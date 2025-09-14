El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

María González Corral, consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, en su despacho de trabajo.

María González Corral, consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, en su despacho de trabajo. Rodrigo Jiménez

María González Corral, consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

«Las ayudas están llegando, queremos que los incendios queden pronto en un mal sueño»

La consejera de Agricultura defiende la respuesta «inmediata» y «ágil» de la Junta, echa en falta más compromiso del Gobierno central y augura que el votante de Castilla y León, en marzo, valorará la respuesta de Mañueco

Susana Escribano

Susana Escribano

Valladolid

Domingo, 14 de septiembre 2025, 08:29

Conforma, junto con la vicepresidenta Isabel Blanco y la consejera de Industria y en ausencia del titular de Medio Ambiente, el trío que sobre el ... terreno quemado por los incendios (inmenso, más de 150.000 hectáreas en Castilla y León) pone cara a la operación de «reconstrucción» postcenizas que ha emprendido el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco. María González Corral (Valladolid, 1981) defiende la gestión «inmediata» y «ágil» de las ayudas a los afectados. Con pagos automáticos, aprobados cada jueves. En su departamento, Agricultura y Ganadería, y en el del resto de consejerías. Asegura que el presidente les ha pedido que sean «ambiciosos» en la respuesta a los afectados por los incendios y que no va a haber falta de presupuesto para abonar las ayudas necesarias para «recobrar la normalidad» cuanto antes.

