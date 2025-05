PP y Vox ensalzan su gestión, el PSOE pide prudencia y VTLP celebra su consolidación

El sondeo de GAD3 para El Norte de Castilla ha dejado tres titulares. Que el tráfico y las obras son los principales problemas para los ... vallisoletanos, que la ciudad pide acelerar la integración y que Jesús Julio Carnero (PP) ganaría las elecciones al Ayuntamiento. Los partidos en el equipo de Gobierno (PP y Vox) defienden su gestión durante estos dos años en coalición. Creen que la encuesta refuerza sus posibilidades de cara a un hipotético segundo mandato y achacan los problemas que más preocupan a los vallisoletanos al anterior equipo de Gobierno (PSOE-VTLP). Los partidos en la oposición (PSOE y Valladolid Toma la Palabra) critican la gestión, la «falta de acción», para solucionar unos problemas que PP y Vox «juzgaron duramente en campaña» y ponen de relieve que los vallisoletanos prefieren acelerar las obras de integración frente al soterramiento. De nuevo, estas son las claves, pero hay matices.

El último bloque del sondeo es directo y apunta a que el actual alcalde, Jesús Julio Carnero, ganaría las elecciones, el PSOE perdería un concejal y Vox pasaría de tres a cuatro. Aquí, la lectura de los portavoces es directa. «Significa sacar adelante una serie de compromisos y la apuesta por Jesús Julio Carnero, garantía de cercanía y trabajo. Es lo que se refleja en ese crecimiento en el voto», expresa Blanca Jiménez, portavoz del PP. Desde Vox, Irene Carvajal se muestra más prudente con la suma de ese concejal. «La ciudad avala la profesionalidad de este equipo, pero lo tomamos con cautela, la verdadera encuesta son las urnas». En cualquier caso, si se produce este resultado, PP y Vox tendrían que renovar coalición, con los de Abascal con mayor representación y de nuevo con la llave de la alcaldía. ¿Y se repetirá? «Escucharemos a los vecinos y haremos lo que digan las urnas», reitera la teniente de alcalde.

Si Vox gana un concejal, quien lo pierde es el PSOE. «Las encuestas se deben tomar con prudencia, la estimación dibuja un panorama muy parecido al de 2023. Con el error muestral se puede hablar de un empate técnico -entre PP y PSOE-. Llama la atención que sea Vox quien salga beneficiado, es un síntoma de quién capitaliza la coalición», apunta Pedro Herrero, portavoz de los socialistas. Por su parte, desde Toma la Palabra destacan que el sondeo certifica «el espacio político» del partido. «A pesar de haber cambiado de cara, los ciudadanos nos ven necesarios y nos consolidamos. Pero vemos cómo esa gestión tan difícil del equipo de Gobierno no repercute como debería. Parece que se aprovechan de ese torrente de lo que se dejó preparado en el anterior mandato», asegura Rocío Anguita, portavoz del partido.

Problemas de los ciudadanos

Los matices son más claros al hablar de la gestión. Uno de ellos lo concreta Blanca Jiménez. «Entendemos que estos -tráfico, obras y limpieza- sean los problemas principales de los vallisoletanos, pero también es positivo, porque sus preocupaciones concuerdan con las nuestras. Hay cohesión con la ciudadanía y se trabaja día a día para mejorar estas cuestiones, pero son puntos que no se pueden aliviar en dos años. Estamos a mitad de mandato y venimos de una desidia de ocho años», apunta. La visión la comparte Irene Carvajal, de Vox, quien va más allá y defiende, en concreto, la gestión en materia de limpieza -el 15% de los encuestados la coloca entre sus dos primeras preocupaciones-, área que gestiona Alberto Cuadrado, concejal de su partido. «Llegamos al Ayuntamiento y partimos de dos mandatos de 'vacatio legis' en el servicio de limpieza que ahora estamos resucitando con la mejora de la plantilla y la renovación de una maquinaria obsoleta», asegura la portavoz del Grupo Municipal Vox. Y aquí, varias claves resumen la visión del actual equipo. La defensa de la gestión, la compresión de los problemas y los «problemas» del anterior equipo de Gobierno.

Las frases 1 Blanca Jiménez (Partido Popular): «Las preocupaciones de los vecinos concuerdan con las del Ayuntamiento» 2 Pedro Herrero (PSOE): «La limpieza y el tráfico han tenido un efecto boomerang para el equipo de Gobierno» 3 Irene Carvajal (Vox): «La ciudad avala nuestra profesionalidad, pero la verdadera encuesta son las urnas» 4 Rocío Anguita (Valladolid Toma la Palabra): «Los ciudadanos no quieren el soterramiento ni condenar a la ciudad a seguir paralizada»

Desde ese lado responde Pedro Herrero, portavoz del Grupo Municipal Socialista. «La limpieza y el tráfico ha tenido un efecto boomerang y los ciudadanos lo perciben», resume. El concejal se refiere a que estos aspectos fueron claves en el discurso de Carnero durante la campaña electoral. «Prometió mejorar ambas y todo el mundo ve que ha ido a peor». Matiza Rocío Anguita: «Los atascos no solo no se han acabado, han empeorado, y los problemas de la ciudad están ahí dónde lo dice la gente. No hay duda de que gestionar es difícil, se han dado cuenta de que no es llegar y que todo comience a funcionar», expone.

Soterramiento e integración

Este mandato ha devuelto el soterramiento al debate político, auspiciado además en las últimas semanas por el anuncio de la nueva estación de trenes y su compatibilidad con el enterramiento de las vías. Sobre esto, el 65% de los vallisoletanos pide «acelerar las obras de integración ferroviaria». Es otro de los resultados que más destacan los partidos de la oposición. «Se constata que la población no quiere el soterramiento, ni condenar a una ciudad a seguir paralizada. El equipo de Gobierno se equivoca defendiendo una actuación que no es un problema para los vecinos del este de la ciudad -los barrios 'al otro lado de la vía' apuestan por la integración según el sondeo-», apuntan desde Toma la Palabra.

Más diferente es la opinión que tienen los vecinos sobre el proyecto de la nueva estación de tren, donde el 42% pide detener su construcción para permitir un futuro soterramiento. «Existe bastante desconocimiento con el proyecto. Si se preguntara lo mismo una vez iniciada la obra, la respuesta sería otra». La frase es de Pedro Herrero, pero coincide también en lo mismo Rocío Anguita, quien añade que no se ha hecho una «buena difusión de qué se ofrece» por parte de Adif y Renfe.

Lo ven de otra forma desde PP y Vox. «Es un porcentaje que dice mucho, que la mejor integración es el soterramiento», resume Blanca Jiménez. Irene Carvajal se muestra más crítica con sus socios en el Consistorio y apunta a que los populares «cedieron» al final del anterior mandato en contra del soterramiento. «A Valladolid no le ha dejado de interesar. Necesita lo que es un plan de equidad y de futuro. Se debe dar un impulso real al que es el gran proyecto de ciudad», zanja la edil.