María González Corral durante su entrevista con El Norte de Castilla.

María González Corral durante su entrevista con El Norte de Castilla. Rodrigo Jiménez

María González, consejera de Agricultura, Ganadería y Desarollo Rural

«El principal caballo de batalla de esta Consejería es el documento de la PAC»

El departamento de María González trabaja en distintas medidas para el ovino de leche que se recogerán en un plan antes de fin de año

Silvia G. Rojo

Salamanca

Domingo, 14 de septiembre 2025, 08:28

Hace exactamente 12 meses presentó en la correspondiente comisión de las Cortes su hoja de ruta. Y aunque es consciente de que «algo me habré ... dejado por el camino», defiende «un año de intenso trabajo», con un balance «más que positivo». La continua modernización de regadíos, los 600 jóvenes que se han incorporado a la actividad en la última convocatoria, el plan para la industria agroalimentaria o el trabajo del Itacyl, son solo algunos de los ejemplos que la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarollo Rural, María González, expone sobre el trabajo realizado.

