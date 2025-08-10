En clase hasta los 25: los alumnos de Castilla y León, entre los que más años estudian de Europa

La educación se compone de muchas patas. Alumnos, profesores, familias, ciclos, centros educativos o incluso la financiación de las administraciones. Muchos parámetros que entran en ... varios gráficos y estadísticas y que el Ministerio de Educación ha desglosado en 21 apartados en su último informe sobre indicadores en la materia, publicado a finales de julio de este año. Más allá del número de alumnos en cada ciclo, uno de los parámetros más indicativo sobre lo que pasa en un aula es la esperanza de vida, que se traduce en cuántos años estudian los alumnos de cada comunidad. En muchos puntos del informe la región ocupa las posiciones más altas y en esta no es una excepción. Castilla y León es la tercera, solo superada por Madrid (20,4) y por La Rioja (34,3), que ocupa el primer puesto -si bien el documento especifica que es por el peso que tiene su oferta universitaria no presencial-.

De esta forma, el número medio de años dentro del sistema educativo castellano y leonés es de 20,2 y echan a contar desde los cinco años. Es decir, que los alumnos de la comunidad están de media en un aula al menos hasta que cumplen los veinticinco. En comparación, es de media un año más que en el resto de España e incluso dos por encima que en la Unión Europea. De hecho, solo Suecia y Finlandia superan a Castilla y León en este aspecto. Así pues, la comunidad esta un año por encima de países como Polonia, Alemania o Bélgica y hasta tres de Francia en lo que esperanza de vida educativa se refiere. Un mayor tiempo en el aula no significa que los estudiantes repitan más. La comunidad ocupa la octava posición en el porcentaje de repetidores en Secundaria, aunque sí ocupa la tercera en Primaria.

En el informe también se puede ver hacia qué tipo de educación se orientan los jóvenes castellano y leoneses una vez terminan la Secundaria. A los 18 años, la mayoría de los estudiantes se reparten entre los que están en la universidad (el 46,2%) y los que cursan ciclos como Bachillerato o un Grado Medio (33,3%). Con 19 años aumenta el porcentaje de universitarios, que aquí suponen la mitad del alumnado, según los datos que actualiza el Ministerio, que en este caso datan del curso 2022-2023. Conforme pasan los años los alumnos se gradúan y, si todo va bien, comienzan a trabajar, lo que hace que las tasas de escolarización se reduzcan con el paso del tiempo. A los 24 años, el 30,9% de los jóvenes de la comunidad todavía estudian, la mayoría dentro de enseñanzas universitarias de grado o máster.

El informe de Ministerio también actualiza otros parámetros, como los años de escolarización en Educación Infantil. Es decir, durante cuanto tiempo cursan los niños de la comunidad la primera etapa educativa, que va desde los cero a los cinco años. En este punto, Castilla y León es la región donde más ha aumentado esta suerte de esperanza educativa precoz en la última década. Desde el curso 2012-2013, en 0,8 años. Primer puesto que comparte con Extremadura y Navarra y que significa que los niños de Castilla y León cursan Infantil durante 4,3 años, casi la totalidad de la etapa, vamos. Es un dato importante que recoge un incremento significativo y que coincide con que el curso 2022-2023, último que recoge el documento para este apartado, fue en el que se comenzó a implantar la educación gratuita en el primer ciclo de Infantil y que culminó en el último curso, cuando se amplió a toda la etapa.

Las aulas de Castilla y León acogieron el último curso a 400.000 alumnos por el auge de la FP y la educación gratuita en Infantil

Según los datos de la Consejería de Educación, el número de niños que cursaron en el último curso este ciclo asciende hasta los 21.650. En el 2022-2023, el primero con la medida, el número fue de 17.981, lo que supone un incremento de casi cuatro mil niños que han iniciado su etapa escolar con menos de cuatro años. De todos ellos, 11.724 ocupan plazas en guarderías públicas mientras que 9.926 están en centros privados. La escolarización por etapas muestra que el 99,3% de los chicos y chicas de 16 años de Castilla y León estudia, la mayoría Educación Secundaria postobligatoria, mientras que el 23% permanece en la ESO. En general, la comunidad alcanza los porcentajes más altos de escolarización en las diferentes etapas educativas y se sitúa en la segunda posición en las tasas de 16 a 19 años, con la excepción de los 18, donde comparte tercer puesto con La Rioja.

Formación Profesional

El alumnado en Castilla y León no ha dejado de crecer en los últimos años y esto ha llevado a que este curso se hayan superado por primera vez los 400.000 estudiantes en las aulas de la comunidad. A esto ha ayudado la implantación de la enseñanza gratuita en el primer ciclo de Educación Infantil, que también se suma por otro lado al auge de la Formación Profesional. Estas dos etapas son las que más crecen en número de alumnos y de hecho en la comunidad son las únicas donde aumentan, junto a Bachillerato, mientras que menguan en el resto. El descenso es leve, centésimas, mientras que en el segundo ciclo de Infantil es donde más se ha reducido el alumnado, solo un 0,20%, según los datos que manejaba la Consejería al inicio del curso.

El caso es que a este aumento ha aportado mucho la Formación Profesional, que el próximo curso tiene como horizonte sumar cincuenta mil alumnos en Castilla y León. Este año, los ciclos de Grado Medio y Grado Superior ya han sumado 43.879 estudiantes que se reparten entre varias familias, pero donde hay tres que se llevan casi la mitad de todos los alumnos. Estas son la familia de administración y gestión (5.350), informática y comunicaciones (5.141) y sanidad (8.651). En el último curso, Valladolid ha sido la provincia con el mayor número de alumnos en Grado Medio y Superior, con 4.484 y 6.959 respectivamente. A esto hay que sumarle otros 4.640 estudiantes en Formación Profesional Básica, donde las familias de administración y gestión (676), electricidad y electrónica (699) y transporte y mantenimiento de vehículos (593) son las que más reúnen.

También es relevante el dato del porcentaje de alumnado extranjero escolarizado en enseñanzas no universitarias, donde en Castilla y León representan el 7,7% de todos los alumnos inscritos en los centros educativos de la comunidad. En el caso de los públicos, uno de cada diez estudiantes es extranjero, un porcentaje que se reduce al 5% en el caso de los colegios de titularidad privada. La mayoría cursan Educación Secundaria Obligatoria y Primaria. A nivel nacional, el alumnado extranjero proviene en su mayoría de Marruecos, dos de cada diez, seguidos de Rumanía, que representan a uno de cada diez de los estudiantes que llegan de otros países.

Gasto de las familias

Otro de los parámetros es el gasto público que hacen las administraciones, que se suma al propio que hacen los hogares y las familias para la educación de sus hijos. En 2023, Castilla y León invirtió 2.813,5 millones de euros que se dividieron en su mayoría para la educación no universitaria (el 75,3%) y para la universitaria (23,9%) El resto, un 0,8% aparece en el apartado de becas y ayudas. El informe del Ejecutivo refleja también el gasto de los hogares, si bien no concreta por comunidades autónomas. Aún así, el gasto de los hogares se sitúa en 10.045 millones de euros, el 0,67% del PIB nacional, según los datos del gasto en consumo final de los hogares por finalidad proporcionados por la Contabilidad Nacional y actualizados por el INE para el año 2023.