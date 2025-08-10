El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Complejo del Convento de las Descalzas Reales, situado en la avenida Ramón y Cajal, frente al Hospital Clínico y el Palacio de los Vivero. El Norte

Valladolid

Las Descalzas Reales ponen fin a su vida conventual en la ciudad

El histórico convento situado frente al Hospital Clínico cuenta con un gran patrimonio artístico

Javier Burrieza

Domingo, 10 de agosto 2025, 08:35

La que era definida como una ciudad conventual y levítica, Valladolid, va perdiendo esta condición progresivamente. Tras el cierre de conventos como las Lauras, Santa ... Catalina, Corpus Christi o San Quirce, además de algunos otros en la provincia (carmelitas y clarisas de Medina de Rioseco, carmelitas de Tordesillas y Villagarcía, clarisas de Peñafiel, concepcionistas de Olmedo o dominicas de Medina del Campo), ahora llega ese desagradable turno para las Descalzas Reales, situadas en la avenida de Ramón y Cajal, frente al Palacio de los Vivero y el Hospital Clínico Universitario.

