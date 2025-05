¿Qué opina Valladolid sobre el soterramiento? Descúbrelo con esta noticia interactiva

Casi un 90% de los vallisoletanos consultados dice conocer el proyecto del Ayuntamiento de recuperar el soterramiento. Solo un 13% respondió que no conocía ese plan. Pero del 90% que sí, no todos valoran dicho conocimiento con el mismo matiz. Así, un 38%, es decir, la mayoría, lo conocen pero no creen que llegue nunca a hacerse el soterramiento. Muy cerca de ellos, otro 35% lo conocen y valoran necesario. Y un 15% directamente lo consideran un proyecto innecesario. De esta respuesta se deduce que solo para una tercera parte de los encuestados los planes del Ayuntamiento son positivos.