«Si pudiera elegir», enterrar las vías en Valladolid

Antonio G. Encinas Valladolid Domingo, 11 de mayo 2025, 08:16 Comenta Compartir

La nueva estación de trenes, una infraestructura en licitación por 253 millones de euros que permitirá duplicar las vías útiles y solo para pasajeros, ... convence a quienes conocen el proyecto. Un 46% de los encuestados creen que es necesaria. Un 19% conoce el proyecto, pero no les parece «importante para la ciudad». Sin embargo, hay un 34% que dice no conocerlo y un 2% que declara que no le interesa. Sumados los tres porcentajes, desconocedores, desinteresados y quienes no lo consideran «importante», un 54% de los vallisoletanos relativizan el impacto de esta infraestructura, frente a ese 46% que apuesta por ella.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión