«Reto a cualquiera a coger el medidor de leonesismo y ver qué ofrecen otros y qué ofrezco yo»

A Juan Carlos Suárez-Quiñones (León, 1961), consejero de la Junta desde 2015, le ha tocado en suerte una labor nueva e imprevista, incluso para él. Ester Muñoz, tras su ascenso a la Portavocía del Congreso, hizo oficial en la Junta Directiva autonómica del lunes su renuncia a presidir el PP de León. Un partido que se encontró, dijo, «roto» y que ha logrado recomponer a pesar de quedarse con la espina de no haber conseguido presidir la Diputación, la única de las nueve de Castilla y León que no está en manos de los populares. El partido decidió nombrar una gestora que deberá pilotar hasta después de las elecciones de 2026. Y Mañueco quiso que al frente se pusiera el consejero de Medio Ambiente.

-Tengo la sensación de que en los partidos hay dos tipos de personas. Unos son los que van a gestionar tareas y otros los que trabajan hacia dentro del partido. Y yo no le catalogaba a usted en esa segunda faceta.

-Nunca. Yo no he sido un hombre de partido. Militante de base, nunca he ocupado ningún cargo orgánico, con lo cual, efectivamente, a mí no se me identificaba como persona de partido porque nunca he tenido ni voluntad ni nadie ha querido que fuera otra cosa. Esto ha sido a raíz de Ester, de ese éxito que ha tenido en su carrera política. Y había que asumir la tarea de dirigir transitoriamente el partido y el presidente ha considerado que tenía que ser yo.

-En un momento en el que estamos a ocho meses de unas elecciones y no hay congreso que valga. Así que la tarea recae en usted hasta después, al menos. Y en una provincia complicada.

-Efectivamente. El objetivo fundamental ahora mismo de esta provincia gestora es preparar al partido para las elecciones autonómicas. Pero tampoco sabemos si en cualquier momento podemos tener en España la suerte de que Pedro Sánchez apriete el botón electoral. En su caso, pues habría que afrontar los dos procedimientos. Lógicamente, la preparación del partido para uno es la preparación también para el otro. Por eso nos corresponde engrasar partido y dar el impulso necesario de unidad. Hay ciertos problemas aquí en el partido en la provincia de León y hay que dar un impulso de motivación y abrir el partido a la sociedad. Tener presencia territorial, incrementarla, y sobre la base de la buena obra que ha hecho Ester Muñoz durante estos años.

-Ester Muñoz reivindicó ayer, a puerta cerrada para la prensa, el trabajo que ella había hecho para arreglar un partido que estaba roto cuando llegó.

-Bueno, los partidos son problemáticos todos. Es una asociación donde hay múltiples intereses, personalidades, perspectivas, ambiciones. Los partidos no son fáciles de gobernar. Y el partido de León no ha sido una excepción, porque había bastante fractura. Creo que Ester ha hecho una labor importante, pero que yo creo que hay que completar y hay que maximizar y que se sienta de forma máxima esa unidad del partido. Y si hay distintas opiniones, que se viertan en los órganos del partido y que se participe, que no se mantengan desde no participar y estar fuera y, por tanto, no formar parte de la vida interna del partido.

-Es la provincia, además, en la que el PP tiene peor papel tiene porque no tiene la Diputación y no tiene la Alcaldía de la capital. Ester Muñoz este lunes lamentaba el tema de la Diputación, que se podía haber conseguido.

-Los resultados han sido muy buenos en las elecciones nacionales y en las elecciones europeas. Es el partido ganador de ambas selecciones, con un incremento de votos importante. Y lo que no se consiguió, y efectivamente ella así lo dijo, fue la Diputación, y tampoco el Ayuntamiento. Por lo tanto, tenemos mucha tarea que analizar. Estamos en una provincia que tiene, aparte de la realidad común de un PSOE, a una UPL que también tiene una presencia intensa, sobre todo en León y su alfoz. Y esas realidades son las que tiene que tener en cuenta el PP para encontrar bien ese hueco y poder ganar adeptos.

-Precisamente con ese auge del leonesismo, ¿le van a identificar como un consejero ya muy afincado en Valladolid? ¿Puede jugar eso en contra a la hora de gestionar el partido?

-No me preocupa porque creo que no es así, no creo que nadie sienta que soy un consejero de Valladolid. Vivo en León, trabajo muchísimo en León, hago mucho por León, tengo despacho en León, y siempre digo que soy leonesista como el que más, porque en realidad todo mi trabajo en León es muy intenso. Por tanto, ahí reto a cualquiera a coger el medidor del leonesismo y vamos a ver qué es lo que ofrecen unos y qué es lo que ofrezco yo en mi trabajo. El leonesismo es la defensa de León y de sus intereses, y ahí no admito lecciones de nadie.

-Este nombramiento, aunque efectivamente ocuparse de un cargo de una gestora en una provincia complicada parece un regalo envenenado, ¿al mismo tiempo es un respaldo a la hora de saber que cuentan con usted de cara a las próximas autonómicas?

-No es el momento de esto ahora. Todo tiene su tiempo y cada día tiene su afán. Ahora no toca esto. Hombre, podría pensarse que si el presidente me ha dado esta responsabilidad es porque cuenta conmigo, pero es una decisión que tiene que tomar el presidente cuando la tenga que tomar, que no es ahora.

-¿Y después de la gestora qué?

-Pues será un momento de congresos y ahí se verá qué camino tiene que tomar el partido. No entro en esto porque haya levantado la mano y haya pedido estar aquí porque quiero ser presidente definitivo del partido, ¿no? A mí se me ha encomendado una misión transitoria, que la he asumido y significa exclusivamente eso. No hay más.

-El no haber tenido esos cargos orgánicos otras veces, ¿le da cierta libertad a la hora de tomar decisiones o de actuar?

-Vengo sin ambiciones orgánicas. Es decir, aquí vengo a cumplir una misión que el presidente me ha pedido, punto. No hay más. Por lo tanto, no hay que buscar otra lectura y, repito, a cumplir esa misión y sin ninguna mira puesta en nada más.

-Y con el objetivo que ya lo dijeron ayer tanto Ester Muñoz como Miguel Tellado, de «asestar un primer golpe al sanchismo».

-En todos los partidos, en todos los contextos electorales, lo que se busca es el triunfo y arrasar. Ese objetivo máximo lo tenemos todos los partidos y es nuestro objetivo. Hay que ser conscientes de la dificultad que conlleva hoy día conseguir mayorías absolutas y mayorías muy grandes, pero ese es nuestro objetivo y a eso vamos. En León hay cuatro procuradores del PP en las Cortes. Nuestro objetivo es subir procuradores en el máximo número posible. Lógicamente no venimos a decir vamos a ver si conservamos los cuatro procuradores. Venimos a conseguir más procuradores.

-No se ha marcado un número todavía.

- No, no, porque eso es absurdo. Es decir, lo más que se pueda, todos los procuradores que elija la provincia de León, eso sería el objetivo máximo. Lo que falta es trabajar para que el partido tenga la mayor presencia en la sociedad, para que nuestros cargos institucionales sientan que el partido está ahí y trabajen con la ilusión porque efectivamente las elecciones autonómicas, cuando vienen solas, son más complejas. Porque las elecciones locales motivan mucho a los cargos locales y por tanto hay más movimiento. En las elecciones autonómicas muchos pueden pensar, 'bueno, estas no son las mías'. Y están equivocados. Porque fíjate la importancia que tienen los servicios públicos, las competencias que tiene la Junta de Castilla y León, territoriales, cada municipio, pequeño, mediano, grande. Tenemos que trasladar eso a nuestros cargos orgánicos y a nuestros cargos institucionales y que pueblo a pueblo vean que es muy importante que el PP gobierne la Junta de Castilla y León con una mayoría absoluta para poder actuar sin los problemas que estamos teniendo o que impone el no tener mayoría absoluta.