viernes, 22 de agosto 2025, 16:45

Su última aparición pública fue tras presidir el Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) para analizar la situación de los incendios en Castilla y León, ... del pasado 11 de agosto. Tampoco se le ha visto por las redes sociales, más allá de continuos 'retuiteos' de las entrevistas y declaraciones realizadas por el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. La oposición se pregunta dónde está el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, mientras las llamas arrasan la comunidad.

