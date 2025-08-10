El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Alumnos de Bachillerato del instituto SAFA Grial de Valladolid. Alberto Mingueza

En clase hasta los 25: los alumnos de Castilla y León, entre los que más años estudian de Europa

El Ministerio actualiza 21 parámetros del sistema educativo de la comunidad, que ocupa las primeras posiciones en la escolarización entre los 16 y los 19 años

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Domingo, 10 de agosto 2025, 19:15

La educación se compone de muchas patas. Alumnos, profesores, familias, ciclos, centros educativos o incluso la financiación de las administraciones. Muchos parámetros que entran en ... varios gráficos y estadísticas y que el Ministerio de Educación ha desglosado en 21 apartados en su último informe sobre indicadores en la materia, publicado a finales de julio de este año. Más allá del número de alumnos en cada ciclo, uno de los parámetros más indicativo sobre lo que pasa en un aula es la esperanza de vida, que se traduce en cuántos años estudian los alumnos de cada comunidad. En muchos puntos del informe la región ocupa las posiciones más altas y en esta no es una excepción. Castilla y León es la tercera, solo superada por Madrid (20,4) y por La Rioja (34,3), que ocupa el primer puesto -si bien el documento especifica que es por el peso que tiene su oferta universitaria no presencial-.

