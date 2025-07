Mañueco sitúa las urnas en marzo y Tellado le exige «asestar un buen golpe al sanchismo»

Por momentos hubo dudas. Incluso alguna pregunta. ¿Podrían retrasarse un poco las elecciones? ¿Qué pasa si se toma como fecha de partida para el cálculo, ... el día de constitución de las Cortes y no el día de la última votación, que es cuando los procuradores son elegidos? Porque en ese caso las urnas podían estirarse casi hasta mayo, la época preferida, electoralmente, por Alfonso Fernández Mañueco. «No es posible», decía un jurista con experiencia en lides electorales. «El mandato de los procuradores empieza al día siguiente a las elecciones y termina a los cuatro años, en este caso el 13 de febrero de 2026». Eso quiere decir que las urnas tienen que ponerse el 15 de marzo de 2026 si no se produce un anticipo electoral.

Y por primera vez, ante la junta directiva autonómica del PP y con la presencia de Miguel Tellado, nuevo secretario general nacional, Alfonso Fernández Mañueco lo dijo tal cual: marzo. «Agotaré la legislatura», ha dicho siempre. Pero esta vez, a ocho meses vista, ya ha dejado claro que tiene la fecha en mente.

No solo él. La visita de Miguel Tellado sirvió para encumbrar y bendecir a Ester Muñoz como nueva portavoz en el Congreso, para criticar a Pedro Sánchez y para presentar la línea argumental que marca la nueva dirección del partido. También para anunciar que Muñoz deja la presidencia del partido en León, que pasa a manos de una gestora que dirigirá Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Pero sobre todo sirvió para fijar un objetivo. Castilla y León será el primer hito electoral rumbo a La Moncloa. Y está prohibido fallar. Mañueco perdió en 2019 en un escenario político muy fragmentado. Logró 29 escaños pero gobernó gracias al acuerdo con Ciudadanos. Convocó elecciones anticipadas y, pese a bajar en el número de votos, logró 31 escaños que le permitieron volver a gobernar, esta vez con Vox. A la tercera, Mañueco busca una mayoría absoluta que le otorgue una baronía incontestable a nivel nacional como las de Moreno Bonilla o Isabel Díaz Ayuso. El objetivo es doble: avasallar al PSOE de Pedro Sánchez y minimizar a Vox, que ahora presume de rondar el 17% en las encuestas. Así de claro se lo dejó Miguel Tellado al presidente del PP de Castilla y León: «Como partido político tenemos la obligación de estar preparados para arrasar en las urnas». Y en ese mensaje iba implícito el triunfo en la primera etapa, pero también el que se espera en 2027 cuando se coloquen las urnas generales. «Hay que asestar al sanchismo un buen golpe, un anticipo de lo que ocurrirá en España.

31 escaños saldrán de las nueve provincias de Castilla y león en las generales, contamos con siete mil concejales, con cuatro décadas de gobiernos. Debe ser capital vuestro esfuerzo para que logremos el cambio en España», arengó Tellado.

A pesar del escollo del caso Montoro, del que Vox trata de sacar rédito con una equiparación de PP y PSOE por el lado de las corruptelas, Tellado dejó claro que el PP mantiene la doble línea de ataque a los socialistas: corrupción y Cataluña. «Cuesta seguir su ritmo delicuencial», dijo. «Tiene en su entorno político a personas que no pueden salir de España porque les han retirado el pasaporte o a personas que no pueden salir de prisión, como Santos Cerdán», dijo en referencia a la decisión del juez de retirar el pasaporte «por riesgo de fuga» a la ex directora de Adif y al ex director de carreteras. «Con Sánchez, el Ministerio de Transportes se ha convertido en un dispensador de mordidas y de adjudicaciones a dedo», acusó.

Y luego, Cataluña. Un argumento que en Castilla y León puede tener un peso relevante. Son muchos los castellanos y leoneses que tienen o han tenido familiares emigrantes a Cataluña y País Vasco, que vivieron con tensión el referéndum ilegal del 1-O y la declaración unilateral de independencia que nació muerta.

«Van a romper la hacienda española después de romper la igualdad ante la ley con indultos y amnistías», dijo Tellado. Y aquí introdujo el agravio, esa herramienta de campaña cada vez má en boga. «A los gobiernos y ciudadanos que cumplen con la ley se les castiga a pagar la fiesta del separatismo. ¿Dónde está el PSOE de Castilla y León? ¿Van a aceptar el atraco? ¿Qué opinan sus doce diputados en el Congreso?», retó Tellado.

Aunque lleguen las vacaciones, la campaña ya se ha activado. El recordatorio vendrá a primeros de septiembre, cuando se inicie el curso político con la vista puesta en ese lunes de enero, el día 19, en el que Mañueco tendrá que convocar elecciones para votar en marzo.