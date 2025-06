El monasterio de Las Huelgas pasa por el quirófano tras un año acordonado

Entre proyectos, permisos administrativos, plazos y autorizaciones ha pasado casi un año desde que el verano pasado la Policía Local de Valladolid tomara la decisión ... de acordonar con vallas el perímetro de la fachada principal del Monasterio de Santa María la Real de las Huelgas, del lado que mira al parque de la calle Ramón y Cajal. Unos cincuenta metros cordón policial destinados a restringir el acceso peatonal desde la propia puerta de acceso al templo hasta la vuelta hacia la plaza contigua para evitar daños por desprendimientos, en una zona de mucho tránsito, debido al mal estado de una cubierta repleta entonces de vegetación y que ya se habían caído algunos cascotes sobre las zonas de paso.

El jueves pasado, y tras mucho esperar, el templo (propiedad de la Orden del Císter) ha comenzado a pasar por el quirófano para mejorar su estado con la limpieza y la reparación, en un primer momento, de la zona de la cubierta en torno a la espadaña y de los espacios anexos del coro. «Se ha delimitado por sectores y las obras han empezando por ahí. De momento no hemos encontrado nada fuera de los previsto, si bien no conocemos el estado en el que se encuentra el resto del tejado. Eso es algo que se irá viendo a medida que avance la obra», explica el portavoz de la congregación, quien reconoce que ven «complicado» que se cumpla el plazo inicial que se ha planteado para esta obra, que era inicialmente de un mes. «Dependemos de la climatología. Llevamos tres días parados por las lluvias y eso va a ralentizar la fecha final», reconoce.

La tromba de agua que colapsó el martes Valladolid y que anegó calles y negocios «no ha afectado, al menos, a la parte de la techumbre en la que se está trabajando. El cómo esté el resto es una cosa que está por ver», anticipan. De hecho, la parte a la que se refiere y que queda por evaluar es una superficie de decenas de metros cuadrados correspondiente a la parte de la cubierta baja y de la cubierta alta (la zona más elevada de esta construcción del siglo XVI).

La empresa Babiolid es la encargada de llevar a cabo la limpieza y reparación de los aleros afectados, así como la sustitución de las tejas que se habían levantado en la zona de la cubierta por el paso del tiempo; un punto en el que las filtraciones de agua habían provocado también el enraizamiento de vegetación en el tejado, incluso, con crecimiento de maleza visible desde la calle y que habían terminado por levantar algunas tejas, agravando más el estado arquitectónico del exterior del céntrico convento. «En principio está previsto que las obras se dilaten más en el tiempo por un factor que no se puede controlar, el climático. Ha hecho muy mal tiempo y eso ha atrasado los trabajos que hay que realizar, por lo que puede que nos vayamos a los dos o tres meses de obra», apuntan desde la empresa que está ejecutando los trabajos de rehabilitación.

Estos trabajos, dirigidos especialmente a los muros noreste y noroeste de la histórica edificación, comprenden una reparación que constará de una sola fase y en la que se intentará modificar lo mínimo el aspecto de la fachada exterior: «Solo se instalarán andamios cuando sea estrictamente necesario». Desde la orden esperan que esta reforma, que les supone «un esfuerzo económico muy importante» del que no quieren entrar en detalles, se acometa de una forma más fructífera que la que tuvo lugar en la cubierta hace 25 años. «Se ve que no se hizo de la forma más idónea, porque no ha pasado tanto tiempo como para que se encuentre en ese estado y se tenga que volver a reparar», puntualiza la congregación, propietaria de un monasterio fundado en 1300 y reconstruido en su totalidad en 1579 tras un voraz incendio.

El procedimiento administrativo que ha hecho posible el inicio de las obras que darán un nuevo y mejorado aspecto al templo (considerado como Bien de Interés Cultural desde 1931) comenzó en septiembre del año pasado, apenas unas semanas después de que la zona fuese acordonada por seguridad por parte de la Policía Local. Si bien no fue hasta el pasado 12 de marzo de este año cuando la Comisión Territorial de Patrimonio de la Junta de Castilla y León autorizó finalmente la realización de las actuaciones solicitadas en la zona de la cubierta. Asimismo, el pasado 4 de abril, el Ayuntamiento de Valladolid procedió a dar el visto bueno a unas obras que han comenzado ya y que está previsto que se prolonguen durante las próximas semanas.