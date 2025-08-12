La falta de aprobados en las oposiciones deja sin cubrir más de la mitad de las plazas en Secundaria

Hace dos meses escasos, más de cuatro mil aspirantes estaban citados en Castilla y León con el objetivo de conseguir una plaza de profesor en ... Secundaria. Para la convocatoria de este año se habían ofertado 575 puestos, que también se traduce en que para cada uno había ocho opositores que aspiraban a ocuparlo. Este era el ratio. Pues bien, tras conocerse los resultados de los exámenes, ya no sobran aspirantes y faltan plazas, todo lo contrario. Solo se notificaron 263 aprobados, lo que significa que más de la mitad de las plazas -55%- quedarán sin cubrir a través del procedimiento selectivo. El reparto no es el mismo y hay algunas especialidades que se ven más perjudicadas por la falta de aprobados. De las diez que componen las pruebas del profesorado de enseñanza Secundaria, solo una, organización y proyectos de fabricación mecánica, ha llenado su oferta por oposición, con dos personas que se quedan sin sitio a pesar de haber superado las pruebas selectivas.

El caso más significativo está en la especialidad de matemáticas, la que mayor oferta de plazas tenía y donde han quedado sin cubrir el 80% tras la oposición. Solo se ocupan 35 de las 170 que se habían ofertado, a pesar de ser la segunda especialidad con el mayor número de aspirantes, 957. En este último apartado solo está por encima lengua castellana y literatura, con 1.077 opositores y 156 plazas disponibles. Los resultados muestran que solo han aprobado 108 personas, lo que significa que por el proceso de oposición quedan sin cubrir otras 48 plazas. La escasez de aprobados en el resto de especialidades se traduce en que apenas el 6% de los aspirantes ha superado los exámenes.

En el cuerpo de maestros, uno de cada tres opositores no ha obtenido plaza a pesar de haber aprobado

Por cantidad de aprobados, la especialidad que menos suma es la de sistemas y aplicaciones informáticas, con apenas seis aptos que dejan 34 plazas sin cubrir, seguida de equipos electrónicos, con ocho y nueve puestos que quedan vacantes tras la oposición. Muchas de las personas que no superaron la prueba entrarán en los centros educativos como interinos, sin plaza fija, con una situación que es habitual que denuncien los sindicatos de educación cuando arranca y finaliza el curso escolar. Uno de los últimos en hacerlo ha sido la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que criticó hace unos días la «inestabilidad» y el «abuso» de la interinidad.

«La escasez de plazas en oposiciones impide realizar proyectos educativos a largo plazo y el personal interino va rotando todos los años de centro en centro», aseguraban desde el sindicato. En este sentido, también indicaron que se deberían convocar 2.600 plazas más para conseguir que la comunidad alcance el 8% de interinidad. En cualquier caso, este año han quedado 312 plazas sin cubrir por oposición. A las ya mencionadas se añaden nueve en sistemas electrotécnicos y automáticos, 18 en instalaciones electrotécnicas y física y química, 32 en informática y once en tecnología.

Contraste en los maestros

Si en los exámenes de Secundaria el problema se encuentra en que no se llenan las plazas en casi la totalidad de las especialidades, la situación que viven en el cuerpo de maestros es la contraria, no hay sitio para tantos opositores. La convocatoria de este año ofertaba un total de 767 puestos en este grupo, para los que se presentaron 12.271 aspirantes, con un ratio de 16 personas para cada uno. En este caso han aprobado 2.251 personas, lo que significa que hay 1.484 que han superado la oposición pero que no han alcanzado los puntos suficientes para un puesto. Es decir, solo uno de cada tres aptos ha conseguido un puesto. El mayor número de aprobados se ha dado en la especialidad de Educación Primaria, cuyo examen se realizó en Valladolid. Aprobaron 854 opositores para 307 plazas. Así que hay otras 547 personas que a pesar de haber superado las pruebas no han conseguido sitio.

La diferencia más grande entre el grupo de enseñanza secundaria y el cuerpo de maestros es que en este último caso se han llenado todas las plazas, y en las siete especialidades. Esto significa que hay un alto porcentaje de aspirantes que a pesar de haber aprobado no les ha servido para conseguir plaza. Sucede también en Educación Infantil -138 puestos ofertados-, donde hay 410 personas que no han conseguido puesto a pesar de aprobar. En el resto se han quedado sin plaza 46 personas en audición y lenguaje, 175 en educación física, 149 en lengua extranjera: inglés, 46 en audición y lenguaje, 44 en música y 113 en pedagogía terapéutica.

Además de maestros y Secundaria, en junio también se realizaron exámenes para las escuelas oficiales de idiomas (alemán y francés) y para profesorado de especialista en sectores singulares de FP (mantenimiento de vehículos y mecanizado y mantenimiento de máquinas). El número de plazas ofertadas en estos casos es menor que en el resto de especialidades y se concretan en once y 33 respectivamente. Todas se han llenado, a excepción de mantenimiento de vehículos, donde quedan siete puestos por cubrir. Esta era además la que ofertaba el mayor número de plazas y también la que más opositores congregó en junio.