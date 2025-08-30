El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Fernández Mañueco toma notas en su escaño en el pleno de los incendios. El consejero Suárez-Quiñones, al fondo. José C. Castillo
El Escaño 82

El fuego da lecciones trágicas y ni así aprendemos

Los fallecidos y heridos, las personas que han visto arder casas, medios de vida y recuerdos este agosto y los trabajadores desbordados del operativo no merecen políticos que eludan sus responsabilidades

Susana Escribano

Susana Escribano

Valladolid

Sábado, 30 de agosto 2025, 17:04

Ni los tres fallecidos en los incendios forestales en Castilla y León, ni los hospitalizados abrasados por el fuego se merecen políticos que eluden responsabilidades. ... Tampoco las personas que han visto arder sus casas y su medio de vida este agosto o los profesionales que han echado el resto contra las llamas, muchos con condiciones de trabajo muy precarias. Ni las alrededor de las 141.000 hectáreas de monte viradas a gris ceniza y mucho menos, y es en lo que habría que pensar, el monte verde que puede quemarse todavía este año o en campañas venideras.

