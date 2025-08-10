El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La guardia civil corta la carretera ZA-P 2554 en Cubo de Benavente por el incendio. El Norte

Un incendio en la provincia de Zamora obliga a evacuar a 350 personas

El fuego, declarado en Molezuelas de Carballeda y Cubo de Benavente, lleva a la Guardia Civil a cortar tres carreteras provinciales de la zona

El Norte

El Norte

Valladolid

Domingo, 10 de agosto 2025, 21:03

El incendio que desde la tarde de este domingo afecta a los términos de las localidades zamoranas de Molezuelas de Carballeda y Cubo de Benavente ha obligado a evacuar a unas 350 personas, 200 en Cubo de Benavente y 150 en Molezuelas, según informa la Delegación del Gobierno en Castilla y León, desde donde también se alerta que están en prevención ante una posible evacuación los pueblos de Uña de Quintana y Congosta.

Además, se han cortado al tráfico las carreteras: ZA-111,- ZA-P-1510 y la ZA-P-2454.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un eclipse solar en primera fila en Valladolid: por qué se llenará de visitantes para presenciar este fenómeno
  2. 2

    El motorista hallado muerto en Zamora es natural de Laguna de Duero
  3. 3

    Una joven se precipita desde el tejado de un chalé para víctimas de violencia de género
  4. 4

    Un taxista se empotra contra un edificio en obras junto al Calderón
  5. 5

    Segunda noche consecutiva con detenidos en una discoteca del Paseo de Zorrilla tras una pelea
  6. 6 «Hay casas afectadas, el cementerio ha ardido» y «si no lo extinguen habrá que evacuar»
  7. 7

    Las Descalzas Reales ponen fin a su vida conventual en la ciudad
  8. 8 Detenido por romperle dos dientes tras darle un puñetazo en el Paseo de Zorrilla
  9. 9 Dos muertas y dos heridos en un accidente frontal en El Bierzo
  10. 10

    La Casa Resines comienza a vaciar su arruinado interior para recuperar su esplendor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Un incendio en la provincia de Zamora obliga a evacuar a 350 personas

Un incendio en la provincia de Zamora obliga a evacuar a 350 personas