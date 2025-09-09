El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Juan Carlos Suárez-Quiñones sonríe tras la intervención de Alfonso Fernández Mañueco. Iván Tomé

Mañueco apoya a Quiñones, que se reivindica: «Hay mucho trabajo por delante y estaré dando el máximo»

El consejero de Medio Ambiente se someterá este miércoles a una proposición no de ley que pide su reprobación y destitución, pero salva la primera ofensiva de la oposición

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Martes, 9 de septiembre 2025, 20:37

Mañueco apoya a Quiñones, dice, así de escuetamente, «lo apoyo», pero en realidad Quiñones respalda a Quiñones, después de un Pleno en el que escapó ... de la ofensiva de la oposición. Le preguntó Igea a Mañueco. «Señor presidente, para que nos entienda la gente, ¿apoya usted al consejero Suárez-Quiñones?». «Sí, lo apoyo». Y ya. Mañueco ni siquiera intentó escenificar ese respaldo quedándose a escuchar la primera intervención de su consejero, la respuesta de Quiñones a la pregunta de Nuria Rubio, que como vicesecretaria general es la cara del líder autonómico del PSOE, Carlos Martínez, en las Cortes. Los aplausos de la bancada popular a las intervenciones del titular de Medio Ambiente comenzaron tibios, de dejar caer palma sobre palma en vez de chocarlas con el entusiasmo habitual con el que se cierran filas. Solo hubo que comparar con el volumen que alcanzaron los aplausos cuando intervino el consejero de Movilidad, Sanz Merino, uno de los pocos que tenían algo que responder al margen de Quiñones. Le bastó una alusión a Óscar Puente para recibir una ovación. Quiñones, acostumbrado a amparar sus respuestas en el fárrago legislativo, con referencias a decretos y normas, como magistrado que es, quiso mantener un perfil bajo de entrada para después rebatir las críticas con los datos más convenientes.

