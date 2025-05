Soterramiento, un debate ajeno al ciudadano

Comenta Compartir

Los resultados del sondeo de opinión sobre el soterramiento y la nueva estación de tren de Valladolid elaborado por GAD3 para El Norte de Castilla arrojan algunas conclusiones que nuestra dirigencia política local no debería ignorar. Observado el informe en su conjunto, que es como deben analizarse este tipo de estudios demoscópicos, lo primero que llama la atención es que el soterramiento no es uno de los principales problemas de la ciudadanía. Lo son la movilidad, las obras o la limpieza, pero no el soterramiento. Por si fuera poco, se trata de un tema que no intervino de ninguna manera en la decisión de voto de la mayoría de los encuestados. Ambos resultados, claves en la conexión del debate político con la gente de la calle, sitúan el discurso en torno a este proyecto de infraestructura en el ámbito del mero rifirrafe político, pero no en el de las preocupaciones de los vecinos.

En segundo lugar, la ciudad mayoritariamente propone una aceleración máxima, o con alguna mejora incluso, de los proyectos de integración ya planificados o puestos en marcha. En un par de años se cumplirán diez del pacto institucional y político que alumbró esa alternativa, pero sigue habiendo mucho por hacer. En ese impulso por apresurar los trabajos ya presupuestados también influye seguramente el hecho de que un 40% de los ciudadanos no cree que vaya a hacerse nunca el soterramiento.

Y en tercer lugar, el sondeo constata que cuando se trata de tomar decisiones en relación con la nueva estación, ya en licitación pública y que, si se cumplen los plazos, comenzará a construirse este mismo año, el ciudadano se muestra más indeciso y contradictorio. Hay un 34% de ciudadanos que aseguran desconocer el proyecto, más aún, por tanto, lo que éste debería representar para la capacidad de gestión de viajeros y tráfico ferroviario de Valladolid. Lo cual explica en buena medida que, ante el dilema de elegir, haya un 42% de entrevistados que preferirían detener la construcción de la nueva estación para permitir un futuro soterramiento. En esa parte del cuestionario, un 24%, una tasa altísima, no opta por ninguna opción o directamente no sabe ni contesta.

Todo lo descrito anteriormente apela a nuestros dirigentes a tomar este debate con realismo y responsabilidad, tanto para proporcionar la máxima información posible al ciudadano, y regularmente, como para sacar adelante aquellas infraestructuras y proyectos a largo plazo que tienen detrás permisos y presupuestos público ya habilitados.