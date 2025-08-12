El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo 5.000 personas evacuadas hasta ahora en León por el incendio de Molezuelas de la Caballeda
Varios aspirantes a las oposiciones del cuerpo de maestros en Valladolid. Mar García

Castilla y León

La falta de aprobados en las oposiciones deja sin cubrir más de la mitad de las plazas en Secundaria

La especialidad más afectada es Matemáticas, donde no se ha cubierto el 80% de la oferta

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Martes, 12 de agosto 2025, 19:06

Hace dos meses escasos, más de cuatro mil aspirantes estaban citados en Castilla y León con el objetivo de conseguir una plaza de profesor en ... Secundaria. Para la convocatoria de este año se habían ofertado 575 puestos, que también se traduce en que para cada uno había ocho opositores que aspiraban a ocuparlo. Este era el ratio. Pues bien, tras conocerse los resultados de los exámenes, ya no sobran aspirantes y faltan plazas, todo lo contrario. Solo se notificaron 263 aprobados, lo que significa que más de la mitad de las plazas -55%- quedarán sin cubrir a través del procedimiento selectivo. El reparto no es el mismo y hay algunas especialidades que se ven más perjudicadas por la falta de aprobados. De las diez que componen las pruebas del profesorado de enseñanza Secundaria, solo una, organización y proyectos de fabricación mecánica, ha llenado su oferta por oposición, con dos personas que se quedan sin sitio a pesar de haber superado las pruebas selectivas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran de madrugada a una niña de 4 años sentada sola en un banco de Delicias
  2. 2 Muere un hombre de 75 años tras ser rescatado del Pisuerga
  3. 3

    Valladolid cumple una semana en el horno... y lo que queda: vienen tormentas y más noches tropicales
  4. 4 El ministro Puente tacha de «sinvergüenza» a Mañueco por «estar de farra» durante los incendios en Castilla y León
  5. 5

    Transportes activará la disolución de Alta Velocidad si no se licitan los pasos de Ariza
  6. 6

    Rompe las ventanas de un bajo, amenaza a la inquilina con una navaja y se va a una terraza
  7. 7 Conmoción por la muerte de la actriz para adultos Miss John Dough
  8. 8 Buscarán a la desaparecida hace una semana en zonas de maleza al sur del Carrión
  9. 9

    Triplica la tasa de alcohol y da positivo en cocaína en Pajarillos
  10. 10 Las llamas reavivan la pesadilla en Congosta y Ayoó: «Estamos igual que cuando pasó en la Culebra»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La falta de aprobados en las oposiciones deja sin cubrir más de la mitad de las plazas en Secundaria

La falta de aprobados en las oposiciones deja sin cubrir más de la mitad de las plazas en Secundaria