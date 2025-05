'Al otro lado de la vía' se apuesta por la integración del tren en Valladolid

Los barrios más afectados por la división de las vías también apuestan por continuar con las obras. En Delicias, un 36% quiere acelerar la ... integración y un 23% pide, además, incrementar el número de pasos proyectados. En Pajarillos-Pilarica los porcentajes son del 37% y del 21%, respectivamente.

¿Desea que se acelere el proceso de integración ferroviaria?

Sí, lo máximo posible Sí, pero mejorar pasos Sí, si no impide soterramiento No, deben detenerlo

Es más fuerte la opinión favorable a acelerar la integración en el otro lado de la vía. En el Centro, un 43% se manifiesta a favor de ello y un 24% quiere incluir mejoras. Las dos opciones suman un 67%. En La Victoria se alcanza un 72% (42% más 32%) y en Huerta del Rey y Villa de Prado, un 77% (50% más 27%).

Si lo que se analiza es la construcción de la estación, en Delicias es donde el proyecto encuentra una mayor oposición: solo un 34% la cree necesaria. Claro que esa variable puede cruzarse con la frecuencia de uso del tren. En Delicias, junto a Rondilla, Barrio España y San Pedro Regalado, solo el 1% de los encuestados dicen utilizar el tren más de una vez a la semana. En Delicias hay un 85% que declara no usar «nunca el tren para viajar» (37%) o menos de una vez al mes (48%). Algo similar ocurre en Pajarillos y Pilarica, con un 3% de usuarios frecuentes y un 81% que no lo usa nunca o solo esporádicamente. Sin embargo, en Pajarillos-Pilarica la construcción de la estación encuentra más apoyo, un 47% la ve necesaria, muy cerca del porcentaje que se da en el Centro (49%). La Victoria, Huerta del Rey y Villa de Prado son los barrios que más impulsan la nueva estación (54% la ven necesaria).

Delicias, la que menos apoya la infraestructura, es también quien declara con mayor énfasis que no conoce el proyecto, con un 39% de desconocedores. Le añade un 24% de encuestados que no la creen importante y un 1% al que no les interesa.