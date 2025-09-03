La Junta aprueba este jueves el proyecto de decreto que regulará la planificación forestal Presentará un plan con 45 medidas de recuperación con una partida inicial de 114 millones

La consejera Isabel Blanco, en Riaño con alcaldes de municipios del Parque Nacional de Picos de Europa afectados por los incendios.

El Norte León Miércoles, 3 de septiembre 2025, 18:17 Comenta Compartir

La Junta de Castilla y León aprobará este jueves en el Consejo de Gobierno el proyecto de decreto para regular la planificación y la ordenación forestal de los montes para lograr una mejor gestión de los mismos. Así lo manifestó la vicepresidenta de la Junta de y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, que precisó que con este proyecto se apostará por la limpieza, los inventarios forestales que permitan en tiempo real conocer la situación de los montes y se aprobarán «a la mayor brevedad posible» los distintos planes de recuperación forestal en la Comunidad, especialmente en las zonas más afectadas por los incendios.

Igualmente, el proyecto de decreto permitirá que la Junta continúe con el impulso por las iniciativas encaminadas a implantar las redes de calor, la biomasa, que constituyen «medidas de futuro».

Isabel Blanco se pronunció así tras mantener un encuentro en León con los alcaldes de Boca de Huérgano, Burón, Oseja de Sajambre, Posada de Valdeón, Riaño y Valderrueda, afectados por los recientes incendios.

En la reunión, la vicepresidenta de la Junta informó a los representantes municipales sobre las ayudas puestas en marcha por el Gobierno autonómico y les animó a solicitarlas y a difundirlas entre sus vecinos para que las conozcan y puedan beneficiarse de ellas. Blanco subrayó «la puesta en marcha inmediata» de ayudas sociales y económicas, así como planes de restauración ambiental y turística de largo plazo para la recuperación.

En este contexto, recordó que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha aprobado tres líneas de ayuda para los afectados por los incendios: la financiación de los gastos derivados del alojamiento temporal a las familias que han perdido su hogar mientras se rehabilita y acondiciona la vivienda dañada hasta que sea habitable, la aportación de 500 euros a las familias que residen en municipios afectados para hacer frente a los daños causados y la línea de financiación para los municipios que hayan acogido temporalmente a familias desalojadas, personas voluntarias y profesionales.

Además de las mencionadas ayudas, Blanco explicó a los regidores municipales que el Gobierno autonómico ha aprobado un plan integral con 45 medidas de recuperación con un presupuesto inicial de 114 millones de euros para reponer y reconstruir lo que se haya perdido.

Isabel Blanco, con alcaldes en Picos de Europa: «Esto hay que reconstruirlo entre todos» «Esto hay que reconstruirlo entre todos y tenemos que trabajar de manera conjunta aportando la parte que nos corresponde o lo que podemos. Es el objetivo principal de la reunión de hoy». Así se pronunció la vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, quien mantuvo un encuentro en Riaño (León) con alcaldes de municipios del entorno del Parque Nacional de los Picos de Europa afectados por los incendios de este verano. Blanco remarcó que «hay que empezar por apostar por las personas, por que recuperen su vida, sus negocios, sus trabajos, que miren hacia el futuro con esperanza, con optimismo y a partir de ahí empezar esa ronda de diálogo que el presidente comprometió la semana pasada». Hay que hacerlo, dijo, desde la serenidad y la reflexión con todas las entidades e instituciones implicadas. «Todos empezar a analizar qué ha pasado y cómo se puede mejorar», remarcó. En ese camino, recordó, hoy en Consejo de Gobierno se aprobará el decreto sobre la planificación y ordenación de los recursos forestales, con el objetivo de lograr una mejor gestión de los montes, apostando por la limpieza y por los inventarios forestales que permitan conocer en tiempo real la situación de los mismos. Además, «a la mayor brevedad posible» se aprobarán distintos planes de recuperación forestal en la Comunidad y especialmente para las zonas más afectadas por los fuegos. También comentó que se seguirá apostando por la actual política del uso de biomasa para la redes de calor «precisamente como ayuda para limpiar esos montes». Se trata, según destacó, la vicepresidenta, de medidas de futuro que se suman a las puestas ya en marcha desde el 20 de agosto, entre ellas, la de 500 euros para personas evacuadas de localidades afectadas por los incendios, las dirigidas a ganaderos, agricultores, apicultores a las del pequeño comercio que tuvo que cerrar en zonas turísticas como Picos de Europa, Las Médulas o el Lago de Sanabria o la de hasta 185.000 euros para reconstruir una vivienda y 18.000 euros más para la reposición de enseres. «Es importante dar a conocer las ayudas, que lleguen a las personas que las necesiten, que no se quede una persona sin pedir una ayuda o sin tener una ayuda porque no se conozcan que existen», subrayó antes de comentar que el objetivo es resolverlas «de manera muy rápida».

Se trata de un programa que atiende tanto la emergencia social inmediata (familias desalojadas, viviendas, realojos) como la recuperación económica (empresas, pymes, agricultura) y, sobre todo, la recuperación medioambiental y de infraestructuras públicas de las zonas afectadas.

Las 45 medidas se distribuyen entre ocho consejerías, dirigidas a familias y vivienda, al sector agrario, al tejido empresarial y autónomos, a los municipios afectados y a la recuperación ambiental y forestal.

Destacó que se ha establecido un procedimiento «ágil y completo» para dar una respuesta «rápida y eficaz» a las necesidades de las personas, las empresas y los municipios damnificados. Una vez puestas en marcha las ayudas, la «prioridad» es que lleguen a las personas, familias y empresas de forma «inmediata», motivo por el cual animó a los presentes a solicitarlas y a difundirlas entre sus vecinos.

Finalmente, expresó que ya se han abonado ocho millones de euros, lo que representa el 6% de las ayudas comprometidas por la Administración autonómica.