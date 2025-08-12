Las Descalzas Reales se despiden de su convento: «Llevo 67 años viviendo aquí»

El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Directo 5.000 personas evacuadas hasta ahora en León por el incendio de Molezuelas de la Caballeda
La abadesa, Sor Lourdes, espera la llegada de los fieles a la misa de despedida. Rodrigo Jiménez

Patrimonio

Las Descalzas Reales se despiden de su convento de Valladolid: «Llevo 67 años viviendo aquí»

Cerca de un centenar de fieles se reunen en la capilla para la última misa de las clarisas, que ha estado oficiada por el arzobispo, Luis Argüello

Lucía San José

Valladolid

Martes, 12 de agosto 2025, 19:08

El histórico convento de las Descalzas Reales, situado en la avenida Ramón y Cajal, ha cerrado este martes por la mañana sus puertas con una ... misa de despedida y una homilía del arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, quien ha lamentado que no se pueda mantener la actividad si «solo pueden 'laborar' y no orar», al ocupar el enorme cenobio tan solo cuatro religiosas. En una mañana de grandes emociones, la abadesa, Sor Lourdes, ha echado la vista atrás para recordar sus «67 años aquí» como una «vida feliz» dedicada a «Dios, Dios y Dios». Entre sus muros se queda la memoria de siglos de vida y el valioso patrimonio artístico que custodiaban las cuatro hermanas, como la Virgen de la Piedad o el retablo mayor de estilo barroco, a la espera de cuál será su destino.

