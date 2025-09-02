Casi cuatro millones de kilos de alimentos para las ganaderías afectadas por los incendios

Somos Campo Martes, 2 de septiembre 2025, 18:44 Comenta Compartir

La Junta de Castilla y León ha suministrado hasta el momento 3.855.000 de kilos de paja, forraje y pienso a 284 ganaderías afectadas por los incendios, 146 en León, para atender a más de 47.000 animales, según ha avanzado hoy la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, durante una visita a una explotación de ovino en Chana de Somoza, León.

González Corral ha mostrado su solidaridad con todos los afectados y, especialmente, con agricultores y ganaderos como Juan José Alonso, titular de la ganadería de Chana de Somoza que cuenta con 1.200 ovejas de raza churra, dentro de la IGP Lechazo de Castilla y León, y que ha perdido el pasto con el que alimentaba a sus animales. Por ello, este ganadero ha recibido hasta ahora cuatro camiones de forraje de la Junta de Castilla y León.

El servicio de urgencia para el suministro de alimentación en las zonas afectadas por los incendios está operativo desde el pasado 14 de agosto y se mantendrá durante todo el mes de septiembre para, posteriormente, sustituirse por una ayuda específica a los ganaderos.

Otras medidas de apoyo

Estas medidas se suman a las ya aprobadas por la Junta de Castilla y León en el marco del programa de recuperación de las zonas afectadas. Así, el lunes se publicó en el Boletín Oficial la lista de los primeros 460 agricultores y ganaderos profesionales beneficiarios de una ayuda mínima de 5.500 euros, 206 de la provincia de León.

Igualmente, ya está disponible el modelo de declaración responsable que pueden presentar aquellos profesionales que estimen que los daños superan la cuantía de 5.500 euros, según los baremos establecidos, y el resto de los agricultores y ganaderos que no habiendo recibido la ayuda mínima sí han sufrido daños. Estos últimos deben acreditar que solicitan la PAC o figuran en algún registro oficial, excluido el autoconsumo.

También se ha consensuado con las Organizaciones Profesionales Agrarias una línea de ayudas destinada a la reposición de vallados ganaderos y perimetrales con un importe máximo de 5.000 euros por beneficiario, para lo que próximamente habrá disponible un modelo de solicitud de declaración responsable.