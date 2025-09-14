«Las ayudas están llegando, queremos que los incendios queden pronto en un mal sueño»

Conforma, junto con la vicepresidenta Isabel Blanco y la consejera de Industria y en ausencia del titular de Medio Ambiente, el trío que sobre el ... terreno quemado por los incendios (inmenso, más de 150.000 hectáreas en Castilla y León) pone cara a la operación de «reconstrucción» postcenizas que ha emprendido el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco. María González Corral (Valladolid, 1981) defiende la gestión «inmediata» y «ágil» de las ayudas a los afectados. Con pagos automáticos, aprobados cada jueves. En su departamento, Agricultura y Ganadería, y en el del resto de consejerías. Asegura que el presidente les ha pedido que sean «ambiciosos» en la respuesta a los afectados por los incendios y que no va a haber falta de presupuesto para abonar las ayudas necesarias para «recobrar la normalidad» cuanto antes.

–¿Llegan las ayudas a agricultores y ganaderos afectados por los incendios?

–Están llegando de forma muy ágil y muy eficiente. En el primer Consejo de Gobierno llevamos el primer paquete para agricultores y ganaderos. Eran 460. Hemos emitido otro listado de beneficiarios y seguimos incorporando a más. Ya llevamos en torno a los 530. De esos 530, más de 400 ya se han abonado. Ha sido muy rápido. Lo que hemos hecho es cruzar los datos de la superficie incendiada con los beneficiarios de la PAC, cruzar que tuviesen la condición de ser profesionales y automáticamente sacar los listados. Se han abierto líneas también para aquellos que tengan una superficie mayor o daños por cabezas o por colmenas y excedan la cantidad de los 5.500 euros y trabajamos en el siguiente paquete, que es el de cercados. Todo con la menor burocracia posible.

Ausencia de Suárez-Quiñones «El consejero de Medio Ambiente ha estado trabajando sin parar las últimas semanas»

–¿Cuál es la principal demanda que les hacen llegar?

–Lo primero que abordamos fue el suministro de agua y alimentos a los animales. Era urgente y lo iniciamos el día 14 de agosto. En tres semanas hemos repartido más de 5,8 millones de kilos de alimento a los ganaderos para atender más de 60.000 cabezas. Les suministramos agua en abrevaderos y a las abejas también el alimento donde se necesitaba.

Ampliar Rodrigo Jiménez

–Dicen las organizaciones agraria que habrá que poner más dinero y durante más tiempo. ¿Comparte ese enfoque?

–El presidente nos ha pedido que analicemos demandas y seamos ambiciosos. Queremos que se restaure todo a la mayor brevedad posible y que los agricultores y ganaderos, los autónomos, las empresas que están en estos territorios puedan volver a la normalidad lo antes posible. Si hay que ampliar el presupuesto, pues se ampliará.

–El presupuesto actual está prorrogado. Y el Gobierno autonómico no tiene mayoría suficiente para garantizar que se apruebe el de 2026. ¿Puede eso dificultar habilitar partidas extraordinarias?

–Trabajamos de forma coordinada todas las consejerías y hacemos un seguimiento continuo de cómo van las distintas líneas de ayudas.No va a haber un problema presupuestario por parte de la Junta. Sí que me gustaría que todas las administraciones contribuyesen de la misma manera que lo está haciendo la Junta. Las organizaciones profesionales agrarias también han trasladado al Ministerio de Agricultura la necesidad de apoyar con ayudas directas. La realidad es que nosotros ya llevamos abonando estas ayudas varias semanas y desde el Ministerio solo han trasladado que lo van a estudiar.

Denuncias de abandono «La gente podía llegar a pensar que estaban los operativos o no, pero había muchos desplegados por todo el territorio. Yo entiendo su situación»

–Las organizaciones agrarias, junto con el PSOE, han reclamado un operativo de incendios fuerte, público y todo el año. ¿Se lo pidieron a ustedes este viernes en la reunión con el presidente Mañueco? Estaba también el consejero Suárez-Quiñones.

–No se han abordado esos temas en profundidad. Lo que sí se ha abordado en esa reunión es que desde la Consejería de Medio Ambiente, ya lo venían haciendo con otros temas, sí que van a trabajar ahora con ellos en ese futuro a medio y a largo plazo de cara a la prevención y a la extinción.

–¿Le han trasladado ciudadanos, agricultores y ganaderos la sensación de abandono por parte de la Administración durante los incendios?

–He tenido oportunidad de conversar con ellos. Los operativos de la Junta trabajaron en la extinción de unos incendios que han sido excepcionales. La gente podía llegar a pensar que estaban los operativos o no, pero había muchos desplegados por todo el territorio. Yo entiendo su situación, no les llegaba todos los trabajos que estamos haciendo nosotros. Lo que intentamos trasladarles ahora es que estamos aquí con ellos para escucharles sobre el terreno, para ayudarles y para hacerlo de la manera más eficiente.

–Han visitado zonas incendiadas la vicepresidenta, su compañera de Industria, usted... Al que no se le ha visto sobre el terreno es al consejero de Medio Ambiente. ¿Cómo tenemos que interpretar que el Gobierno regional haga ese despliegue de visitas y no vaya el responsable del operativo del extinción?

–El consejero de Medio Ambiente ha estado trabajando intensamente durante estas últimas semanas.Trabajando desde aquí (la consejería) sin parar. Soy consciente de ello, porque he tenido la oportunidad de hablar con él en los momentos más duros. Cada uno tiene que estar donde tiene que estar.

–En seis meses hay elecciones autonómicas, ¿les va a resultar difícil a los dirigentes del PP hacer campaña en los territorios quemados, los que han sido afectados por los incendios?

–No me gustaría que un tema de los incendios se convirtiese en una guerra política. Al final,el ciudadano que vaya a votar dentro de seis meses evaluará cuál ha sido la gestión de la Junta en los próximos seis meses y en lo que llevamos de legislatura. Yo tengo que decir que, por lo que estoy viviendo, por lo que estoy viendo y por cómo estamos gestionando esta situación tan complicada que a ninguno nos hubiese gustado tener enfrente, la Junta está actuando de una manera ágil y eficiente.

Irrupción electoral de Silvia Clemente «Es el tercer partido político por el que transita y, viendo su historial, no ha ido a mejor»

–Ha ganado usted peso político como consejera dentro del ámbito autonómico. ¿Se ve encabezando la candidatura del PP en Valladolid?

–Ahora mismo no es algo que tenga entre mis prioridades. Es una decisión que tendrá que tomar nuestro presidente. Yo estaré ahí donde me pidan. Ahora, en lo que tenemos que estar centrados los altos cargos de la Junta, es en una gestión eficiente y en dar cumplimiento a los compromisos que hemos adquirido.

–En el pleno en el que el presidente Mañueco abordó los incendios asistió en la tribuna de autoridades Silvia Clemente, que es antecesora suya en esta consejería y que ha anunciado que va a concurrir con partido propio a esas elecciones. ¿Cree que va a quitar votos al PP?

–Nos encontramos con una exconsejera que ya es el tercer partido político por el que transita y la experiencia, viendo su historial, no ha ido a mejor. No sé cómo le irá políticamente en esta ocasión. He coincido con ella en actos, como consejera que fue de esta casa y en la que ahora está, porque se ha incorporado [como funcionaria] aquí a la Junta. En lo que se refiere a su desarrollo profesional, le deseo lo mejor.

–¿Qué mensaje traslada a los afectados por los incendios?

–Que nos hagan llegar cualquier problema que tengan, porque de esa manera podemos dar respuesta y atender sus necesidades para que esto que ha pasado se quede lo antes posible en un mal sueño y podamos todos recobrar la normalidad.