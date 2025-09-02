El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

J. C. Castillo
La aventura humana

Una foto sin Quiñones

El gestor de los bosques adoleció del aplomo necesario para mostrarse entre aquella 'colla castellera', horizontal en este caso

Roberto Carbajal

Roberto Carbajal

Valladolid

Martes, 2 de septiembre 2025, 07:32

Advertía Alfonso Guerra, el bufón oficial de los ochenta: «El que se mueva, no sale en la foto». Una amenaza en toda regla. Durante la ... previa a la comparecencia de Fernández Mañueco ante las Cortes regionales para explicar su gestión (o la ausencia de ella) durante los incendios que asolaron la comunidad autónoma, el presidente de la Junta avanzaba escoltado por políticos de varias administraciones por los pasillos de la institución. El presidente de la Diputación zamorana, alcaldes de capital de provincia, este, la otra… Si escudriñabas entre la procesión, no veías al consejero de Medio Ambiente, responsable de trazar la política de lucha contra los incendios y, más importante aún, de prevenirlos. La comitiva que arropaba al presidente caminaba despacio, como Eva Marie Saint en la escena de la hitchcockiana 'Con la muerte en los talones' en la que trata de ganar tiempo para zafarse de James Mason, esperanzada con que Cary Grant sacase un as de la manga y poder burlar así al villano. Eva y Cary ardían de pasión durante la cinta. De esa llama no está bendecido precisamente el consejero medioambiental. Es más, durante la sesión parlamentaria pareció un apestado en el escaño. Y no porque sea él únicamente responsable de dotar de medios y dignidad a su negociado, sino más bien por su altivez y el desprecio hacia la gente común en sus declaraciones públicas. El gestor de los bosques adoleció del aplomo necesario para mostrarse entre aquella 'colla castellera', horizontal en este caso. Quizá la soberbia aquilatada durante su vida política le conminara a no cantar en el coro. O puede que, al convertirse en un lastre electoral, el jefe popular lo haya condenado a no salir nunca más en la foto. En su caso, por no moverse cuando debió hacerlo durante años.

