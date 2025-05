Carnero ganaría las elecciones con los mismos concejales en el Ayuntamiento de Valladolid

Antonio G. Encinas Valladolid Lunes, 12 de mayo 2025, 06:35 Comenta Compartir

Jesús Julio Carnero ganaría hoy las elecciones en su segunda comparecencia como candidato municipal, con un porcentaje de voto algo mayor, aprovecharía la caída del voto del PSOE y podría gobernar de nuevo. Eso sí, con Vox como socio indispensable y, si cabe, más relevante. Porque los de Santiago Abascal suben en intención de voto respecto a las urnas de hace dos años y añaden otro concejal, con lo que sumarían 4. Una mejora que se beneficia de la ligera caída del PSOE, que con un 34,2% se deja dos puntos y medio respecto al resultado conseguido por Óscar Puente en 2023. Toma la Palabra, con su nuevo equipo municipal, Rocío Anguita y Jonathan Racionero, logra mantenerse, sube del 9% al 9,2%, pero tampoco le alcanza para traducir esa mejora a escaños en el Pleno.

Para los populares, la encuesta de intención de voto de GAD3 para El Norte de Castilla deja puertas abiertas al optimismo. La primera es que aquellas zonas que más se quejan de problemas como el tráfico, la movilidad o las obras aprueban la gestión municipal. La segunda es que este resultado sería el mejor de los populares desde que se fracturó el bipartidismo. El Ayuntamiento de Valladolid fue, desde 1995 hasta 2015, cosa de tres partidos, PP, PSOE e Izquierda Unida. En 2015 irrumpen en escena Podemos y Ciudadanos y el Pleno del Ayuntamiento se divide hasta tal punto que hay que habilitar nuevos despachos en el edificio para que puedan caber todos los grupos. El PP, que gana aquellas elecciones, logra un 35,73% y 12 concejales. Los populares bajan al 30,08% en 2019 y remontan al 36,23% en 2023, lo que les permite gobernar con el apoyo de Vox pese a que no consiguen ganar en las urnas a un PSOE que logró cinco décimas más, el 36,7%.

El 37,6% que les augura a mitad de mandato la encuesta de GAD3 sería, por tanto, su mejor resultado desde 2015. Lejos del apoyo histórico de Javier León de la Riva, que alcanzó el 50,41% en 2011, pero en línea ascendente. En número de concejales, eso sí, Jesús Julio Carnero se quedaría igual, con 11. El actual alcalde ya ha asegurado en alguna entrevista reciente que repetirá como candidato en mayo de 2027.

El PSOE, sin candidato claro

Para el PSOE, a pesar de la derrota y de la rebaja de 2,5 puntos respecto a mayo de 2023, también puede haber alguna lectura positiva. La caída arrastra a un concejal porque en los restos se beneficia Vox, que sube en intención de voto. Sin embargo, a diferencia del PP los socialistas no tienen un rostro definido como candidato. Pedro Herrero actúa como portavoz de la formación en el grupo municipal, pero era el número 3 de la bancada hasta que Óscar Puente y Ana Redondo salieron rumbo al Consejo de Ministros. Pedro Herrero ya dejó patente en su momento que estaría dispuesto a ser cabeza de cartel, aunque hay otras posibilidades sobre la mesa.

Óscar Puente dejó claro en el desayuno informativo de El Norte, semanas atrás, que ahora mismo sus miras están en otros objetivos. Sin embargo, amparado en «las vueltas que da la vida», especialmente la política, dejó abierta la posibilidad de volver a ser candidato a la Alcaldía de Valladolid. Hay que tener en cuenta que la convocatoria municipal, en 2027, podría volver a coincidir con la convocatoria de las generales, dado que Pedro Sánchez anticipó elecciones tras la derrota municipal y esta vez podría hacerlas coincidir.

Otra opción que se valora como plausible en algunos foros socialistas es que la aspirante a la Alcaldía sea Ana Redondo. El PSOE reeditaría así la estrategia que ya ha impulsado en otros territorios. Salvador Illa pasó de ministro a candidato a la Generalitat de Cataluña, mientras que Carolina Darias dejó el Ministerio de Sanidad para ser candidata a la Alcaldía de Las Palmas, que ganó.

Vox mejora

El tercer partido en liza es Vox. Los de Santiago Abascal no solo mantienen el resultado, sino que lo mejoran más que ningún otro partido. Suben 2,5 puntos respecto a las urnas de 2023, lo que les permite pasar de 3 a 4 ediles. En este caso, el rostro de la candidatura resulta indiferente. El 78% de quienes votaron a Vox en 2023 aseguran que repetirían voto. Son el partido con más fidelidad, por el 76% de los populares y el 74% de los socialistas.

En los trasvases de votos que muestra el sondeo de GAD3, el beneficio neto es para Vox. El 12% de los que votaron a Vox declaran que ahora votarían al PP. Pero el 6% de los que votaron al PP apoyarían a Vox. Como la fuerza con menos votos es Vox, aunque el porcentaje de transferencia sea el doble, el rendimiento es favorable a ellos. Si se parte del resultado de 2023, Vox ganaría 1.239 votos respecto a entonces, mientras que el PP bajaría de 58.142 a 56.902. Las encuestas internas de Vox rumbo a las elecciones autonómicas de 2026 sitúan su intención de voto en torno al 14-14,5%, según fuentes del partido.

Estabilidad en VTLP

La cuarta formación en liza sería Valladolid Toma la Palabra. Los de Rocío Anguita no logran remontar hasta las cifras que la formación alcanzó en 2015, cuando entró por primera vez en el Gobierno municipal con un 13,4% y cuatro concejales. Bajaron al 10,48% en 2019 y al 9% en 2023. La noticia positiva para ellos, en este caso, está en que la caída se ha frenado. Incluso se aprecia un leve repunte, al pasar del 9% al 9,2%. El sondeo de GAD3 tiene en cuenta la candidatura de Toma la Palabra en su configuración actual, eso sí, sin que aún se sepa qué puede ocurrir con Podemos, que parece recuperar terreno frente a sumar en las generales, según sondeos nacionales, pero que ha visto reducida drásticamente su estructura en Valladolid en una década de vida. Hay que recordar que en las autonómicas de 2022 concurrieron juntos como Unidas Podemos, con Pablo Fernández (Podemos) como número 1 de la lista y María Sánchez (IU-Toma la Palabra) como número 2.

El papel de quienes no votaron o dejaron la papeleta en blanco en 2023 volvería a ser relevante. Y no está claro hacia dónde se inclinarán. Por ejemplo, el 60% de quienes dicen haber votado en blanco repetirían esa opción. El 11% votaría a Toma a la Palabra, por un 9% al PP. Entre quienes no votaron, el 53% volvería a abstenerse. En este caso, los que acudirían a las urnas apoyarían mayoritariamente al PP (un 14%, por un 8% para el PSOE), sin que Vox y Toma la Palabra se beneficien especialmente.

¿Y los que eran menores? Evidentemente no hay recuerdo de voto, porque no pudieron echar la papeleta en 2023. Es un campo con muchos indecisos, un 18% no sabe o no contesta. Un 29% declara que no votaría y un 18% lo haría en blanco. La muestra en este caso es demasiado pequeña, menos de 30 casos (sobre 802 encuestados), lo que impide sacar más conclusiones válidas.

Ficha técnica Universo: Ciudadanos residentes en Valladolid con derecho a voto.

Ámbito geográfico: Municipal (Valladolid).

Cuotas: Por sexo, edad y ámbito geográfico en función del censo electoral (INE).

Procedimiento de recogida de la información: Entrevista telefónica asistida por ordenador (CATI) y entrevista online asistida por ordenador (CAWI).

Tamaño de la muestra: 802 entrevistas. 577 telefónicas y 225 online.

Error muestral: ±3,5% (n=802) para un grado de confianza del 95,5% (dos sigmas) y en la hipótesis más desfavorable de P=Q=0,5 en el supuesto de muestreo aleatorio simple.

Duración de la entrevista: Unos 6 minutos.

Fechas del trabajo de campo: Del 23 al 30 de abril de 2025.

Cuestionario: Elaborado por GAD3 y validado por El Norte de Castilla.