El consejero Carlos Fernández Carriedo, durante la rueda de prensa. Ical-Miriam Chacón
Castilla y León

La Junta aprueba el decreto de ordenación forestal para reducir los trámites en la gestión de los montes

El Ejecutivo aprieta para agilizar las ayudas tras los incendios a costa de rebajar los requisitos para acceder a ellas

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Jueves, 4 de septiembre 2025, 15:45

«Veníamos trabajando en ello», aseguró el consejero portavoz, Carlos Fernández Carriedo, y eso lo demuestra el hecho de que el proyecto de decreto de ordenación forestal tiene 36 artículos y 49 páginas ... . Pero el hecho es que el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León lo ha aprobado hoy, después de un agosto aciago en cuanto a los incendios y cuando aún quedan por delante «dos meses» de cierto «riesgo», según confirmó el propio Carriedo. El proyecto de decreto que regulará la ordenación y planificación forestal supondrá «una agilización de los trámites administrativos de las futuras planificaciones forestales», explicaba el Gobierno autonómico en una nota, y «permitirá la implantación de tecnologías novedosas en la realización de inventarios forestales, aplicable a todos los terrenos con consideración de montes», según señaló el portavoz.

