Miguel Ángel Llamas, coordinador autonómico de Podemos, advierte: «Tenemos un proyecto autónomo»

La bronca nacional Sumar-Podemos ha dejado restos de compleja resolución en el mapa político. También en Castilla y León. En las Cortes, el único ... escaño a la izquierda del PSOE lo ocupa Unidas Podemos, la coalición que en 2022 se presentó a las urnas tras la negociación entre Pablo Fernández (Podemos) y Juan Gascón (IU), principalmente. Hoy, Juan Gascón se presenta en sociedad como el próximo candidato de IU a la Junta (lo que es igual que decir que podría representar a Sumar), mientras que Miguel Ángel Llamas, nuevo coordinador autonómico de Podemos, asegura que ellos tienen su propio proyecto. «En Podemos Castilla y León tenemos un proyecto autónomo, propio y estamos preparados. No descartamos ninguna coalición electoral, pero debe haber una afinidad de proyecto político y discursivo y en la actualidad es difícil que se produzca», admitió Llamas.

El sustituto de Pablo Fernández al frente de Podemos en la comunidad asegura que quiere hablar de problemas reales, de vivienda, de empleo digno, y no de 'políticos' y sus intríngulis internos en los partidos. Sin embargo, a ocho meses de las urnas es inevitable cuestionarse por el papel de Podemos y de Sumar en las elecciones autonómicas. Tras tres comicios consecutivos caracterizados por la fragmentación (con formaciones de nuevo cuño como Ciudadanos, Podemos, Vox, Soria ¡Ya! o Por Ávila), esta vez los bloques se han reconformado. A un lado, PP y Vox. Al otro, PSOE, Sumar y Podemos. Y luego las formaciones territoriales, que han demostrado tener un gran peso. A mayor división en uno de los bloques, más castigo de la ley electoral, que prima la concentración de voto. Miguel Ángel Llamas es consciente de esto, pero no le preocupa. «No descartamos una coalición, pero lo veo difícil. Sobre todo, para que haya un proyecto de coalición eficaz. Podemos tiene un proyecto muy claro, unos ejes muy pensados y no hay esa afinidad política y discursiva. Hay que estar alerta ante los discursos de odio de la ultraderecha, pero cometemos un error si nos limitamos a hacer política desde el miedo. Podemos debe ofrecer un proyecto ganador, que sirva para transformar. Hacer política desde el miedo a la extrema derecha… Necesitamos un proyecto propio, que ilusione», asegura.

Llamas sabe que la situación a nivel nacional tampoco propicia un entendimiento que, sin embargo, sí fue capaz de construirse en el año 2022. Con Sumar en tendencia descendente en las encuestas y Podemos al alza, remarca las distancias actuales entre Podemos y el Gobierno de PSOE y Sumar. «Desde mi punto de vista quizá no haya una comunicación muy fluida. Lo relaciono con lo que pasa en la política estatal. IU forma parte de un Gobierno con el que tenemos una situación de rearme, que no es lo suficientemente contundente en la lucha contra la corrupción y que no aborda los problemas estructurales de nuestro país, y eso hace que no se perciba una afinidad de proyecto. Podemos mantiene una posición muy crítica con el Gobierno del Estado», advierte.

Para defender este proyecto «autónomo» y «transformador», Miguel Ángel Llamas ha empezado por proponer a PP y PSOE un cambio en la campaña electoral. Un modelo de debates políticos «a la portuguesa». Primero, con una especie de liguilla de debates de formato corto, de en torno a 25 minutos, entre todas las formaciones. Podemos con el PP, Podemos con el PSOE, Podemos con IU, Podemos con Vox… Y después con un debate «todos contra todos». Incluso con la posibilidad de abrir la participación a formaciones sin representación en el arco parlamentario. Eso tiene pocos visos de prosperar. Sobre todo porque habría alrededor de 27 formaciones, 19 de ellas extraparlamentarias, según las listas de 2022. Una duda sin resolver sería ¿quién defiende la postura de Unidas Podemos en esos debates? ¿Podemos, porque el escaño lo tiene Pablo Fernández? ¿IU, que ocupaba la segunda plaza en la papeleta y cuyo tirón electoral utilizó Fernández en su favor al presentarse por Valladolid, de donde era María Sánchez, número 2 y concejal de Gobierno con Toma la Palabra? Habría que verlo. De momento, Podemos espera respuesta de los partidos mayoritarios. «Estos debates se celebrarían durante la campaña, así es como se han desarrollado en Portugal. Lo importante es plantearlo con tiempo suficiente. La ley electoral no impone límite máximo de debates ni de participantes», recuerda Llamas.