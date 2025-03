Doce personas para una plaza: estas son las ratios para las oposiciones de Secundaria y maestros

Por cada doce aspirantes, una plaza. Este es el resumen más directo que se desprende del listado de admitidos para las oposiciones de Secundaria y ... otros cuerpos, y de maestras y maestros en Castilla y León. Dicho de otra forma, hay 1.386 plazas ofertadas para 16.818 personas que buscan su sitio tras meses de estudio y flexo.

Los exámenes se realizarán en junio, en una fecha aún por determinar, y estarán repartidos entre las nueve provincias de la comunidad, con al menos una especialidad en cada una. En concreto, son catorce para Secundaria y siete para el cuerpo de maestros. Diversos destinos profesionales con diferentes ratios que varían en función de cada especialidad, lo que se traduce en que sea más difícil conseguir plaza en unas que en otras.

De esta forma, las ratios más altas están en las especialidades de Educación Infantil -25 personas para una plaza-, educación física -22 opositores-, tecnología -21 aspirantes- y francés -una ratio de 19 personas-. La relación puede ser engañosa, pues una proporción entre opositores y plazas más alta no siempre significa que la especialidad sea la más demandada o la que menos oferta tiene. De hecho, el mayor número de plazas es para Educación Primaria, con 307 disponibles. Es también la especialidad con el mayor número de admitidos, 4.081. La ratio aquí es de trece.

Con el listado provisional publicado, los aspirantes admitidos se reparten en 4.366 para el profesorado de Secundaria, 197 para las escuelas oficiales de idiomas, 261 para el profesorado especialista en sectores singulares de FP y 11.994 para el cuerpo de maestros. La oferta de plazas se concretan en 575, 11, 33 y 767 respectivamente. Y frente a las ratios más altas se encuentran las especialidades con menos de diez opositores por plaza. La ratio más baja es para sistemas y aplicaciones informáticas, donde hay tres personas para cada plaza. Sigue equipos electrónicos con cuatro e instalaciones electrotécnicas con otras tantas. Después están informática y sistemas electrotécnicos y automáticos con cinco opositores por cada plaza.

Esto tampoco significa que sean las opciones con menos oferta, que en concreto son alemán, con solo cuatro plazas, y francés y organización y proyectos de fabricación mecánica, que tienen siete en cada caso. De todas ellas, se debe concretar un aspecto en el profesorado de enseñanza Secundaria, de escuelas oficiales de idioma y el especialista en sectores singulares de FP, que suman 4.824 aspirantes en el proceso, pero que por el contrario también se especifican 322 excluidos.

Los opositores excluidos en el proceso tienen hasta el lunes para aportar la documentación que les solicita la administración

La mayoría de las personas que se han quedado fuera -puede haber alguien que no haya accedido en más de una especialidad- están en lengua castellana y literatura, con 64 excluidos. Sigue matemáticas con 52, tecnología con 45, física y química con 31 y mecanizado y mantenimiento de máquinas con 30. La administración concreta hasta 47 motivos por los que excluir a quienes hayan presentado solicitud para realizar la oposición. Todos ellos, a excepción de cinco, son subsanables. El plazo para conseguirlo finaliza este lunes y hasta entonces los afectados podrán reparar el fallo y seguir en el proceso.

El motivo más repetido entre los aspirantes excluidos ha sido que no han justificado el abono de la tasa por derecho de examen y la aparición de problemas en la consulta de datos de delitos sexuales, sin que se haya presentado la certificación negativa correspondiente. Además, se concretan once exclusiones que no tienen vuelta atrás, nueve por la presencia de personas que son funcionarios de carrera, en prácticas, o que están pendiente de nombramiento en el cuerpo, y dos para aspirantes que no son funcionarios de carrera del cuerpo del que pretende adquirir la nueva especialidad.

Sedes y exámenes

Otro año más, vuelven a coincidir dos oposiciones de enseñanza, como también ocurrió en la convocatoria de 2024. Los exámenes se realizarán en junio y están repartidos en las nueve provincias, en función de la especialidad. Así, Soria acogerá la prueba de matemáticas, Salamanca las de tecnología, mantenimiento de vehículos y las de la escuela oficial de idiomas de alemán y francés; Zamora las de lengua y literatura, organización de proyectos de fabricación mecánica y mecanizado y mantenimiento de máquinas; León las de física y química, sistemas electrónicos y automáticos, instalaciones electrotécnicas y equipos electrónicos; y Ponferrada las de informática y sistemas y aplicaciones informáticas. Esto será para las oposiciones del personal de Educación Secundaria y otros cuerpos.

Los exámenes de la oposición de maestras y maestros se reparten en el resto de las provincias castellano y leonesas. Valladolid acogerá Educación Primaria, Palencia la prueba inglés, Burgos la de Educación Infantil, Segovia las de música y educación física, y Ávila la de audición y lenguaje. Además, del número total de plazas se reserva un 10% para el turno de personas que tengan la condición legal de discapacitados, con un grado igual o superior al 33%, acumulándose al turno libre las plazas no cubiertas por el turno de reserva de discapacidad.

El año pasado se presentaron a la convocatoria 14.399 personas para un total de 1.217 plazas convocadas. La oferta ha aumentado, pero también han disminuido las especialidades, con trece menos para el cuerpo de profesorado de enseñanza Secundaria, y un menos para el de profesores especialistas en sectores singulares de FP. En general, ha aumentado la oferta y la demanda, mientras que las especialidades se han reducido en seis respecto a la oposición de 2024.