El 65% de los vallisoletanos pide «acelerar las obras de integración ferroviaria»

Por contra, la integración ferroviaria aparece como la solución que los ciudadanos quieren ver ejecutada cuanto antes y, a ser posible, mejorada. El 65% de los vallisoletanos pide que se aceleren las obras. Ese porcentaje se desglosa en un 41% que responde que deben acelerarse «lo máximo posible» y un 24% que añade el matiz de que «deben mejorarse y ampliar los pasos de integración proyectados». Esto atañe, por ejemplo, a la idea presentada por Adif en su día de intervenir en la avenida de Zamora, junto a Vallsur, para eliminar el paso elevado, o en sustituir el viaducto de Daniel del Olmo, en Argales, que se encuentra en pésimo estado de conservación y con la circulación restringida para los vehículos pesados.

En ese punto de las obras de integración, un 26% pide que se aceleren si no impiden un futuro soterramiento, lo que en la práctica equivale a oponerse, ya que todas las obras ya ejecutadas o previstas serían incompatibles con enterrar las vías. Un 9% se muestra taxativo contra la integración: «Deben detenerla cuanto antes».

¿Desea que se acelere el proceso de integración ferroviaria?

Sí, lo máximo posible Sí, pero mejorar pasos Sí, si no impide soterramiento No, deben detenerlo

Los más exigentes a la hora de pedir mejoras en las obras de integración son los jóvenes. Un 49% de los encuestados entre 18 y 29 años lo reclaman. En cambio, los más reactivos a que continúen las obras si impiden un soterramiento futuro son los mayores de 45 años. Un 30% cree que en ese caso no deberían seguir adelante. Y sin embargo también es el tramo de edad que más apuesta por acelerar la integración al máximo: un 43% de los mayores de 65 optan por esa respuesta, como los situados entre 30 y 44 años.

¿Quiénes piden que se detengan cuanto antes? Los mayores de 65 años (12%), sin estudios o con estudios primarios (14%) y jubilados o parados (10% y 11%). En esta oposición frontal a la integración se encuadran muy pocos de los hacen un mayor uso del tren: solo un 5% de quienes lo utilizan una o varias veces por semana frente al 59% que, con esa misma frecuencia de viajes, apuesta por continuar con la integración a la máxima velocidad posible.

Ideológicamente, quienes se consideran de derechas o de centro derecha son quienes sostienen la opción de continuar «si no se impide un futuro soterramiento», con un 32%-31%. Sin embargo, en ese mismo lado del espectro político, un 64% del centro derecha apuesta por acelerar la integración (45%) o, además, mejorarla (19%). Y en la derecha, las dos opciones suman un 57% (38% más 19%). Los situados más a la derecha son los más partidarios de detener la integración cuanto antes, pero en un porcentaje del 11%, muy inferior a todas las demás opciones. Incluso, ya por partidos y recuerdo de voto en las últimas municipales, los electores del PP se manifiestan a favor de agilizar las obras de integración en un 56% y los de Vox, en un 63%. Los dos partidos de izquierdas con representación, defensores de la integración, se sitúan muy por encima. El PSOE alcanza el 77% y Toma la Palabra, el 73%.

Sin influencia electoral

Esto deriva en otro factor que el estudio analiza: ¿tuvo este debate integración/soterramiento un peso electoral? ¿Lo tendrá en 2027? Pues parece que no. Un 50% de los encuestados asegura que no le influyó «nada» esta discusión a la hora de votar por un partido u otro en mayo de 2023. A eso se añade un 24% que asegura que solo le influyó «un poco». Un 15% declara que bastante y un 7%, mucho. Aún hay que sumar un 4% de personas que eligieron la opción «no sabe/no contesta».

El contexto, además, era muy claro. PSOE y Valladolid Toma la Palabra defendían las obras de integración ferroviaria e, incluso, apuntaban al inminente derribo del Arco de Ladrillo como el siguiente gran paso. PP y Vox optaron por retomar el soterramiento de las vías (Vox fue durante el mandato pasado la única fuerza que insistió en defenderlo, con su edil Javier García Bartolomé).

¿Influyó mucho el soterramiento en su voto municipal?

Así, de entre los que se vieron muy influidos por el debate a la hora de elegir la papeleta la mayor parte se declaran parados (12%) y estudiantes (11%), con un reparto muy homogéneo en los diferentes tramos de edad y por sexo. Esto no implica que eligieran el voto a favor o en contra del soterramiento, sino que la discusión influyó en su decisión en uno u otro sentido. En este punto hay que analizar otra tabla, la que permite cruzar estos datos con el recuerdo de voto en las últimas municipales. Un 13% de los votantes de Vox aseguran que el debate influyó en su papeleta. Entre los apoyos del PP ese porcentaje baja al 10% y se iguala al de Toma la Palabra, que defendía la opción contraria (9%). En el PSOE esta discusión no tuvo nada que ver, a la vista del exiguo 4% que sintió que ese debate influía en su elección.

Los partidos cuyos votantes se sintieron en mayor medida poco o nada concernidos por esta discusión integración/soterramiento fueron el PSOE (78%) y Vox (78%), con el PP en tercer lugar con un 70% y Toma la Palabra, en el último, con el 69%.

El barrio en el que más se sopesó la cuestión fue Delicias. Un 12% declara que influyó mucho en su decisión, el mismo porcentaje que se observa en Pajarillos-Pilarica. Cabe recordar que en los tres barrios ganó el PSOE. En Delicias obtuvo un 43,43% frente a un 43,46% de 2019; en Pajarillos subió del 44,97% al 47%; y en Pilarica y Barrio Belén bajó del 42,16% al 41,89%. Eso sí, esa similitud en los porcentajes también coincidió con una menor participación en los barrios «de izquierdas» y un aumento significativo en los «de derechas».

Incredulidad ante el soterramiento

El sondeo arroja otra conclusión relevante sobre el proceso histórico que ha vivido el sueño del soterramiento de las vías. A la pregunta de si conoce el proyecto del Ayuntamiento para recuperar esa posibilidad, hay un 38% de encuestados que afirma que lo conoce pero no cree que vaya a hacerse. La incredulidad es mayor en Delicias: alcanza el 48%, aunque un 32% lo considera necesario. Tampoco se lo creen demasiado en Pajarillos y Pilarica, que aunque lo ven igualmente necesario en un 42%, la opción más elegida, un 32% no cree que se vaya a hacer. Escépticos son también en La Victoria (43%), Huerta del Rey y Villa de Prado (39%), Covaresa y Parquesol (37%).

Conoce el proyecto de soterramiento y lo ve necesario