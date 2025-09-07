El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Cubo de Benavente fue una de las localidades más afectadas por el incendio de Molezuelas, con tres viviendas y una nave que albergaba un negocio de ferretería calcinadas. Alberto Mingueza

Zamora

Vecinos de las localidades afectadas piden no «despilfarrar» el dinero de las ayudas

El alcalde de Molezuelas asegura que algunos vecinos están planteando donar al Ayuntamiento los 500 euros por desealojo para tareas de desbroce

Jenifer Santarén

Jenifer Santarén

Valladolid

Domingo, 7 de septiembre 2025, 09:19

Se han apagado las llamas en Castilla y León, tras 23 días de grandes incendios que han dejado un balance de daños innumerable. No solo ... por la superficie quemada, cuyas estimaciones superan ya las 140.000 hectáreas, sino por las pérdidas materiales que han dejado los más de 200 fuegos y sus consecuencias colaterales en los negocios de la zona. La pasada semana en una rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, el portavoz de la Junta, el popular Fernández Carriedo, cifraba en 235 los inmuebles afectados, de los cuales 42 son viviendas; 155 edificios de otro tipo y 18 naves.

