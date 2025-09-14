Hace exactamente 12 meses presentó en la correspondiente comisión de las Cortes su hoja de ruta. Y aunque es consciente de que «algo me habré ... dejado por el camino», defiende «un año de intenso trabajo», con un balance «más que positivo». La continua modernización de regadíos, los 600 jóvenes que se han incorporado a la actividad en la última convocatoria, el plan para la industria agroalimentaria o el trabajo del Itacyl, son solo algunos de los ejemplos que la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarollo Rural, María González, expone sobre el trabajo realizado.

–Antes de los incendios el sector ya tenía otro asunto sobre la mesa: la PAC más allá de 2027, que anuncia un recorte presupuestario del 22%. Ustedes han presentado un documento de Comunidad pero, ¿qué más se puede hacer desde la Consejería?

–Si algo tenemos ahora mismo como principal caballo de batalla en esta Consejería es, precisamente, el documento de la PAC post 27. En el mes de mayo firmamos una declaración conjunta con las organizaciones profesionales agrarias y Urcacyl con unas reivindicaciones que lo que buscan es un presupuesto fuerte y sólido. Primero, evidentemente, esto se lo hemos trasladado al ministro y al comisario europeo. Además, Castilla y León forma parte de AgriRegions y aquí, estamos intentando también trasladar la importancia. Y da la casualidad de que en este semestre Castilla y León ostenta la representación de las comunidades autónomas en materia agraria. En el próximo Consejo de Ministros, los días 21 y 22, al que yo acudo como invitada representando a las comunidades autónomas, vamos a aprovechar también para reivindicar las necesidades de Castilla y León. Yo me había comprometido con las organizaciones profesionales agrarias a organizar un viaje a Bruselas y en esos días vamos a estar allí con ellos. Hemos cerrado dos reuniones: una con un alto representante de la Comisión Europea y otra, con un eurodiputado porque queremos que ese documento llegue tanto a la Comisión como al Parlamento.

–Hay temas que parece que siempre están ahí, la crisis de precios del cereal es uno de ellos

–Podríamos decir que nunca llueve a gusto de todos, dicho lo cual, este año nos hemos encontrado con una cosecha histórica, con 8,4 millones de toneladas de cereal de invierno, que es el segundo mejor dato histórico que tenemos en Castilla y León, a lo que se ha sumado esa tendencia que tenemos de precios bajos. ¿Qué podemos hacer desde la Junta de Castilla y León? Lo primero que tenemos que trasladar es que ha sido una buena cosecha y que eso es bueno para todos. Lo segundo: nosotros, como administración, no podemos actuar en el tema de los precios, porque ya sabemos todos que esto es un sistema global. ¿Dónde podemos actuar? En disminuir los costes que tienen los agricultores, por eso venimos trabajando con ellos en esas concentraciones parcelarias, en esa apuesta por los regadíos, en trabajar con proyectos de investigación que hagan a esos cultivos más resistentes, o que den una mayor producción, en trabajar, evidentemente, en el tema de los precios a través del defensor de la cadena, de la publicación de los estudios de costes.

-En el caso ganadero hay realidades muy diversas, por ejemplo, entre el vacuno de carne o el ovino de leche

–En lo que se refiere a la ganadería de carne, ya sea en ovino, ya sea en vacuno, ya sea en porcino, está en una situación bastante buena, porque tenemos bastantes años de estabilidad. Tenemos que trabajar con ellos. En las de intensivo, con esas ayudas de modernización de explotaciones; en las de extensivo, con este plan de ganadería extensiva en el que vamos a trabajar ahora intensamente en los próximos meses. Nos encontramos con el sector del ovino de leche, que es un sector muy particular y que es un sector al que desde la Junta de Castilla y León queremos mimar, porque consideramos que es un producto muy nuestro, muy de Castilla y León. La leche de oveja y los productos que salen de la leche de oveja, con las figuras de calidad de Queso Castellano y Queso Zamorano. Solicitamos al ministro un plan del ovino y nos ha trasladado que en estos momentos no lo habrá. Desde la Junta de Castilla y León no admitimos esta respuesta, pero tampoco nos vamos a quedar de brazos cruzados. Estamos trabajando en distintas medidas que se verán recogidas y reflejadas en un plan del ovino que estará antes de fin de año.

–Otra cuestión que preocupa es el futuro de la remolacha, tanto desde el punto de vista agrícola como industrial

–Desde la Junta de Castilla y León siempre hemos apoyado al cultivo de la remolacha. No hay ninguna comunidad autónoma que apoye tanto al cultivo de la remolacha como lo estamos haciendo nosotros en el actual marco de la PAC, con esas ayudas directas que damos. Lo hemos apoyado y lo vamos a seguir apoyando. Y lo haremos en temas de investigación, reivindicando al Ministerio ese uso de sustancias activas que nos permitan hacer frente a esas plagas. Lo haremos con estas ayudas que estamos dando, con las agroambientales, y lo vamos a seguir haciendo. Hemos venido de unos meses complicados con unos cierres anunciados o cierres parciales por parte de Azucarera. Desde la Junta de Castilla y León lo que les hemos trasladado a Azucarera es que queremos un compromiso firme, total y absoluto de que vamos a seguir manteniendo las mismas hectáreas y que no se va a dejar de cultivar hectáreas que los agricultores quieran. Queremos saber que, más allá de que molturéis en una zona u otra, esos costes de transporte no se les va a repercutir a los agricultores para que ellos también tengan esa certidumbre, esa tranquilidad.

–¿Habrá ayudas para los viticultores afectados por el mildiu?

–Lo que vamos a hacer es seguir trabajando en ese sistema de avisos que veníamos haciendo y en la formación porque el mildiu, que ha afectado a estas zonas de Rueda o incluso también a zonas de Ribera, es una enfermedad que, aunque para algunos, y ahora me paso a la parte del Ministerio de ENESA y de Agroseguro, lo consideran endémico, la realidad es que no es algo que afecte de una forma tan continua a estas denominaciones de origen. Es difícil todavía saber la superficie afectada y ya no solo la superficie afectada, sino cómo va a ser el rendimiento de esa superficie afectada. Yo creo que de momento es pronto para valorar esto.