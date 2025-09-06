El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Entrada en soledad del consejero Suárez-Quiñones en el pleno sobre los incendios. José C. Castillo
El Escaño 82

Consejero que cotiza a la baja, asesor que se sube al tren

Arranca el curso político en Castilla y León con elecciones de fondo, tierra quemada a mansalva y el interrogante de hasta cuándo va a aguantar el Gobierno de Mañueco con Suárez-Quiñones encerrado en el despacho

Susana Escribano

Susana Escribano

Valladolid

Sábado, 6 de septiembre 2025, 17:43

Encerrado bajo llave. Así mantiene Alfonso Fernández Mañueco al consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones, titular de Medio Ambiente y responsable de la prevención y la ... lucha contra los incendios. Con todo lo que ha ardido en Castilla y León este mes de agosto. O quizás por eso. Y porque hay elecciones en seis meses. Y porque además, gran parte de lo que han asurado unas llamas que oficialmente han causado tres muertes se ha quemado en León.

