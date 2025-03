Los escolares de la región reclaman un uso responsable de las pantallas

El Norte Valladolid Lunes, 24 de marzo 2025, 23:49 Comenta Compartir

Las Cortes de Castilla y León volvieron a acoger a los 'pequeños procuradores' de Aldeas Infantiles SOS que, un año más, ocuparon los escaños del hemiciclo del Parlamento autonómico para reclamar un uso responsable de las pantallas y apostar por un equilibrio entre el mundo real y digital. Un centenar de escolares de nueve centros de Castilla y León, uno por provincia y representó a los cerca de 14.000 estudiantes de Educación Primaria en la Comunidad, se comprometió con equilibrar el tiempo que pasan frente a las pantallas con otras actividades como la lectura, el deporte y disfrutar de la familia, los amigos y la Naturaleza. También, hubo la responsabilidad de no publicar información privada en internet ni compartir nada que pueda hacer sentir mal a otra persona así como no visitar páginas con contenidos inadecuados, según informa Ical.

El primer procurador en tomar la palabra en el programa educativo 'Diputados por un día' fue Aitor Diaz, de Sexto de Primaria del Colegio Santísima Trinidad de El Tiemblo (Ávila), quien reivindicó su entorno natural en el Valle de Iruelas o la Sierra de Gredos, al apuntar la necesidad de «disfrutar de lo que está a nuestro alrededor como es la naturaleza y priorizar las relaciones personales o la práctica del deporte, que contribuyen a nuestro bienestar y desarrollo«. Reclamó el deber de aprender y utilizar estas herramientas de de manera «consciente» y «constructiva», con el fin de contribuir a una sociedad más justa y respetuosa.

A continuación, intervino Daniela Sainz, del CRA Rosa Chacel de Soncillo y Pedrosa de Valdepores (Burgos), quien basó su ponencia en el uso responsable de las pantallas «porque si abusamos de ellas podemos perder un tiempo valioso con la familia y los amigos, e incluso desarrollar alguna adicción». De ahí que abogara por controlar el tiempo que pasan los niños frente a las pantallas. También, consideró importante que los padres supervisen lo que hacen en internet para evitar entrar en sitios peligrosos.

Desde el CRA El Redondal en Matachana (León), habló la procuradora Mara Martínez para pedir, según recogió la Agencia Ical, el compromiso de no compartir nada que haga sentir mal a otros: «Internet es como una plaza muy grande, donde los que navegan pueden ver todo lo que publicamos», por lo que aconsejó no poner fotos ni información que no quiera que ver el resto de personas ni dar dar datos personales ni hablar con desconocidos. «Si estamos más horas con el móvil que con la familia y los amigos, algo no va bien. Si nos ponemos agresivos cuando nos lo quitan, tenemos tocada nuestra salud mental y social. Sabemos que son hipnotizantes, que crean adicción, que si no hacemos otras cosas nos atontan y perdemos mucho tiempo y mucha vida. Hay que recordar que fuera de las pantallas, hay sol y árboles y vida real», subrayó.

En cuarto lugar, Leire Alonso, de Colegio Gómez Manrique de Villamuriel de Cerrato (Palencia), incidió en las ventajas y desventajas de la tecnología: «La tecnología puede llegar a ser de mucha ayuda y tener beneficios, pero hay que saber utilizarla con cabeza y respeto». Además, reclamó disfrutar «al máximo» de los momentos que se comparte con la familia y los amigos, por que son «únicos, especiales y no podemos recuperarlos».

Limar Ahmad, del Colegio Nuestra Señora de la Asunción de Salamanca, intervino para reflexionar sobre internet: «Tenemos que aprender a elegir los contenidos adecuados para nuestra edad. Cuando utilicemos internet debemos hacerlo con cuidado porque puede ser peligroso si no lo hacemos de forma correcta». Hizo mencionó a la huella digital, cuando se suben fotos o se escriben mensajes que quedan guardados y un rastro difícil de borrar.

Desde el Colegio Las Cañadas de Trescasas (Segovia), la procuradora Paola Goodrich, de Cuarto de Primaria, relacionó el uso de las pantallas con la salud, al señalar que hay que llevar a cabo un uso «consciente» y «equilibrado» de las nuevas tecnologías para tener una buena salud mental, física y emocional. «Es muy importante que tengamos unos límites claros sobre el tiempo que dedicamos a dispositivos electrónicos. Al hacernos protegemos nuestra salud mental y dejamos espacio para establecer relaciones con los demás», añadió.

En representación del Colegio Los Doce Linajes de Soria, Carlota Perales, también de Cuarto de Primaria, planteó una serie de preguntas: «¿Estáis seguros de que es lo mismo jugar con una máquina que con una persona y un balón de verdad?, ¿no creéis que deberíamos cuestionarnos sobre quién es la persona que tenemos al otro lado en internet?, ¿alguna vez nos planteamos el establecer unas normas de conducta a cumplir en los chats? Y ¿sabemos reconocer los riesgos a los que nos enfrentamos?».

En octavo lugar, Adriana Curiel, de Colegio San Cristóbal de Boecillo (Valladolid), reflexionó sobre el respeto y la responsabilidad al usar la tecnología y demandó evitar situaciones «feas» como el cyberbullying o el acoso, que pueden hacer daño a otras personas. «Usar la tecnología con responsabilidad nos hará mejores usuarios y mejores personas. Si promovemos la paz y el respeto en los entornos digitales, disfrutaremos de esta tecnología de forma más segura y constructiva», afirmó.

Por último, desde el CEO Coreses, la procuradora Adriana Rubio, dividió su discurso en los pros y contras del uso de las pantallas. «Pros como buscar información de manera rápida, divertirnos, hablar con familiares lejanos, y contras como que debemos salir más a la calle y sobre todo no aislarnos de nuestros seres queridos y entorno», precisó. Además, dio algunos consejos como no insultar a las personas en comentarios, no robar información personal, utilizar la Inteligencia Artificial para «lo necesario», no hablar ni contar cosas privadas a desconocidos ni pinchar en vídeos de personas y enlaces desconocidos.

Deterioro

Una vez escuchadas las nueve intervenciones y valorar cada uno de los dos compromisos presentados por cada procurador, se abrió el turno de votaciones. Por lo tanto, el centenar de alumnos de todas las provincias desfiló desde sus escaños hasta la mesa para depositar su voto, ante la atenta mirada de la secretaria segunda de la Mesa de las Cortes, Rosa Esteban; el director general de Innovación y Formación del Profesorado, Luis Domingo González, y el presidente de Aldeas Infantiles SOS España, Pedro Puig, quien alertó que un exceso de tiempo ante las pantallas deteriora la salud física, mental y emocional. «Somos conscientes que no podemos tirar a la basura la tecnología pero hay que tener un equilibrio de lo mejor de los dos mundos, el real y el digital», expuso.

Por su parte, González recomendó a los niños no tener prisa con el uso de las pantallas, el mundo digital y las redes sociales y les pidió que sean «muy críticos». «Es indispensable acercarse a la tecnología pero con sentido critico por que tienen muchas bondades pero también maldades», precisó.

También, aprovechó para destacar el papel de los maestros, «de quien se aprende» y marcan el destino de los niños. «No hay como cosa más grande», aseguró. De ahí que pidió a los asistentes hoy al Pleno de Aldeas Infantiles que hagan caso a sus maestros, por que quieren lo mejor para ellos.

La representante de las Mesa de las Cortes apuntó, según Ical, que trasladará los compromisos alcanzados por los niños al resto de procuradores de las Cortes y así sean escuchados en un tema «tan importante» para la sociedad de Castilla y León. Además, agradeció el comportamiento de los 'pequeños parlamentario' al reconocer que ha sido «muy fácil» dirigir la sesión plenaria. Y es que no hubo ni voces, insultos o palabras malsonantes.