Un incendio en la provincia de Zamora obliga a evacuar a 350 personas El fuego, declarado en Molezuelas de Carballeda y Cubo de Benavente, lleva a la Guardia Civil a cortar tres carreteras provinciales de la zona

El Norte Valladolid Domingo, 10 de agosto 2025, 21:03

El incendio que desde la tarde de este domingo afecta a los términos de las localidades zamoranas de Molezuelas de Carballeda y Cubo de Benavente ha obligado a evacuar a unas 350 personas, 200 en Cubo de Benavente y 150 en Molezuelas, según informa la Delegación del Gobierno en Castilla y León, desde donde también se alerta que están en prevención ante una posible evacuación los pueblos de Uña de Quintana y Congosta.

Además, se han cortado al tráfico las carreteras: ZA-111,- ZA-P-1510 y la ZA-P-2454.

