La oferta en las guarderías privadas de Valladolid duplica a la pública para la Educación Infantil gratuita

Mientras los alumnos de Valladolid enfilan la recta final del segundo trimestre, que terminará en menos de un mes, la Junta de Castilla y León ... ya ha abierto el periodo para solicitar plaza en las enseñanzas de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, así como en los programas de formación para la Transición a la Vida Adulta (TVA).

El plazo para buscar hueco en los colegios e institutos de la comunidad se cierra este mes, pero el inicio de los trámites permite echar un ojo en los listados provisionales de los centros educativos, también de aquellos que el próximo curso ofertarán la educación gratuita en el primer ciclo de Infantil. La instauración de la medida culminó en el presente año escolar después de una implantación progresiva, primero para los niños de dos a tres y hasta este curso, cuando se ha completado en la de cero a un año. Es decir, que desde el próximo curso se debería estabilizar al no añadir nuevos grupos etarios.

Con el listado provisional de escuelas y centros infantiles con unidades (que vienen a ser clases) incluidas en el programa de gratuidad de la mano, se constata un descenso en las escuelas de titularidad privada. En la comparación respecto al año pasado –con los datos actualizados a mes de mayo–, el número de unidades que participan en la medida en los centros privados pasa de las 205 del presente curso a las 184 previstas para el próximo. Mientras, en los colegios infantiles definidos como municipales, apenas se suman tres –de las 56 a las 59–. El listado incluye una tercera titularidad, los que pertenecen a la Consejería de Educación, que en Valladolid capital se concretan en once CEIP y dos EEI.

Todo ellos suman 25 unidades en la ciudad, la gran mayoría para los niños de dos a tres años. Es decir, que si se suman las unidades municipales y de la Consejería, y se compara con las de titularidad privada, la oferta para el próximo curso en las guarderías privadas duplica al resto. «Y se debe tener en cuenta que los centros municipales tienen gestión privada», apunta Pablo Redondo, secretario provincial de CCOO en enseñanza. «La implantación se ha planteado mal, venía para favorecer a los públicos, pero existe un agravio comparativo y se han abierto más aulas en los privados y en los concertados», añade.

Desde el sindicato apuntan a la disponibilidad de espacios existentes en los centros de titularidad privada y a la falta de inversión para abrir nuevas aulas preparadas para acoger el primer ciclo de Infantil en los públicos. «Cuando se hacían las jornadas de puertas abiertas, los públicos no podían enseñar las clases, porque no estaban todas, mientras que un concertado sí. Las familias se decantan por la opción que ven y el resto de centros sale perjudicado. Lo que esperábamos que fuera un aliciente para atraer a más familias a la pública, que iba a servir para que un alumno empezara Infantil y realizara todas su educación en el mismo centro, no ha ocurrido. Te encuentras con que no tienes plaza garantizada o que tu hijo no puede cursar todo el primer ciclo de Infantil en el mismo colegio», apunta el secretario sindical.

En los dos primeros años de gratuidad, el número de alumnos ha aumentado cinco veces más en los privados que en los CEIP.

Una visión parecida a la que comparte Beatriz García, secretaria del sector de enseñanza de UGT. «La inversión es nula y se favorece a la concertada. Hay colegios que han pedido adecuar los espacios y que no han podido hacerlo por falta de inversión. La medida se ha convertido en un premio a las concertadas, que tenían que ser un suplemento de las públicas, pero que ahora se han convertido en lo contrario. La pública es un suplemento de la concertada».

Desde la Plataforma Social de Castilla y León también critican que en la provincia de Valladolid el alumnado de cero a tres años ha aumentado cinco veces más en la concertada respecto a la pública desde que se implantara la educación gratuita en el curso 2022-2023. Según los datos que aportó Educación en la apertura de aquel curso escolar, el número de centros en la provincia se repartía entre 76 públicos y 79 privados que acogerían un total de 2.633 alumnos, 1.475 de los cuales irían a parar a centros de la Consejería -411- y los municipales -1.064-. El resto, 1.158 alumnos estarían en centros privados (teniendo en cuenta que las familias pudieron presentar solicitud a varios centros).

Ahora, la Plataforma apunta además a los datos concretos publicados en el Servicio de Información Estadísticas de la Junta. Son estas estadísticas en las que se fijan para señalar que el alumnado de cero a tres años ha crecido cinco veces más en los centros concertados que en los públicos, durante los dos primeros años de implantación de la medida. En concreto, el número de niños ha aumentado en 247 en los privados y concertados, y en 46 en los públicos -EEI y CEIP Público-. «La falta de inversión de la Junta por no adaptar los centros de educación públicos para que puedan acoger al alumnado de menos de dos años está facilitando que las familias que quieran incorporar a sus hijos al primer ciclo de Infantil se encuentren que prácticamente la única opción sea acudir a un centro privado», concretan desde la Plataforma.

También se refieren al descenso de alumnos en el segundo ciclo de Educación Infantil, que es cuatro veces mayor en los CEIP públicos, que en el resto de colegios. En estos centros desciende en 218 alumnos, mientras que en los de titularidad privada y concertada lo hace en 49. «La falta de inversión por no adaptar los centros públicos para que puedan acoger al alumnado de menos de dos años hace que las familias se encuentren con que prácticamente la única opción sea acudir a uno de titularidad privada». De hecho, en Valladolid no existen unidades de cero a un año en los CEIP. Hay cuatro en los EEI de la Junta, 33 en los municipales y 29 en los privados. Este periódico intentó ponerse en contacto con la Consejería de Educación sin obtener respuesta.

Oferta de plazas

El periodo de admisión arranca con la publicación de las plazas vacantes para el próximo curso, que se traduce en la oferta disponible que tiene cada centro para el próximo curso. En el caso concreto del primer ciclo de Educación Infantil en Valladolid capital, se traduce en 1.858 plazas divididas en 387 para los niños de cero a un año, 746 para los de uno a dos años y 725 para los de dos a tres años, sumando las plazas ordinarias, las reservadas para el alumnado con necesidades educativas específicas y para el alumnado con necesidades de compensación educativa. Sobre los centros adscritos a la educación gratuita, el número respecto al curso anterior es el mismo, 58 privados y once municipales.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, que finalizará este lunes a las 14:00 horas, se abre un nuevo periodo hasta el 12 de mayo, cuando se publicará el baremo provisional. Después, se inicia un lapso hasta el 19 de mayo para realizar las reclamaciones pertinentes. Terminado este periodo, el sorteo público será a las 10:00 horas del 29 de mayo. Para conocer la publicación del listado definitivo habrá que esperar hasta el 24 de junio, cuando se haga público. Desde entonces y hasta el 30 del mismo mes, las familias podrán matricular a los niños que cursen Infantil y Primaria, para Secundaria se abren doce días hábiles a contar desde la publicación de las listas el 24 de junio. No serán los últimos plazos, pues existe también el proceso de admisión excepcional, que arranca con la presentación de solicitudes desde el 14 de julio y hasta el 29 de agosto. Las plazas vacantes se publicarán el 14 de julio y se actualizarán el 1 de septiembre. El sorteo del proceso excepcional se realizará el 2 de septiembre y las plazas quedarán adjudicadas el 5 del mismo mes.